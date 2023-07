Neue Leaks zum Sony Xperia 5 V deuten darauf hin, dass es kein Teleobjektiv mehr gibt

Vor kurzem ist ein offizielles Marketingvideo für das Sony Xperia 5 V aufgetaucht. Die Prognose ist nicht gut, denn das kommende Smartphone könnte eine deutliche Verschlechterung erfahren.

Das Video wurde ursprünglich vom Nutzer JB2unique im r/SonyXperia Subreddit gepostet, bevor es auf YouTube hochgeladen wurde. Der Clip ist das übliche Marketing-Gewäsch: Mehrere Models zeigen das Xperia 5 V aus verschiedenen Blickwinkeln, um die Kunden zu überzeugen. Was dabei am meisten stört, ist die Tatsache, dass es nur zwei Kameras auf der Rückseite des Geräts gibt. Vermutlich ist eine davon eine Weitwinkellinse, die über der Ultraweitwinkel-Option sitzt. Eine dritte Kamera für das Teleobjektiv scheint es nicht zu geben, was sehr seltsam ist, wenn man bedenkt, dass frühere Modelle, wie das Xperia 5 IV, drei Kameras haben.

Sony Xperia 5 V (Full Promotional Video) - With Audio *Leaked* pic.twitter.com/C38GqgtAlDJuly 24, 2023 See more

Senken der Kosten

Warum Sony diesen Weg einschlägt, ist unbekannt. Ein Nutzer des ursprünglichen Reddit-Threads vermutet, dass das Unternehmen vielleicht einen Weg gefunden hat, das Teleobjektiv in das Hauptobjektiv zu integrieren, um eine Smartphone-Kamera mit zwei Objektiven zu schaffen. Oder vielleicht entfernt Sony das Objektiv komplett, um das Xperia 5 V auf dem gleichen Preisniveau wie das Xperia 5 IV zu halten (das normalerweise $999 / 849 € kostet) oder sogar noch niedriger. Letzteres scheint die vorherrschende Theorie im Internet zu sein.

Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt von Sony, die Teleobjektivoption aus dem nächsten Flaggschiff zu entfernen. Xperia Smartphones, wie z. B. das Pro-I, sind bekannt für ihre fotografischen Fähigkeiten.

Vielleicht waren die Anzeichen aber auch schon vorher da. Eines der Dinge, die wir in unserem Test des Xperia 5 IV bemängelt haben, war die Kamera. Sie hat "den schwächsten Zoombereich aller Xperia Smartphone-Flaggschiffe seit dem Xperia 1 und 5". Sony könnte die Entfernung des Teleobjektivs als logischen nächsten Schritt für die Serie gesehen haben.

Wiederkehrende Technik

Neben der Kameraanordnung enthüllt das Video einige interessante Details. Die Vorderseite des Smartphones ähnelt dem Xperia 1 IV, mit einer Selfie-Linse im oberen Rahmen, wie bereits erwähnt. Oben befindet sich eine 3,5 mm-Klinkenbuchse - ein erstaunlich seltenes Merkmal bei Smartphones heutzutage. Um eine der Kameras herum befindet sich ein Zeiss T*-Logo, was darauf hindeutet, dass die Antireflexionsbeschichtung zurückkommt. Es wird in drei verschiedenen Farben verfügbar sein: Schwarz, Weiß und Hellblau.

Xperia 5 Ⅴ望遠カメラ消滅で二眼!?嘘だああああああああああ pic.twitter.com/zd0JaesqmcJuly 24, 2023 See more

Auch interessant: Samsungs Galaxy S24 könnte in Europa mit einem ungewollten Downgrade kommen

Viel mehr lässt sich aus dem Video nicht herauslesen, aber die Leaks hören damit nicht auf.

Bereits im Februar 2023 tauchte auf Geekbench ein Eintrag auf, der verriet, dass das Xperia 5 V mit einem Snapdragon 8 Gen 2 SoC (System on a Chip) und 16 GB RAM ausgestattet sein wird. Ein weiteres Leak vom April besagt, dass das gleiche Gerät über eine 33W-Schnellladefunktion verfügt. Diese beiden Spezifikationen sind direkte Upgrades des Xperia 5 IV. Die Theorie, dass Sony versucht, den Verkaufspreis seines kommenden Smartphones niedrig zu halten, ist also gar nicht so abwegig.

Natürlich sind diese Informationen wie alle Leaks mit Vorsicht zu genießen. Die Dinge könnten sich in letzter Minute noch ändern.