So sieht Pedro Pascal als Joel in der "The Last of Us" Serie aus

Ein neues Set-Foto aus der Produktion der The Last of Us-Reihe ist für Fans absolutes Gold wert. Denn wir erhalten den ersten vollständigen Blick auf Pedro Pascals Joel.

Das Foto stammt von Kristin Raworth auf Twitter (H/T The Last of Us Updates) und zeigt Pedro Pascal maskiert am Set in Kanada, aber vor allem in Klamotten, die Joels Outfit aus dem Originalspiel sehr ähnlich sind.

Pedro Pascal (Joel) on the set today.📸 @KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANwOctober 13, 2021 See more

Zuvor hatte HBO ein offizielles Teaserbild veröffentlicht(via GamesRadar), das den Fans nur einen Blick auf die Rückseite eines von Joels Outfits gewährte. Auch wenn das neue Foto zugegebenermaßen etwas unscharf ist, beweist es doch, dass Pedro Pascal perfekt in die Rolle des Joel passt, falls es jemals Zweifel gab.

Die jüngsten Fotos vom Set der Last of Us-Serie zeigen einige Schauplätze aus Naughty Dogs Klassiker. Eine Auswahl zeigt das Boston QZ, das dem Original unheimlich nahe kommt, während eine andere die Szenen des Prologs in Texas zeigt, die in der HBO-Show zu sehen sind.

Sogar die Schauspieler selbst haben mitgespielt. Es gibt eine Aufnahme von Pascal, Gabriel Luna (der Joels Bruder Tommy spielt) und Nico Parker (Sarah), die sich auf eine der herzzerreißendsten Szenen des Spiels vorbereiten, die sicher wie eine Nacherzählung aussieht.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die The Last of Us-Serie. Aber da die Dreharbeiten bereits in vollem Gange sind, könnte es sein, dass das Jahr 2022 ein großes Fest für jeden Fan von "The Last of Us" wird.