Zelebriere mit uns den First Contact Day und die Neuauflage dieser Star Trek-Klassiker (inkl. Gewinnspiel)

Am 5. April des Jahres 2063 schafft es kein Geringerer als Doktor Zefran Cochrane erfolgreich die erste interstellare Raumfahrt der Menschheit durchzuführen.

Die Folgen dessen sind einem jeden Trekkie wohlbekannt. So mündet diese Expedition des Alls im Besuch der Vulkanier auf der Erde. Die erste Interaktion zwischen Mensch und Außerirdischen geht in die Geschichte ein – es ist der Tag des ersten Kontaktes.

Die Abenteuer, die sich in den folgenden Jahren und Filmen entspinnen, sind vielen alteingesessenen sowie neueren Fans natürlich längst bekannt. Womöglich möchtest aber auch du einmal an der Seite des ikonischen Picard und zusammen mit der U.S.S. Enterprise die unbekannten Weiten des Alls erforschen. Oder aber du willst einfach nur in Erinnerungen schwelgen, die du mit den Star Trek-Filmen VII bis X in Verbindung bringst.

Was es auch sein mag – anlässlich des First Contact Days gibt es gleich doppelten Grund zur Freude. Denn als wäre der Tag nicht ohnehin schon ein wichtiges Datum für jeden Trekkie, so bringt Paramount noch in dieser Woche eine 4K UHD-Fassung der genannten Filmtitel in den Handel. Am 6. April ist es schließlich soweit und du kannst fortan Star Trek VII, VIII, IX sowie Teil X in hochaufgelöstem 4K bestaunen.

Wer hingegen nicht warten will, der kann sich bereits seit dem 4. April die Download-Fassung der 4K-Varianten sichern. Und wer im Gegenzug etwas mehr Geduld hat, der sollte dringend bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Dank Paramount haben wir nämlich die Möglichkeit, gleich zwei Filmpakete zu verlosen. Eines besteht aus den Blu-Ray-Fassung, ein anderes aus den noch erscheinenden 4K UHD-Varianten. Das Filmpaket umfasst die Teile:

Die Infos zum Gewinnspiel und Bedingungen zur Teilnahme findest du wie gewohnt im weiteren Verlauf des Artikels. Bevor wir jedoch hierzu kommen, folgt noch einmal ein kurzer Ausblick auf die Geschehnisse, die dich in den folgenden Filmstunden mit diesem Paket erwarten werden.

Luftiger Actionbombast Hoch Zwei

STAR TREK VII – Treffen der Generationen (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das namensgebende Treffen der Generationen birgt auch ein Wiedersehen mit Captain Kirk (William Shatner) (Image credit: Paramount Pictures )

Im siebten Teil des galaktischen Action-Abenteuers müssen Captain Jean-Luc Picard und seine Mannschaft sich dem wahnsinnigen Wissenschaftler Soran entgegenstellen.

Selbiger zielt auf die Beschwörung des Nexus ab und schreckt hierfür vor nichts zurück. In einer explosiven Schlacht um das Wohl des Planeten ist es schließlich jedoch Picard, der im Nexus landet und hier ein paar altbekannte Gesichter trifft, deren Hilfe sich gegen Soran also äußerst nützlich erweisen wird.

STAR TREK VIII – Der erste Kontakt (Öffnet sich in einem neuen Tab)

In Teil 8 begibt sich die Crew der U.S.S. Enterprise-E zusammen mit ihrem Captain auf eine Zeitreise, um den wohl bedeutendsten Tag in der Geschichte der Menschheit zu schützen – den First Contact Day.

Sollte es den Borg gelingen, den ersten Warpflug von Cochrane zu verhindern, so wäre die Menschheit zweifelsfrei in den Händen der Borgs gefangen. Doch kann die Crew um Picard diesen Plan wirklich vereiteln? Und sind sie bereit hierfür jedwedes Opfer zu bringen?

STAR TREK IX – Der Aufstand (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Data, Picard und der Rest der Crew setzen sich im neunten Film einmal mehr für den Frieden und Schutz anderer ein. (Image credit: Paramount Pictures)

In Teil IX geht es ins Paradies – also quasi. Während die Crew der Enterprise hierbei auf die friedliebenden Ba'ku trifft, war es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis sich neue Probleme auftun.

Nicht einmal Picard hätte jedoch vorab erahnen können, dass sich hinter einem einfach anmutenden Auftrag ein Komplott von Sternenflotten-Funktionären versteckt, welches das ganze Volk des Planeten bedroht...

Nun ist es also am Captain und seiner getreuen Crew sich für die Freiheit einzusetzen und der Sternenflotte entgegenzustellen.

STAR TREK X – Nemesis (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Überraschung, Überraschung! – Picard hat einen Klon. Aber nicht nur irgendeinen. Shinzon ist der Regent des Planeten Remus und eine Kopie des Captains der U.S.S. Enterprise, die um ihr Überleben ringt.

Um den Tod abzuwenden, benötigt Shinzon jedoch das genetische Material des Kapitäns. Als jedoch die Entführung von Picard scheitert, sieht sich der Regent von Remus dazu gezwungen stärkere Geschütze aufzufahren. Glücklicherweise steht Picards Crew dem Captain aber auch im 10. Star Trek-Film zur Seite...

Und dann war tatsächlich lange Schluss. Mit dem Reboot (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu den Abenteuern Captain Kirks wurde nämlich erst 2009 eine Fortsetzung für Trekkies bereitgestellt. Und wer erst mit Chris Pine und Co. zum Sci-Fi-Klassiker gefunden hat, der kann jetzt auch die alten Klassiker mit Patrick Stewart in bester Qualität nachholen.

Das Reboot von 2009 war ein gelungener Neuanfang, der mit Into Darkness sowie Star Trek Beyond gelungen fortgeführt wurde. (Image credit: Paramount Pictures)

Mit gleich vier Filmablegern und mehr als 400 Minuten Laufzeit wartet hier die gebündelte Ladung an Sci-Fi-Klassikern darauf, dich in bestmöglicher Bildqualität aufs Neue oder zum ersten Mal zu begeistern.

Und auch wenn du vielleicht erst mit den neueren Teilen rund um das Reboot und die darauffolgenden Ableger Star Trek Into Darkness (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie Star Trek Beyond (Öffnet sich in einem neuen Tab) zur Serie gefunden hast, so lohnt sich doch ein Blick in diese Auswahl an Abenteuern von Captain Picard und seiner Crew allemal.

Anlässlich des First-Contact möchten wir es dir aber noch einmal schmackhafter machen, dir die Abenteuer zu sichern und selbige in Blu-Ray oder gar schickem 4K UHD zu genießen.

Entsprechend verlosen wir dank Paramount jeweils ein Filmpaket mit den Teilen VII-X in der Blu-Ray- sowie einer 4K UHD-Fassung.



Was du für die Teilnahme tun musst und wann du als glücklicher Auserwählter über deinen Gewinn informiert wirst, verrate ich dir unterhalb.

Gewinnspiel: So sicherst du dir dein Filmpaket als 4K Blu-Ray

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach auf das Banner unterhalb klicken, im Formular deine Daten angeben und für deinen Favoriten aus der präsentierten Filmauswahl voten.

Die Teilnahmefrist endet am 13.04.2023 um 23:59 Uhr. Im Anschluss daran losen wir die Gewinner aus und benachrichtigen diese umgehend. Selbige haben bis zum 20.04.2023 Zeit, auf unsere E-Mail zu antworten. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich außerdem einverstanden, dass wir deinen Namen sowie Wohnort auf dieser Seite in anonymisierter Form ("Max M. aus Musterhausen") veröffentlichen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

(Image credit: TechRadar Deutschland)

(Öffnet sich in einem neuen Tab)