South Park: Post Covid: The Return of Covid streamen - so geht's

Eine undichte Stelle im Labor? Die abscheuliche Idee eines dieser heimtückischen Streaming-Dienste? Oder lag es wirklich an Space Jam: A New Legacy? Stan, Kyle und vielleicht auch Cartman gehen den Geheimnissen des Covid-Ausbruchs auf den Grund - und das ist ein Pflichtprogramm in der Pandemie. Lies weiter, um zu erfahren, wie du South Park: Post Covid: The Return of Covid online streamen und im Fernsehen anschauen kannst, wo auch immer du auf der Welt bist.

Wenn du die vorherige Folge von South Park: Post Covid: The Return of Covid noch nicht gesehen hast, wirst du ungefähr so viel verstehen wie das Kind, das mitten in der Pandemie aus einem zehnmonatigen Koma aufgewacht ist, aber wir werden dich nicht mit Spoilern bombardieren.

Im Großen und Ganzen kannst du dich auf Zeitreisen, Epidemiologie, ein Rätsel und einige lustige, unpassende Schlussfolgerungen gefasst machen. Kenny, Stan, Kyle, Cartman und natürlich Randy werden wie immer herausfinden, wie es zu dem Unglück kam und was Freundschaft wirklich bedeutet.

Niemand ist im neuesten South Park-Special sicher, also schnall dir deine Kinnwindel an und folge unserem Leitfaden unten, um South Park: Post Covid: The Return of Covid online zu streamen, egal wo du bist.

So kannst du South Park: Post Covid: The Return of Covid streamen

Du möchtest South Park: Post Covid: The Return of Covid sehen? Das kannst du wegen lästiger regionaler Beschränkungen nicht. Das Filmspecial kommt heute nämlich nur in den USA und Kanada heraus, exklusiv auf Paramount Plus. In Deutschland müssen wir uns noch bis nächstes Jahr gedulden, denn dann soll Paramount+ hierzulande erst starten.

Zum Glück gibt es eine einfache Lösung. Wenn du ein VPN herunterlädst, kannst du das neue South Park-Special online streamen, egal wo du bist. Es handelt sich dabei um eine einfache Software, die deine IP-Adresse ändert, so dass du auf On-Demand-Inhalte oder Live-TV zugreifen kannst, als wärst du vor Ort.

Nutze ein VPN, um South Park zu streamen

So siehst du South Park: Post Covid: The Return of Covid KOSTENLOS in den USA

Streamingdienst Paramount Plus Wenn du dich aktuell in den USA befindest, hast du Glück: South Park: Post Covid: The Return of Covid ist exklusiv für den Streamingdienst Paramount Plus in den USA, wo es am Donnerstag, den 16. Dezember um 12 Uhr PT (21 Uhr MEZ) erscheint. Wenn du noch kein Paramount Plus-Abo hast, kannst du dir das neue South Park-Special kostenlos ansehen! Ein Abonnement von Paramount Plus kostet nur 4,99 $ pro Monat, aber es gibt ein 30-tägiges GRATIS-Probeangebot, das nur für kurze Zeit gilt. Der Dienst bietet neue Originals und ist ideal für Trekkies, denn er ist auch die Heimat von Picard, der Zeichentrickserie Prodigy und Strange New Worlds. Er ist voll mit weiteren Top-Sendungen wie Kamp Koral, dem Reality-TV-Hit Survivor und dem Rugrats-Revival 2021, den Live-Sportübertragungen von CBS, einschließlich der NFL, und er wird auch der Ort sein, an dem du das Reboot von Frasier sehen kannst. Außerhalb der USA? Du kannst die Abo-Dienste, für die du zu Hause bezahlst, überallhin mitnehmen - alles, was du brauchst, ist ein zuverlässiges VPN.

Kann ich South Park: Post Covid: The Return of Covid in Deutschland sehen?

Überraschenderweise gibt es noch keine Informationen darüber, wann South Park: Post Covid: The Return of Covid in Deutschland ausgestrahlt wird, ebenso wenig wie das Prequel South Park: Post Covid.

Es ist möglich, dass es exklusiv bei Paramount Plus zu sehen sein wird, so wie überall sonst auch, aber wie gesagt, es ist noch nichts bestätigt.

Was wir jedoch wissen, ist, dass Paramount Plus im Jahr 2022 über die Sky-Plattformen in Deutschland erscheinen soll.

