Die besten kostenlosen Youtube MP3 Converter 2020: Downloade die Musik aus Videos

Der richtige YouTube-zu-MP3-Konverter macht das Speichern von Audio aus YouTube-Videos ganz einfach. Mit ein paar Klicks kannst du den Ton aus dem gewählten Clip herunterladen und im MP3-Format speichern, um ihn auf jedem Gerät wiederzugeben.

Es gibt viele Tools, die behaupten, dich dabei zu unterstützen, aber die Suche nach dem Besten gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Einige werden mit zusätzlicher Software geliefert, die du nicht installieren möchtest, andere sind vollgepackt mit aufdringlicher Werbung, andere haben lästige Zeitbeschränkungen, und wieder andere sind einfach nur langsam. Deshalb haben wir alle Optionen auf Herz und Nieren geprüft und diejenigen herausgesucht, mit denen du keine bösen Überraschungen erlebst oder gar die Katze im Sack downloadest.

Die Konvertierung von YouTube in MP3 ermöglicht es dir, Musik aus einem Video offline zu hören, wann immer du willst, oder den YouTube-Lieblingskanal in einen Podcast zu verwandeln, den du während der Arbeit genießen kannst.

Denke daran, dass du Inhalte nur dann herunterladen solltest, wenn du die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers hast. Die Nutzungsbedingungen von YouTube verbieten ausdrücklich unautorisiertes Herunterladen.

Wenn dir die Konvertierung von YouTube in MP3 immer noch zu mühsam klingt, solltest du lieber einen Musik-Streaming-Dienst wie Spotify, Apple Music oder Google Play Music in Betracht ziehen, mit dem sich die Notwendigkeit einer Konvertierung von Dateien ganz vermeiden lässt. Wenn du mehr als nur Musik extrahieren möchtest, könnte sich der beste Videoeditor für das iPhone als nützlich erweisen, und wir haben ebenfalls die besten kostenlosen Videoeditoren für Windows, MacOS und Linux zusammengetragen.

Die besten kostenlosen Youtube zu MP3 Converter auf einen Blick:

Der beste YouTube-zu-MP3-Konverter, der derzeit erhältlich ist: WinX HD Video Konverter Deluxe

Wenn du ein Video in ein anderes Format umwandeln musst, ist WinX HD Video Converter Deluxe die beste Software, die es gibt. Es ist zwar nicht kostenlos, im Gegensatz zu den unten aufgeführten Tools, aber es kann Videos aus praktisch jeder Quelle (einschließlich Facebook, YouTube, Vimeo, Blu-ray und DVD) verarbeiten und in nahezu jeden Dateityp konvertieren. Es gibt sogar voreingestellte Profile für die Wiedergabe auf verschiedenen Geräten.

1. Any Video Converter Free Der beste YouTube zu MP3 Converter – einfach copy, paste und go! Betriebssystem: Windows Visit site Hervorragende Format-Optionen Zusätzliche Filter und Effekte Profile für verschiedene Geräte Mitgelieferte Zusatz-Software

Wenn du nach einem schnellen, flexiblen YouTube-zu-MP3-Konverter suchst, ist dies das richtige Tool für dich. Wir würden es dir verzeihen, wenn du Any Video Converter Free nach seinem Namen beurteilst und glaubst, es handele sich um ein Tool zur Konvertierung von einem Videoformat in ein anderes. Dies ist zwar ein Teil seiner Möglichkeiten, aber es kann auch dazu verwendet werden, Videos von YouTube herunterzuladen und als MP3 zu speichern - genau das, was wir suchen!

Die Konvertierung von YouTube in MP3 ist nicht der einzige Zweck des Programms, daher ist es etwas größer als du vielleicht erwartest, aber das sollte dich nicht abschrecken (aber achte darauf, dass du nicht die optionale Adware während der Einrichtung installierst).

Es scheint fast übertrieben, eine leistungsstarke und vielseitige Software nur für eine Aufgabe zu verwenden, aber das Herunterladen von MP3s ist so einfach wie das Einfügen der URL eines YouTube-Videos und das Warten auf den Abschluss des Downloads. Du kannst dann MP3 als Ausgabeformat auswählen und auf die Schaltfläche Jetzt konvertieren klicken. Es ist schade, dass es keine One-Click-Option für die Konvertierung von YouTube in MP3 gibt, aber das ist wohl kaum eine große Schwierigkeit.

2. 4K YouTube to MP3 Schnell, einfach zu nutzen und überraschend flexibel Betriebssystem: Windows Visit site Keine mitgelieferte Zusatzsoftware Auswahl an Audioformaten Einfache Verwendung Unterstützt viele Videoseiten

4K YouTube to MP3 ist dem 4K Video Downloader (weiter unten auf dieser Seite) sehr ähnlich, aber speziell darauf ausgerichtet, den Ton von Videos zu extrahieren.

Trotz seines Namens erlaubt 4K YouTube to MP3 auch das Speichern von Soundtracks von Videos in den Formaten OGG und M4A, und du kannst aus verschiedenen Bitraten wählen, so dass du ein angemessenes Gleichgewicht von Geschwindigkeit und Qualität wählen kannst (obwohl unserer Erfahrung nach selbst das Herunterladen mit der höchsten Bitrate schnell und schmerzlos ist).

Es unterstützt nicht nur YouTube. Sondern du kannst es auch verwenden, um den Ton von Videos zu speichern, die auf Vimeo, Flickr, Facebook, SoundCloud und anderen gehostet werden. Kopiere einfach die Adresse aus deinem Webbrowser und klicke auf die grüne Schaltfläche 'URL einfügen', um zu beginnen.

Im Gegensatz zu einigen YouTube-zu-MP3-Konvertern wird 4K YouTube to MP3 ohne zusätzliche Software ausgeliefert. Mit einem Upgrade auf die Premium-Version kannst du gegen eine einmalige Gebühr ganze Playlisten herunterladen, aber die kostenlose Software ist perfekt für den täglichen Gebrauch.

3. 4K Video Downloader Speichere Audio aus YouTube-Videos im MP3-, M4A- oder OGG-Format Betriebssystem: Windows Visit site Keine Anzeigen oder mitgelieferte Software Kann Playlisten herunterladen Nur für Windows verfügbar Lange Wiedergabelisten erfordern eine Lizenz

Es ist vielleicht nicht die eleganteste Software, die es gibt, aber genau wie 4K YouTube to MP3 oben, ist der 4K Video Downloader einfach brillant.

Er funktioniert ebenfalls auf ähnliche Weise, aber da diese Anwendung hauptsächlich zum Herunterladen ganzer Videos dient, sind ein paar zusätzliche Schritte erforderlich. Kopiere die URL eines Videos aus deinem Webbrowser (es unterstützt YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr und DailyMotion) und klicke auf 'URL einfügen'. Wähle 'Audio extrahieren' und entscheide dich für ein Dateiformat (MP3, OGG oder M4A), dann klicke auf 'Extrahieren' und das Audio wird konvertiert und am Ziel deiner Wahl gespeichert. Tadaa - schon fertig.

Mit der kostenlosen Version des 4K Video Downloader kannst du bis zu 24 Videos in einer Wiedergabeliste herunterladen, was besonders nützlich ist, um mehrere Lieder eines bestimmten Künstlers zu erfassen. Längere Playlists lassen sich herunterladen und in das MP3-Format konvertieren, wenn du einen Lizenzschlüssel kaufst, aber die kostenlosen Funktionen der Software allein sind sehr beeindruckend.

4. Free YouTube to MP3 Converter Musik herunterladen und konvertieren, komplett mit Albumcover Betriebssystem: Windows, macOS Visit site Sehr einfach zu bedienen Gut gestaltetes Interface Kann Videos zusammenführen Enthält Werbung

Free YouTube to MP3 Converter macht genau das, was du erwartest (Videos von YouTube in MP3-Format konvertieren), und es ist in diesem Fall absolut richtig, es nach seinem Namen zu beurteilen. Leider gibt es, wie bei Any Video Converter Free, mitgelieferte Adware von ByteFence. Sei also während der Installation wachsam und entferne alle zusätzlichen Teile, die du nicht brauchst (und willst).

Nach der Installation wirst du jedoch viel Spaß haben. Du brauchst dich nicht erst in jede Menge Optionen einarbeiten, du kannst einfach sofort mit dem Herunterladen der gewünschten Musik fortfahren. Wähle über ein einfaches Dropdown-Menü die Qualität und das Format, in dem du deine Audiodatei speichern möchtest, füge dann die URL ein und klicke auf Herunterladen. Die Dateien werden auf einen Schlag gespeichert und konvertiert.

Das Schöne am Free YouTube to MP3 Converter ist, dass es kein Durcheinander gibt, nichts Überflüssiges und nichts Verwirrendes. Er hat nur einen Zweck vor Augen, und er wurde entwickelt, um dies so effizient wie möglich zu tun. Ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall - wir sind sicher, dass er dir gefallen wird.

5. ClipGrab Kopiere einfach eine Youtube-Video-URL und ClipGrab erledigt den Rest Betriebssystem: Windows Visit site One-Click-Downloads Integrierte Videosuche Unterstützt viele Videoseiten Mitgelieferte Zusatz-Software

Dieses Programm ist das pure Vergnügen, ClipGrab macht die Konvertierung von YouTube in MP3 schön und einfach - abgesehen vom Bundling des Opera-Browsers, die man leicht überspringen kann, wenn man ihn nicht braucht.

Die wunderbar einfache Schnittstelle gibt dir von Anfang an einen angenehmen Hinweis darauf, wie einfach die Dinge sein werden. Kopiere eine YouTube-URL in die Zwischenablage, und ClipGrab wird in Aktion treten und dir anbieten, das entsprechende Video für dich herunterzuladen.

Selbst wenn dies nicht geschieht, genügt ein schnelles Einfügen in das entsprechende Feld. Du kannst dann angeben, dass du daran interessiert bist, die Audio als MP3 herunterzuladen, bevor du auf die Schaltfläche "Grab this Clip!" klickst, um genau dies zu tun. Die gesuchte MP3-Datei wird im Handumdrehen dir gehören.

Was du bei einem Youtube-zu-MP3-Converter beachten solltest

Wenn du nach einem YouTube-zu-MP3-Konverter suchst, solltest du als Erstes überlegen, wie viele Videos du umwandeln möchtest. Wenn du es nur ein- oder zweimal machen willst, könnte es sich lohnen, über ein Online-Tool nachzudenken, aber für alles andere lohnt es sich, eine spezielle Desktop-App herunterzuladen.

Desktop-Software wird auch schneller sein, da die Daten nicht auf einem entfernten Server verarbeitet werden, und einige Anwendungen sind auch in der Lage, mehrere YouTube-Videos auf einmal in das MP3-Format zu konvertieren.

Es zahlt sich jedoch aus, vorsichtig zu sein; YouTube-zu-MP3-Software ist sehr beliebt, so dass man leicht über Malware stolpern kann, wenn man auf der Suche nach einer solchen ist. Wir haben alle Tools in diesem Leitfaden gründlich getestet und können sie getrost empfehlen.

