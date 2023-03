Im Test: Roccat Kone XP Air

(Öffnet sich in einem neuen Tab)

Roccat Kone XP Air: Ein-Minuten-Review

Die Konkurrenz für die Roccat Kone XP Air ist hart, insbesondere von der Razer Basilisk V3 Pro, die auch leistungsstark, komfortabel in der Handhabung und edel im Design ist.

Doch wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, hat die Roccat Kone XP Air die Nase vorn. Mit ihren 10 dedizierten Tasten, der Easy-Shift-Funktion von Roccat, die praktisch eine zweite Gaming-Maus bietet, einer eigenen Ladestation im Lieferumfang und einem relativ leichten Gehäuse bietet sie den Gamern, die nach einer kabellosen Gaming-Maus mit kabelloser Aufladung suchen, eine bessere Option.

Das Scrollrad der Roccat Kone XP Air könnte etwas feiner im Widerstand sein, aber insgesamt steht die Leistung der Maus der Konkurrenz in nichts nach.

Roccat Kone XP Air: Preis und Verfügbarkeit

Wie viel kostet die Maus? 169.99 € UVP

169.99 € UVP Ab wann ist sie erhältlich? Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Wo kannst du es bekommen? Erhältlich auf gängigen Online-Plattformen (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Roccat Kone XP Air: SPECS Schnittstelle: 2,4GHz Wireless, Bluetooth, USB-C Ergonomie: Rechtshänder Tasten: Zehn plus 4D-Scrollrad DPI: 19.000 Schalter: Titan Switch optisch Gewicht: 99g

Die Roccat Kone XP Air ist mit einem UVP-Preis von 169,99 € zwar teuer, aber immer noch günstiger als die Razer Basilisk V3 Pro (UVP 179,99 €). Wenn du mehr für dein Geld bekommen möchtest, könnte die Kone XP Air demnach die bessere Wahl sein.

Im Gegensatz zu Razer und Logitech liefert Roccat die Roccat Kone XP Air mit einer kostenlosen Schnellladestation, anstatt für das Privileg des kabellosen Aufladens extra zu berechnen. Auch wenn die Maus eine ältere kabellose Ladetechnologie verwendet, ist dies eine erschwinglichere Möglichkeit, den Komfort des kabellosen Ladens zu genießen.

Wenn du ein frischeres und moderneres Design bevorzugst, steht auch eine weiße Version zur Verfügung. Für meinen Test wurde mir die schwarze Variante zur Verfügung gestellt.

Wert: 4 / 5

Roccat Kone XP Air: Design

Ausgewogen und komfortabel in der Handhabung

Wärmebehandelte PTFE-Gleiter ermöglichen butterweiche Bewegungen

10 Tasten + 4D-Scrollrad; 29 programmierbare Eingänge

Die Roccat Kone XP Air, als kabellose Variante, ähnelt der Roccat Kone XP mit dem 10-Tasten-Format, einem "4D"-Scrollrad und fast den gleichen Abmessungen. Darüber hinaus verfügt sie über die gleichen wärmebehandelten PTFE-Gleiter, die für geschmeidige Bewegungen sorgen und ein angenehmes Gefühl beim Benutzen vermitteln.

Im Vergleich zu ihrem kabelgebundenen Gegenstück und anderen Konkurrenten ist die Roccat Kone XP Air mit 99 g leichter. Obwohl sie keine gummierten Seitengriffe hat, die einen besseren Halt bieten, ist ihre Breite, insbesondere im Bereich der Handballenablage, größer als die Kone XP. Das macht sie für Spieler mit Handballen- oder Klauengriff geeigneter und bietet mehr Stabilität.

Es gibt insgesamt 10 dedizierte Tasten bei der Roccat Kone XP Air. Vier davon befinden sich über der Daumenauflage, eine (die Easy-Shift-Taste) darunter, zwei neben der linken Taste und eine (die DPI-Taste) unter dem Scrollrad, das eine linke und eine rechte Neigung hat. Alle Tasten sind leicht erreichbar, ohne dass du deine Finger ausstrecken musst, was besonders für Spieler mit Handflächengriff nützlich ist. Allerdings befindet sich die DPI-Taste meiner Meinung nach zu weit unten, was aber auch an meiner recht großen Hand liegen kann.

Die Maus kann über 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth mit dem Computer verbunden werden. Wenn du jedoch eine kabelgebundene Verbindung bevorzugst, liegt der Maus ein leichtes und flexibles PhantomFlex USB-C-auf-USB-A-Ladekabel bei, das du in den USB-C-Anschluss auf der Vorderseite der Maus, direkt unter der linken und rechten Taste, einstecken kannst.

Du kannst die Roccat Swarm Software verwenden, um die Tasten und RGB-Zonen der Roccat Kone XP Air anzupassen. Mit ihr kannst du bis zu fünf DPI-Einstellungen festlegen, die du mit der DPI-Taste durchlaufen kannst, die fünf einzelnen RGB-Zonen anpassen, Tasten neu belegen und eine zweite Reihe von Tastenaktionen programmieren, die du mit der Easy-Shift-Taste aufrufen kannst. Außerdem kannst du die Geschwindigkeit des vertikalen Scrollens und des Doppelklicks anpassen, eine Polling-Rate auswählen und die Geschwindigkeit des Windows-Zeigers ändern.

Die Software ist benutzerfreundlich und leicht zu navigieren. Allerdings kann es Probleme geben, insbesondere wenn du die Software nicht auf dem neuesten Stand hältst. Wenn du jedoch die neueste Version verwendest, solltest du in der Regel keine größeren Schwierigkeiten haben. Updates zu der Swarm Software werden von Roccat in sehr regelmäßigen Abständen ausgerollt.

Design: 4 / 5

Roccat Kone XP Air: Leistung

Schnelle und reibungslose Leistung

Die Tasten sind reaktionsschnell und präzise

Das Scrollrad hat ein wenig mehr Widerstand als gewohnt

100 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung

Die Roccat Kone XP Air bietet mit ihrem optischen Owl-Eye-Sensor mit 19.000 dpi, einer Polling-Rate von 1.000 Hz und optischen Titan-Schaltern eine schnelle und reaktionsschnelle Leistung, die mit ihrem kabelgebundenen Gegenstück mithalten kann. Darüber hinaus vermittelt sie ein zufriedenstellendes taktiles Erlebnis. Die wärmebehandelten PTFE-Füße machen die Maus leichter und ermöglichen schnelle Drehungen und andere Bewegungen im Kampf. Diese Füße funktionieren auch auf den meisten Oberflächen gut.

Es ist jedoch zu beachten, dass sie auf Marmor-, Granit- und Glasoberflächen aufgrund des starken Widerstands unwirksam werden. Dies ist jedoch kein Problem, da man sowieso ein Gaming-Mauspad verwenden sollte, um die Maus optimal zu nutzen.

Leider hat das Scrollrad der Roccat Kone XP Air etwas zu viel Widerstand. Es gibt zwar insgesamt keine spürbare Verzögerung, aber das schwere Drehen des Rades kann beim Wechseln der Waffen im Spiel ungewohnt und dadurch hinderlich sein. Glücklicherweise funktionieren die restlichen Tasten einwandfrei, einschließlich der Easy-Shift-Funktion.

Die Roccat Kone XP Air hat laut Roccat eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden mit einer einzigen Ladung. Das entspricht auch der Akkulaufzeit der Razer Basilisk V3 Pro. Dank der mitgelieferten Schnellladestation musst du dir jedoch keine Sorgen über einen leeren Akku machen. Mit nur 10 Minuten Ladezeit erhältst du zusätzliche fünf Stunden Akkulaufzeit. Sobald du die Maus nicht mehr benötigst, steckst du sie einfach in die Dockingstation und sie lädt automatisch auf.

Performance: 4/5

Sollte ich die Roccat Kone XP Air kaufen?

Kauf dir die Kone XP Air, wenn...

Du eine programmierbare Gaming-Maus mit vielen Möglichkeiten brauchst Mit 10 programmierbaren Tasten, einem programmierbaren 4D-Scrollrad und der Easy-Shift-Funktion bietet dir die Roccat Kone XP Air insgesamt 29 programmierbare Eingaben.

Du etwas Glattes und Bequemes nutzen willst. Diese PTFE-Füße gleiten butterweich. Die meisten Tasten sind leicht zu erreichen, besonders wenn du einen Handflächengriff hast. Und die Handballenauflage ist sehr stützen und angenehm.

Du nicht extra für kabellose Ladeoptionen zahlen magst Bei anderen Gaming-Mäusen musst du für das kabellose Laden mehr bezahlen, aber die Kone XP Air wird mit einer eigenen Ladestation geliefert.

Kaufe die Maus lieber nicht, wenn...

Du ein kleines Budget hast Diese Gaming-Maus ist zwar sehr wertvoll, aber immer noch sehr teuer. Wenn du weniger als 150 € zur Verfügung hast, solltest du dir ein anderes Modell suchen.



Du moderne, kabellose Ladetechnologie präferierst Die Roccat Kone XP Air verwendet immer noch das kabellose Ladesystem mit zwei Pins. Wenn du die neueste Generation der Technologie möchtest, die einen magnetischen Puck oder eine Münze verwendet, solltest du stattdessen die Razer Basilisk V3 Pro in Betracht ziehen.

Roccat Kone XP Air: Übersicht

Swipe to scroll horizontally Wert Das Roccat Kone XP Air ist zwar teuer, aber es hat auch viele Funktionen und wird mit einer Ladestation im Karton geliefert. 4 / 5 Design Sie liegt gut in der Hand und verfügt über 10 leicht zugängliche, programmierbare Tasten und eine verbesserte RGB-Beleuchtung. 4 / 5 Performance Schnell und reaktionsschnell, das einzige Manko ist das Scrollrad, das viel mehr Widerstand hat als nötig. 4 / 5 Insgesamt Die preisgünstige Roccat Kone XP Air ist eine sehr empfehlenswerte Gaming-Maus, die sich mit den Besten der Besten messen kann. 4 / 5

Wie wir testen

Wir widmen den von uns getesteten Produkten langfristige Aufmerksamkeit und stellen sicher, dass unsere Testberichte aktualisiert und gepflegt werden - egal, wann ein Gerät veröffentlicht wurde, wenn du es noch kaufen kannst, ist es auf unserem Radar. In diesem Fall haben wir das Produkt von Roccat zur Verfügung gestellt bekommen.

Lies mehr darüber, wie wir testen