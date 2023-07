No quiero sonido inteligente adaptativo en los AirPods Pro 2: quiero control real

En caso de que te lo hayas perdido (¡¿dónde estabas?!), la WWDC 2023 de Apple ya terminó. Y fue impresionante.

No hubo un reino en el mundo de Apple que quedara sin tocar en la WWDC, con varias novedades, como nuevas funciones de buzón de voz para iOS 17, un nuevo nombre para macOS 14, videoconferencias para tvOS 17, widgets y fondos de pantalla para iPadOS 17 y actualizaciones de apps a pantalla completa en watchOS 10. Ah, y al final, Tim Cook desveló por fin el dispositivo de realidad virtual de Apple, las Apple Vision Pro.

Pero nada de eso es lo que quiero comentar. La actualización de la que me gustaría hablar está relacionada con el audio, pero ni siquiera es la presentación por parte de Apple de AirPlay para televisores de hotel, aunque sin duda hará que las noches en grandes eventos corporativos sean más divertidas. No, tengo que hablar del hecho de que en 2023, el gigante de Cupertino acaba de considerar oportuno añadir Audio Adaptativo a los AirPods.

Por supuesto, no todos los AirPods reciben la actualización, solo los modelos actuales con cancelación activa de ruido, es decir, los AirPods Pro 2 y los AirPods Max.

¿En qué consiste? Mientras que antes solo había tres modos disponibles (ANC, modo transparente y desactivado), pronto habrá un cuarto: Audio Adaptativo. Según Apple, se trata del punto intermedio que todos buscábamos. Yo no estoy de acuerdo.

La nueva función, que llegará "este otoño", combinará aparentemente el modo de transparencia con el ANC para adaptarse a las condiciones del entorno natural. Gracias al aprendizaje automático, Audio Adaptativo creará una experiencia de escucha más personalizada y dinámica para que no tengas que jugar con los ajustes de audio de tu iPhone mientras te desplazas.

Pero, ¿y si quiero jugar con los niveles de eliminación de ruido? ¿Y si quiero un Audio Adaptativo que pueda ajustar más allá de la simple activación/desactivación?

La función llegará con otras dos actualizaciones: Volumen Personalizado y Centrarse en la Conversación, ninguna de las cuales parece promover la autoconfiguración de tus propios auriculares (aunque es posible que haya ajustes en Ajustes que aún no hayamos visto).

Como escribió el editor jefe de Entretenimiento de TechRadar en una reciente misiva titulada Seis funciones que espero que Apple añada a iOS 17 en la WWDC, los modos ANC personalizables y la transparencia ajustable ocupaban un lugar destacado en la lista de deseos, pero queríamos decir ajustables manualmente, Apple.

Apple no confía en que hagamos sonar bien nuestros AirPods, y eso podría ser un gran problema de cara al futuro

¿No puedes dejarme elegir cuánto ruido ambiental quiero, Apple? (Image credit: TechRadar)

"Ofréceme diferentes niveles de cancelación de ruido, o mejor aún, déjame crear mis propios niveles, usando un control deslizante o dos para establecer mi nivel preferido, y luego guardándolos como preajustes a los que puedo acceder fácilmente desde el Centro de Control (o tal vez puedan activarse por ubicación)."

Esto es lo que escribió Matt Bolton hace nueve días. Y estas peticiones no deberían ser grandes peticiones en el 2023, ¿no? No si tenemos en cuenta que el Bose Noise Cancelling 700, que llegó el 30 de junio del 2019, venía con 11 ajustes de cancelación de ruido en un control deslizante.

Considera también el talentoso Sennheiser Momentum 4 Wireless, que puede guiarte a través de un 'Sound Check' a través de una escucha rápida de tu música favorita y así crear preajustes personalizados, así como Adaptive ANC, incluyendo un control deslizante para ajustar cuánto ruido extraño deseas eliminar. Y eso antes de llegar a las "Zonas de sonido". Aquí puedes crear hasta 20 perfiles (casa, la oficina, el gimnasio, la estación de tren) con niveles específicos de ecualización y aislamiento del ruido, que se activarán o desactivarán mágicamente cuando entres o salgas de una "zona" específica con el Momentum 4 Wireless.

Creo que Apple podría aprender un par de cosas. Personalmente, me gusta poder hacer un autodiagnóstico, incluso cuando se trata de algunos de los mejores auriculares con cancelación de ruido. Quiero adaptar mis propios perfiles de escucha y, para ser sincero, parece como si Apple no confiara en sus fieles seguidores para hacerlo. Creo que eso podría ser un problema en el futuro, sobre todo cuando otras marcas nos dejen hacer, bueno, nosotros, con nuestro equipo de audio.

Me recuerda a una frase de La guerra de las galaxias: Episodio V - El imperio contraataca (1980). Al darse cuenta de que R2 quiere redirigir en secreto la nave al punto de encuentro mientras Luke duerme, Skywalker dice: "No pasa nada. Me gustaría dejarlo en control manual un rato". A mí también, Luke. A mí también...