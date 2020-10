Spotify macht das Mitsingen am Smartphone einfacher mit Songtexten in Echtzeit

Eine wachsende Zahl von Spotify-Benutzern berichtet, dass sie Zugang zu Liedtexten haben, die mit den Titeln, die sie hören, synchronisiert sind.

Spotify hat diese Funktion bereits Ende letzten Jahres mit einer kleinen Anzahl von Personen getestet und zieht damit mit Apple Music und YouTube Music gleich. Aber jetzt sieht es so aus, als würde die Funktion an immer mehr Benutzer verteilt werden, was bedeutet, dass immer mehr Menschen Spotify als tragbare Karaoke-Maschine nutzen können.

Android Police* berichtet, dass eine Vielzahl von Spotify-Nutzern über die Ankunft von Lyrics in der mobilen App twittern, wobei es noch nicht ganz klar ist, wer Zugang zum Feature bekommt und wer nicht. Während ein Nutzer in der Spotify Beta 8.5.46.848 Zugriff darauf hat, haben andere Nutzer mit derselben Version sie nicht. Es sieht aus, als würde Spotify das serverseitig an ausgewählte Nutzer verteilen und nicht an bestimmte Regionen.

Spotify zum Mitsingen

Die Songtexte kommen von Musixmatch und einige Nutzer haben die Funktion sogar in der Desktopversion von Spotify bekommen – was aber nicht so weit verbreitet sein soll wie bei Android-Nutzern:

Du kannst jetzt überprüfen, ob du einer der Auserwählten bist, indem du beim Abspielen eines Songs nach oben wischst – wenn du Glück hast, wirst du den Songtext sehen und wenn nicht, dann musst du eben noch etwas warten.

