Wie du das perfekte Gamer-Weihnachtsoutfit findest

Weihnachten ist zum Synonym für das Verkleiden geworden – ob du nun ein schickes neues Outfit für die Kirche oder das Weihnachtsessen mit der Familie aussuchst oder etwas, das alle zum Lachen bringt. Manche Leute begnügen sich zu Weihnachten mit einer roten Mütze mit weißer Bommel, während andere es lieber etwas ausgefallener mögen.

Wir alle kennen die Weihnachtspullis mit Rentieren, Kerzen, Elfen oder sogar dem Weihnachtsmann selbst auf der Vorderseite. Vielleicht hast du sogar selbst einen?

Manche Menschen lieben sie, andere finden sie furchtbar kitschig und würden sie auf keinen Fall tragen. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass sie zur Weihnachtsstimmung beitragen. Schließlich gibt es nichts Festlicheres als Weihnachtselfen.

Eine weihnachtliche Erfolgsgeschichte

"Wir haben 2016 mit der Herstellung von 1000 Weihnachtspullovern begonnen – 2022 werden wir mehr als 400.000 Stück produzieren", sagt Christoffer Sloth, CEO von Christmas Sweats. Ganz gleich, ob du für dich selbst oder einen Weihnachtspullover für alle (opens in new tab) suchst, bei Christmas Sweats wirst du fündig.

Beginne mit der bescheideneren Variante der Weihnachtssocken, die alles von Rudolph mit der großen roten Nase bis hin zum Weihnachtsmann, der mit seinem Schlitten über den Himmel fliegt, beinhalten. Oder geh aufs Ganze, mit einem festlichen Weihnachtspulli, der mit Schneeflocken, einem Lebkuchenhaus, Lebkuchenmännern und bunten blinkenden LED-Lichtern verziert ist (für den Fall, dass du befürchtest, jemand könnte ihn übersehen).

Der perfekte Pullover

Ob du nun Socken, Unterhosen, einen Pullover oder einen Weihnachtspulli im Strickjackenstil suchst, das Angebot kann sich ein wenig überwältigend anfühlen. Aber es ist wirklich für jeden etwas dabei – von der konservativen Großmutter, bis hin zum perfekten Weihnachtspulli für den Gamer (opens in new tab) in der Familie, der sich ungern von seinem erstklassigen Bildschirm (opens in new tab) abwendet.

Wenn du dich schwertust, solltest du vielleicht etwas in Erwägung ziehen, das so übertrieben ist, dass man sich ein Lächeln kaum verkneifen kann. Wie Jesper Ahm, CEO von Christmas Sweats, sagte: "Wir lieben unsere Arbeit – mit deinem besten Freund Weihnachtsfreude in ganz Europa zu verbreiten, ist ein Traum." Du brauchst also nicht lange nach einem Outfit zu suchen, das dem Gamer in der Familie gefällt, denn du findest es genau hier.

Ein nachhaltiges Ethos

Mit einer vielfältigen Produktpalette ist für jeden in der Familie etwas dabei. Du wirst nicht nur den perfekten Weihnachtspulli für den Gamer finden, sondern auch ein Sortiment, das alle, die an Nachhaltigkeit interessiert sind, glücklich macht. Wenn du Baumwolle bevorzugst, gibt es eine Reihe von Weihnachtspullovern aus 100 % nachhaltiger Baumwolle (opens in new tab) – und die Pullover selbst werden unter ethisch korrekten Standards und Arbeitsbedingungen hergestellt.

Alle Pyjamas aus dem Sortiment werden aus 100 % Bio-Baumwolle hergestellt und du kannst dich in ihnen absolut wohlfühlen – am besten mit einer Tasse heißer Schokolade in der Hand.

Weihnachts-Familienfoto-Shooting

Wir alle kennen diese perfekten Familienfotos – die ganze Familie versammelt auf der Couch oder um den Weihnachtsbaum herum, alle im passenden Weihnachtspyjama. Manchmal macht eine Familie das eigentliche Foto schon Wochen oder Monate im Voraus, damit sie es als Weihnachtskarte an alle verschicken kann.

Du musst jedoch nicht so organisiert sein, um diese besondere Art von Weihnachtsspaß zu genießen. Wenn du nur ein wenig im Voraus planst, kannst du auch ein Set mit Weihnachtspyjamas für die ganze Familie finden und den perfekten Moment für immer festhalten. Christmas Sweats liefert zum Beispiel innerhalb von drei Tagen oder weniger, sodass du dir keinen Sorgen machen musst, dass deine Bestellung nicht rechtzeitig eintrifft.

Natürlich reicht es nicht aus, einfach nur passende Weihnachtspyjamas zu tragen, um der Familie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Kinder können sehr widerspenstig sein, wenn es um Gruppenfotos geht. Wenn du also ein paar Snacks oder Leckereien bereithältst, um die Kinder bei Laune zu halten, kannst du den passenden Moment für immer verewigen.

Es ist eine Zeit der Freude für alle

"Wir haben angefangen, Pyjamas für die ganze Familie herzustellen, und zwar nur aus nachhaltigen Materialien", sagt Christoffer Sloth, CEO von Christmas Sweats. Sie sind ein beliebter Artikel auf der Webseite, der in der Weihnachtszeit sehr gefragt ist. Vergiss bei der Auswahl der Artikel für dein Familienfoto nicht dein Haustier. Der perfekte Abschluss ist ein kuscheliger Pullover für deinen Vierbeiner.

Zum Glück gibt es die Pullis für den besten Freund des Menschen in großen und kleinen Größen. Es ist diese Liebe zum Detail, die Weihnachten zu etwas ganz Besonderem macht – wie Christoffer Sloth sagt: "Da wir viele verschiedene Kunden haben, haben wir sowohl Pullover für Gamer, Hundeliebhaber, nachhaltige Pullover, alberne Pullover und bequeme Weihnachtskleidung".

Etwas Kleines

Du kannst dein Weihnachtsoutfit mit den perfekten Accessoires abrunden. Vielleicht ist es ein Rentiergeweih, oder vielleicht sind es Weihnachtssocken für die ganze Familie.

Ein paar dicke und weiche Weihnachtssocken kann wohl niemand ablehnen. Oder vielleicht möchtest du dein Outfit mit der perfekten Weihnachtsmannmütze abrunden? Wie auch immer du dich entscheidest, es wird auf jeden Fall ein sehr fröhliches Weihnachtsfest werden.