Vielleicht wird der Metal Gear Solid-Film tatsächlich gut? Oscar Isaac spricht über die Rolle des Snake

Sie werden immer besser, aber eine wirklich gute Videospielverfilmung steht noch aus. Könnte der kommende Metal Gear Solid-Film mit Oscar Isaac in der Hauptrolle und unter der Regie von Jordan Vogt-Roberts von Kong: Skull Island das Blatt wenden?

Wir sind zuversichtlich - in einem neuen Interview über seine Hauptrolle als Solid Snake sagt Isaac genau das Richtige, um uns zu begeistern.

"Ich habe das Spiel einfach geliebt", sagte Isaac gegenüber Total Film auf die Frage, was ihn zu dem Projekt gebracht hat.

"Ich liebe das Gefühl, das das Spiel mir jedes Mal gibt, wenn ich es spiele. Es ist einfach ein seltsam isoliertes, trauriges, einsames Spiel mit unglaublichen Momenten der Gewalt und des Terrors, mit diesen seltsamen, psychedelischen Konzepten und Schurken. Aber ja, es ist eine Art psychedelischer Militärhorror, der da passiert.

"Und die Wahrheit ist, dass das Ganze eine Antikriegsgeschichte ist. Ich denke, das sind die Elemente, die ich wirklich liebe. Und, wie ich schon sagte, ich liebe das Gefühl, es zu spielen, und die große Frage: Kann man so etwas auf den Film übertragen - oder kann man diese Themen auf wirklich interessante Weise erforschen?"

Analyse: Ein solider Film?

In den letzten Jahren gab es viele Videospielverfilmungen, vom leichten Detective Pikachu bis zum blutigen Mortal Kombat, und jetzt freuen wir uns auf Tom Hollands Uncharted Film und die kommende The Last of Us TV Show. Filmadaptionen wie Detective Pikachu, Sonic the Hedgehog und Mortal Kombat wuchsen über sich hinaus und lieferten Filme, die zwar keine Klassiker sind, aber die richtigen Töne treffen, um die Fans zum Lachen zu bringen.

Was hat sich also seit den grässlichen 90er-Jahre-Adaptionen wie Super Mario und Street Fighter auf der Leinwand verändert? Ich würde sagen, es ist eine dreifache Veränderung.

Erstens haben wir eine Welle von jüngeren Regisseuren, die mit den Spielen aufgewachsen sind und eine Ehrfurcht vor dem Ausgangsmaterial haben, an dem sie arbeiten. Im Fall des Metal Gear-Films ist Vogt-Roberts gerade mal 36 Jahre alt und war schon als Kind ein Fan der Metal Gear-Spiele. Ihm muss nicht erst erklärt werden, was die Serie so besonders macht - er war beim ersten Mal genauso dabei wie jeder andere PlayStation-Gamer.

Zweitens wurden Spiele wie Metal Gear Solid selbst direkt von Filmen inspiriert und (im Vergleich zu den 8-Bit- und 16-Bit-Franchises) auf Technologien aufgebaut, die eine filmische Darstellung ermöglichten. Metal Gear Schöpfer Hideo Kojima war schon immer ein Cinephiler und die festen Perspektiven von Metal Gear Solid erlaubten es ihm, die Dramatik zu imitieren, die filmähnliche Kameraperspektiven mit sich bringen. Das ist etwas, das Vogt-Roberts komplett übernehmen kann, wenn er möchte.

Schließlich hat es eine Machtverschiebung zwischen den Hollywood-Studios und den Spielefirmen gegeben, deren Produkte entwickelt werden. Laut den Branchenberichten von Mordor Intelligence wird die globale Spieleindustrie bis 2026 voraussichtlich 314,40 Billionen Dollar wert sein.

Im Vergleich dazu ist der weltweite Umsatz der Filmindustrie im Jahr 2020 auf 80,8 Milliarden Dollar gesunken - zugegebenermaßen eine Auswirkung der Pandemie, aber dennoch Teil eines Trends, der das Kino im Vergleich zum Wachstum des Gaming langsam schrumpfen sieht. Hollywood braucht die Eigenschaften, die von einer Generation von Videospielern anerkannt werden, wohl mehr als die Videospielindustrie Hollywood braucht. Und Gamer sind ein lautstarker Haufen - wenn ihre Lieblingstitel auf der Leinwand abgeschlachtet werden, lassen sie es die Studios wissen, also ist es im Interesse der Studios, getreue Adaptionen zu liefern.

In Metal Gear Solid haben wir möglicherweise einen Star und einen Regisseur, die auf derselben Seite stehen wie die Fans der Spiele, von denen der Film inspiriert wurde. Die Tatsache, dass Isaac (und damit auch Vogt-Roberts) die psychedelische Natur von Charakteren wie Psycho Mantis und die zugrundeliegende Anti-Kriegs-Botschaft der Spiele erkennen kann, anstatt das Ganze in einen Rambo-Film mit Mechs zu verwandeln, ist genau die Art von Bestätigung, die sich Fans der Serie wünschen.