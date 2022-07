Wann kommt Thor: Love and Thunder zu Disney Plus?

Hey, Star-Lord, do you know when my new movie is launching on Disney Plus?

Thor: Love and Thunder ist endlich in die Kinos gestürmt - und wenn wir "gestürmt" sagen, dann meinen wir das auch so.

Der neueste Marvel-Film hat bereits 302 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt (laut Deadline (opens in new tab)) - eine Summe, die dem nordischen Donnergott würdig ist. Du kannst davon ausgehen, dass diese Zahl in den kommenden Wochen noch weiter steigen wird, wenn noch mehr Fans in die Kinos kommen, um den Film zu sehen.

Egal, ob du dir Thor: Love and Thunder in einem Kino in deiner Nähe ansehen wirst oder nicht, du wirst wissen wollen, wann Thor 4 auf Disney Plus veröffentlicht wird. Alle anderen Marvel-Filme sind bereits auf dem Streamingdienst erschienen. Wann also wird Thor: Love and Thunder nachziehen?

Im Folgenden verraten wir dir, wann Thors vierter Solofilm auf Disney Plus erscheinen wird. Außerdem findest du weitere Informationen über den Marvel Phase 4-Film, wie z. B. die Laufzeit, die Anzahl der Post-Credits-Szenen und vieles mehr.

Wann kommt Thor: Love and Thunder auf Disney Plus heraus?

Gorr ist bereit für die Ankunft von Thor 4 bei Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Leider gibt es noch kein bestätigtes Disney Plus-Veröffentlichungsdatum für Thor: Love and Thunder.

Da wir aber wissen, wann andere Phase 4-Filme des Marvel Cinematic Universe (MCU) auf Disney Plus erschienen sind, können wir spekulieren, wann Thor 4 erscheinen wird. Die einzigen Marvel-Superheldenfilme, die in dieser Situation nicht helfen werden, sind Black Widow - der im Juli 2021 gleichzeitig in den Kinos und auf Disney Plus startete - und Spider-Man: No Way Home. Der neueste Film des Spinnenmannes wurde noch nicht auf einer Streaming-Plattform veröffentlicht, wird aber voraussichtlich irgendwann im Jahr 2022 dazukommen.

Der erste Film ist Shang-Chi. Der MCU-Film mit Simu Liu in der Hauptrolle kam am 12. November auf Disney Plus, über zwei Monate (70 Tage, um genau zu sein) nach seinem Kinostart. Als Nächstes landete Eternals am 12. Januar auf Disneys Streamer - 68 Tage nach dem ersten Kinostart.

No Way Home kam nach Eternals in die Kinos, aber wie oben erwähnt, kann er uns hier nicht weiterhelfen. Doctor Strange 2 schließlich fand seinen Weg zu Disney Plus am 22. Juni - nur 45 Tage nach dem Kinostart am 6. Mai.

Wir glauben, dass Thor Ende August auf Disney Plus aufschlagen wird. (Image credit: Marvel Studios)

Was sagt uns das alles? Thor: Love and Thunder wird zwischen 40 und 70 Tagen nach dem Kinostart auf Disney Plus erscheinen. Wenn wir diese Zahlen als Richtwert nehmen, könnte Thor 4 frühestens am 17. August auf Disney Plus erscheinen. Das ist ebenfalls ein Mittwoch, der Tag, an dem Disney neue Inhalte auf seiner Streaming-Plattform veröffentlicht.

Das späteste Datum, an dem der Film erscheinen könnte (basierend auf Shang-Chis Disney Plus-Start), wäre hingegen Freitag, der 16. September. Wie bereits erwähnt, ist es jedoch wahrscheinlicher, dass Disney Thor: Love and Thunder an einem Mittwoch veröffentlicht, so dass er zwei Tage früher, am 14. September, erscheint.

Unsere Vermutung? Thor: Love and Thunder kommt am Mittwoch, dem 31. August, auf den Streamingdienst. Das ist zwar ein bisschen später als der Disney Plus-Start von Doctor Strange 2. Da der nächste Marvel-Film - Black Panther: Wakanda Forever - erst am 12. November in die Kinos kommt, könnte Marvel Studios beschließen, den Streaming-Start von Thor 4 zu verschieben, um die Inhalte zu verteilen.

Außerdem kommt die nächste MCU Disney Plus Show - She-Hulk: Attorney at Law - am 17. August auf den Markt. Auf keinen Fall werden Marvel und Disney die TV-Serie She-Hulk und Thor 4 am selben Tag veröffentlichen. Das liegt nicht in ihrem Interesse, denn Thors neuestes Soloabenteuer würde sicherlich mehr ZuschauerInnen anziehen als She-Hulk. Marvel und Disney sollten She-Hulk Raum zum Atmen geben und der Serie Zeit lassen, sich in die Handlung einzufinden, bevor sie Thor: Love and Thunder veröffentlichen.

Wie lang ist Thor: Love and Thunder?

Jane Foster is back in one of the shortest MCU movies for some time. (Image credit: Marvel Studios)

Thor: Love and Thunder wird dich nicht dazu zwingen, drei Stunden am Stück zu sitzen (oder mehrere Toilettenpausen einzulegen), wenn er auf Disney Plus erscheint.

Der neueste Film des Donnergottes dauert nur knapp zwei Stunden (1 Stunde 58 Minuten, um genau zu sein) und ist damit der bisher kürzeste MCU Phase 4 Film.

Lustigerweise sind drei der Marvel-Filme, die kürzer als zwei Stunden sind, Thor-Filme. Thor: The Dark World dauerte eine Stunde und 52 Minuten, während der erste Thor-Film eine Stunde und 55 Minuten dauerte. Thor: Ragnarok ist der einzige Solofilm des nordischen Gottes, der länger als zwei Stunden dauert: Der Superheldenfilm kommt auf eine Laufzeit von zwei Stunden und 10 Minuten.

Gibt es in Thor: Love and Thunder Post-Credits-Szenen?

Are there any mid- or post-credits scenes in Thor 4? (Image credit: Marvel Studios)

Ja, Thor: Love and Thunder hat zwei Szenen nach dem Abspann. Nun, technisch gesehen gibt es eine Mid-Credit- und eine Post-Credit-Szene - wie bei den meisten anderen MCU-Filmen auch - aber das ist Haarspalterei.

Wir werden dir in diesem Artikel allerdings nicht verraten, was in den Szenen gezeigt wird, damit du nicht gespoilert wirst.