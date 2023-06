Amazon gibt den offiziellen Termin für den Amazon Prime Day 2023 bekannt

Amazons nächstes großes Event steht vor der Tür: Der Online-Händler hat Dienstag, den 11. Juli, und Mittwoch, den 12. Juli, als offizielle Termine für den Amazon Prime Day 2023 bekannt gegeben - über Banner auf Amazon.de. Wir hatten vorausgesagt, dass der Amazon Prime Day irgendwann im Juli stattfinden würde, eine Tradition, die in der Vergangenheit nur ein paar Mal gebrochen wurde. Im Jahr 2020 fand der Prime Day im Oktober statt, nachdem er wegen der weltweiten Pandemie verschoben worden war, und 2021 wurde er bereits im Juni gefeiert. Im Jahr 2020 kehrte der Prime Day in den Juli zurück, so dass der Monat das zweite Jahr in Folge Schauplatz des zweitägigen Shopping-Events von Amazon ist.

Seit dem letzten Amazon Prime Day, der am Dienstag, den 12. Juli, und Mittwoch, den 13. Juli 2022, stattfand, ist ziemlich genau ein Jahr vergangen. Und genau wie im letzten Jahr werden wir wahrscheinlich einige fantastische Rabatte sowohl auf Produkte als auch auf Abonnementdienste sehen. Bei einigen Diensten wie Music Unlimited, Kindle Unlimited und Audible könnte es sogar Bonusangebote geben, wie z. B. eine viermonatige kostenlose Probezeit für neue Mitglieder, anstatt der üblichen 30 Tage.

Du kannst auch mit Angeboten für Amazon-Geräte rechnen, die manchmal sogar bis zu 55 % günstiger sind. Es gibt bereits einige große Rabatte auf Kindle, Fire TV Stick 4K Max und mehr.

Aber nicht nur bei Marken von Amazon gibt es Rabatte: Halte ab dem 11. Juli Ausschau nach Angeboten von Marken wie Shark, Samsung und Bosch.

Und die Banner, die das nächste Prime Day-Datum anzeigen, erinnern dich daran, dass du dir rechtzeitig eine Amazon Prime-Mitgliedschaft besorgen solltest, wenn du dein Einkaufserlebnis maximieren willst.

Es gibt sogar eine 30-tägige kostenlose Testversion des Dienstes, die den 11. und 12. Juli abdeckt, wenn du dich zwischen jetzt und dem Prime Day anmeldest. Die Mitgliedschaft bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, darunter exklusive Rabatte vor Ort, Zugang zu den besten Prime Video-Serien und Prime Gaming - alles in einem Abonnement. Wenn dir der Service nicht zusagt, kannst du ihn einfach vor Ablauf deiner 30-tägigen kostenlosen Probezeit kündigen, um laufende Kosten zu vermeiden.

Amazon Prime: 30 Tage kostenlos testen Wenn du bisher noch kein Mitglied bist, kannst du Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, um Zugang zu den diesjährigen Prime Day-Angeboten zu erhalten. Dabei genießt du dieselben Vorteile wie zahlende Mitglieder, einschließlich kostenloser Lieferung und Zugang zu anderen Diensten wie Prime Video, Prime Music, Prime Gaming und mehr. Du kannst während der Probezeit jederzeit kündigen, um die im Anschluss fällige Gebühr von 8,99 € pro Monat zu vermeiden.

Amazon Prime Day 2023: Was kannst du erwarten

(Image credit: Amazon)

Der Amazon Prime Day hat sich zu einem zweitägigen Shopping-Spektakel ausgeweitet, an dem du in der Regel die besten Angebote für Produkte der Marke Amazon findest. Es ist eine gute Idee, die Website an beiden Tagen im Auge zu behalten, denn es gibt zeitlich begrenzte Blitzangebote, die von cleveren Käufern sicher schnell ergattert werden.

Seit dem ersten Amazon Prime Day im Jahr 2015 hat sich die Aktion zu einem ähnlichen Ereignis wie der Black Friday und der Cyber Monday entwickelt. Die besten Angebote und Rabatte gibt es in der Regel bei Amazons eigenen Produkten, wie z. B. Echo Smart Home Gadgets, Kindle-Ereader, Ring-Sicherheitsgeräten und mehr.

Der Prime Day ist auch ein guter Zeitpunkt, um eine Spielkonsole zu kaufen, wobei die Nintendo Switch in der Regel die besten Rabatte auf Konsolen erhält. Da die PS5 aber immer häufiger erhältlich ist, drücken wir die Daumen, dass die Ersparnisse für dieses Kraftpaket unter den Spielkonsolen noch größer ausfallen.