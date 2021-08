Warum der Wechsel der Linux-Distributionen bei Steam Deck ein Erfolg sein könnte

Das Steam Deck wird mit Steam OS 3.0 laufen, und mit dieser neuen Version des Betriebssystems wurde eine wichtige Änderung in Bezug auf die Linux-Distribution vorgenommen, auf der es basiert - wobei Valve genau erklärt hat, warum dieser Wechsel (Wortspiel nicht beabsichtigt) entscheidend ist, um seinem tragbaren PC die besten Erfolgschancen zu geben.

Steam OS basierte auf Debian, aber Valve entschied sich, mit Version 3.0 auf die Arch-Distribution umzusteigen, wobei das Betriebssystem des Steam Decks von der Tatsache profitiert, dass letztere auf einem Rolling-Release-Modell basiert.

Ein "Rolling Release" bedeutet, dass die Distribution ständig aktualisiert wird, im Gegensatz zu seltener erscheinenden Hauptversionen des Betriebssystems - letzteres ist bei Debian der Fall (wie bei Windows 10 mit seinen halbjährlichen Funktionsaktualisierungen, bei denen eine Reihe von Funktionen in einem großen Klumpen erscheinen).

Der Produktdesigner von Valve, Lawrence Yang, erklärte gegenüber PC Gamer: "Also, Arch Linux, einer der Hauptgründe [für die Verwendung], es gibt ein paar, aber der Hauptgrund ist, dass die rollenden Updates von Arch uns eine schnellere Entwicklung für SteamOS 3.0 ermöglichen.

"Wir haben eine Reihe von Updates und Änderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Dinge für Steam Deck gut funktionieren, und Arch war einfach die bessere Wahl für sie."

Da das Steam Deck auf einer Rolling-Release-Distribution basiert, kann Valve das Betriebssystem besser optimieren, Treiber-Updates durchführen und Proton - die Kompatibilitätsschicht, auf der die Maschine Windows-Spiele ausführt - verfeinern, um sicherzustellen, dass es mit allem zurechtkommt, was die Nutzer aus ihrer Steam-Bibliothek herausholen können (so zumindest das Versprechen von Valve).

Analyse: Volle Kraft voraus für Linux?

Der Wechsel von Debian zu Arch macht Sinn, da Valve so sicherstellen kann, dass Steam OS wie ein Uhrwerk läuft (hoffentlich) und in der Lage ist, Probleme zu beheben und benötigte Korrekturen oder Änderungen schnell umzusetzen. Der Sinn des Steam Decks besteht darin, dass es einfach funktioniert" und all diese Dinge nahtlos im Hintergrund ablaufen, ohne dass sich weniger technisch versierte Benutzer um Dinge wie Treiber-Updates kümmern müssen.

Während Arch all dies in optimaler Weise ermöglicht, wie oben erwähnt, ist es klar genug, dass Valve immer noch die tatsächlichen Ressourcen zur Verfügung stellen muss, um alle Probleme schnell zu lösen und sicherzustellen, dass Steam OS 3.0 tatsächlich eine glatte und nahtlose Erfahrung für den Endbenutzer bietet.

Nach dem, was wir bisher gesehen haben, scheint Valve jedoch voll hinter dem Steam Deck zu stehen, um sicherzustellen, dass es erfolgreich wird. Von der Arbeit an der Sicherstellung, dass Proton alle Windows-Spiele ausführt (mit einigen hat es derzeit ernsthafte Probleme, wie z. B. mit denen, die Anti-Cheat-Technologie verwenden), bis hin zum Ausbau der Vielseitigkeit des tragbaren PCs an allen möglichen Fronten, hat Valve alle Hände voll zu tun. Dazu gehört auch, dass man Steam OS loswerden und Windows 10 (oder sogar Windows 11) verwenden kann, wenn man möchte.

Kurz gesagt, alles scheint sich gut zu entwickeln - aber Versprechungen sind eine Sache, die Realität eine andere. Also hoffen wir, dass Letzteres bei der Veröffentlichung auch wirklich der Fall ist.

Im Großen und Ganzen könnte das Steam Deck das Beste sein, was der breiteren Computer-Öffentlichkeit in Bezug auf Linux seit, nun ja, seit Ewigkeiten widerfahren ist, wenn es denn tatsächlich geliefert wird. Bei all dem Interesse an dem Handheld haben wir bereits einen Anstieg der Leute gesehen, die Linux ausprobieren wollen.