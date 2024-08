5 mejoras que los AirPods 4 de Apple deberían robarle a Sony, Bose y más

Los Apple AirPods 4 llegan con retraso. Han pasado casi tres años desde el lanzamiento de los AirPods 3 de Apple, pero en el momento de escribir estas líneas, Apple no ha publicado ningún detalle oficial sobre sus sucesores.

Afortunadamente, según el fiable comentarista de Apple de Bloomberg, Mark Gurman, la espera podría terminar pronto. Anticipa que los AirPods 4 saldrán a la venta en septiembre u octubre de 2024. Esta predicción ha desatado especulaciones sobre lo que podría traer la próxima generación de los auténticos auriculares inalámbricos de Apple.

En este artículo profundizaremos en los Airpods 4, no solo esbozando las características, especificaciones técnicas y mejoras de diseño que queremos de este dispositivo, sino también analizando las innovaciones que Apple podría «tomar prestadas» de rivales como Sony, Bose y otros para mantenerse a la cabeza en el competitivo espacio de los auriculares inalámbricos.

1. Tecnología de cancelación de ruido de Bose y Nothing

Los Bose QuietComfort Earbuds 2 no son los auriculares más nuevos de Bose, pero son nuestra mejor elección con cancelación de ruido (Image credit: TechRadar)

Si quieres cancelación de ruido de un par de auriculares Apple, necesitas invertir en un par de Apple AirPods Pro (2019) o AirPods Pro 2. Puede que los AirPods normales nunca tengan ANC, independientemente de la versión de la que estemos hablando.

Sin embargo, si Apple realmente quiere elevar sus AirPods regulares, agregar cancelación de ruido sería un excelente lugar para comenzar: incluso los mejores auriculares económicos de los rivales de AirPods ofrecen ANC, en estos días. Pero, ¿en qué debería inspirarse Apple? Cuando se trata de ANC, Bose es el líder indiscutible. Nuestro análisis de los Bose QuietComfort Earbuds 2 les otorgó un perfecto 5 de 5 estrellas, alabando su «mejor cancelación de ruido de su clase». Los nuevos auriculares Bose QuietComfort Earbuds Ultra continúan con este legado, y en nuestro análisis afirmamos que «siguen siendo los mejores auriculares con ANC del mercado».

Es importante tener en cuenta que estos auriculares Bose tienen un precio premium, superior al que esperamos para los AirPods 4. Sin embargo, el ANC ya no es una característica exclusiva de los auriculares de gama alta. Hoy en día, algunos de los mejores auriculares con cancelación de ruido están disponibles a precios de gama media, e incluso económicos.

Un buen ejemplo son los auriculares Nothing Ear (a). Aunque no alcanzan las prestaciones de cancelación de ruido de Bose, ofrecen una experiencia envolvente a casi un tercio del precio de los QuietComfort Ultra. Esto demuestra que Apple debería ser capaz de incorporar ANC en la próxima generación de AirPods, incluso si no forman parte de la línea Pro más cara.

2. Mayor duración de la batería de Earfun y JBL

Los JBL Live Beam 3 tienen una batería de 12 horas en los auriculares y 48 horas en su estuche de carga. (Image credit: Peter Hoffmann)

Se espera que los AirPods 4 incorporen el último chip H2 de Apple, que también está presente en los AirPods Pro 2. Si ese es el caso, podríamos ver no solo una calidad de sonido mejorada gracias al audio computacional avanzado, sino también un aumento de la duración de la batería, dos mejoras muy bienvenidas.

Cuando probamos los auriculares de Apple para nuestro análisis de los AirPods 3 en 2022, calificamos de buena la duración de su batería. Los auriculares ofrecían hasta seis horas de tiempo de escucha, con cuatro cargas adicionales desde el estuche, hasta un total de 30 horas. En aquel momento era impresionante, pero ahora, en 2024, el rendimiento es mediocre en el mejor de los casos. Aunque sigue siendo el estándar para muchos auriculares con cancelación acrtiva de ruido (ANC), los AirPods 3 están empezando a quedarse atrás con respecto a algunos de la competencia, especialmente cuando la cancelación de ruido está desactivada. Esto hace que una mejora en la duración de la batería sea una expectativa clave para los AirPods 4.

Al igual que ocurre con el ANC, la duración de la batería ya no es exclusiva de los auriculares de gama alta. De hecho, muchas opciones asequibles y de gama media destacan en este aspecto. Tomemos, por ejemplo, los Earfun Air Pro 3, que ofrecen 9,5 horas de reproducción desde los propios auriculares y 36 horas en total con la funda. O los JBL Live Beam 3, que ofrecen una impresionante autonomía de 12 horas con los auriculares y hasta 48 horas con el estuche de carga.

Es probable que los AirPods 4 de Apple sean más polivalentes, sobre todo para los propietarios de un iPhone, y la duración de la batería no tiene por qué ser su principal argumento de venta. Sin embargo, Apple puede seguir el ejemplo de sus rivales y aumentar significativamente la duración de la batería para seguir siendo competitiva en el mercado.

3. Ajuste y comodidad mejorados de Bose, Sony y Technics

Los Technics EAH-AZ80 son un par de auténticos auriculares inalámbricos increíblemente cómodos. (Image credit: Future)

Apple debería mejorar el diseño, la comodidad y el ajuste de los AirPods 4 inspirándose en los auriculares QuietComfort 2 de Bose. En nuestro análisis de los AirPods 3, elogiamos su diseño, señalando que era una mejora significativa con respecto a las versiones anteriores. Las varillas más cortas y los armazones contorneados permitían un ajuste más cómodo, y esperamos que los AirPods 4 continúen esta tendencia con nuevas mejoras.

Aunque los AirPods 3 eran cómodos, carecían de la seguridad necesaria para actividades más vigorosas. En nuestra reseña, mencionamos: «Los sacamos a correr ligeramente y, aunque los AirPods no se cayeron de nuestras orejas, no estaríamos dispuestos a apostar nuestras vidas a que se mantendrían firmes durante un entrenamiento más vigoroso.»

Una solución sencilla sería modificar el diseño de los AirPods para incluir almohadillas intercambiables, que también serían esenciales si se introduce ANC para garantizar un sellado adecuado. La mayoría de las marcas ya ofrecen auriculares con almohadillas personalizables, como los Bose QuietComfort Earbuds 2 y los Technics EAH-AZ80. Los auriculares Bose van un paso más allá y vienen con una selección de almohadillas y bandas de estabilidad para garantizar un ajuste seguro y cómodo.

Al incorporar estos elementos de diseño, Apple podría mejorar significativamente el ajuste y la comodidad de los AirPods 4, haciéndolos no solo más cómodos sino también más seguros para una gama más amplia de actividades.

4. Compatibilidad con audio de alta resolución de Nothing, Samsung y Sony

Sony WF-1000XM5 (Image credit: Future)

Los AirPods 3 solo admiten los códigos SBC y AAC. Lo que significa que no hay audio de alta resolución. Y aunque Apple Music es compatible con audio espacial y sin pérdidas, sigue teniendo el antiguo códec de audio inalámbrico AAC. Esto pone a los AirPods 3 en clara desventaja frente a otros rivales, ya que muchos amantes del audio quieren audio de alta resolución.

Apple debería aprender de Sony y sus auriculares -el más reciente, el Sony WF-1000XM5- y crear un códec como el LDAC de Sony. LDAC permite audio de alta resolución a través de Bluetooth, acercando a los oyentes a un sonido con calidad de estudio en cualquier lugar. Desarrollando un códec similar, Apple podría ofrecer un producto más competitivo en el mercado de los auriculares inalámbricos.

La compatibilidad con audio de alta resolución no sólo está reservada a los dispositivos de gama alta. Los Nothing Ear (a) también son compatibles con audio de alta resolución LDAC. Los Samsung Galaxy Buds 2 Pro también son compatibles. Para seguir siendo competitivos, es hora de que Apple mejore sus prestaciones de audio con un códec mejor para los AirPods.

5. Beats, Samsung y Sony ofrecen un diseño más apto para el entrenamiento

Es cierto que los Beats Powerbeats Pro están orientados al deporte, pero demuestran que un par de auriculares de Apple pueden ser muy estables y resistentes al agua. (Image credit: Future)

Mejorar la comodidad y la estabilidad aumentaría significativamente el atractivo de los AirPods 4 de Apple como auriculares aptos para el entrenamiento. Otra mejora crucial sería aumentar su grado de resistencia al agua. Actualmente, los AirPods 3 tienen una clasificación IPX4, que ofrece una protección básica contra el sudor y las salpicaduras ligeras.

Sin embargo, Apple podría llevarlos un paso más allá mejorando tanto la resistencia al agua como al polvo, lo que convertiría a los AirPods 4 en una opción más atractiva para los entusiastas del fitness y los usuarios al aire libre. Aunque los AirPods están diseñados para ser versátiles y polivalentes, y no esperamos que rivalicen con los auriculares más dedicados al fitness, hay margen de mejora en este aspecto.

Por ejemplo, los Samsung Galaxy Buds 2 Pro vienen con una clasificación IPX7, lo que significa que son más resistentes al agua y pueden sumergirse en agua hasta 1 metro de profundidad. Del mismo modo, los Sony WF-SP800N, enfocados al deporte, cuentan con una clasificación IP55, ofreciendo una protección superior contra el agua y el polvo en comparación con los actuales AirPods. Además, los propios Beats PowerBeats Pro de Apple también cuentan con una clasificación IPX7, lo que pone de relieve la posibilidad de que los AirPods 4 adopten características similares para satisfacer a los usuarios más activos.