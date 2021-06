EM 2021: So kannst du England gegen Deutschland sehen: Anstoßzeit, kostenloser Live-Stream - von überall

Fünfundzwanzig Jahre nachdem Gareth Southgates Strafstoß gegen Deutschland zum Ende von Englands Traum vom EM-Sieg im Wembley-Stadion geführt hat, haben der Trainer der Three Lions und seine Spieler die Chance, diese Geister zu vertreiben. Folge unserer Anleitung, um das Spiel England gegen Deutschland im Live-Stream zu sehen und erlebe das K.o.-Spiel der EM 2021 am Dienstag von überall - und kostenlos.

England - Deutschland EM 2021 Livestream Datum: Dienstag, 29. Juni Anpfiff: 18 Uhr Austragungsort: Wembley Stadium, London, England Kostenloser Livestream: ARD / ARD Mediathek Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Trotz des ersten Platzes in der Gruppe D hat England immer noch viele Kritiker zu überzeugen, da die Mannschaft bisher eher zurückhaltend an das Turnier herangegangen ist. In den ersten drei Spielen hat England zwar nur zwei Tore erzielt - beide durch Raheem Sterling - aber dafür hat es noch kein Gegentor kassiert.

Southgate steht unter dem Druck, die 4-2-3-1-Formation seiner Mannschaft zu ändern und zu seiner bevorzugten Dreierabwehr zurückzukehren, während die Fitness und die Form seines angeschlagenen Kapitäns Harry Kane mit Fragezeichen versehen ist.

Deutschland sicherte sich den zweiten Platz in der Gruppe F, nachdem es am letzten Spieltag in der "Todesgruppe" nach einem 2:2-Unentschieden gegen Ungarn dem Ausscheiden gefährlich nahe gekommen war. Joachim Löw wird sich nach diesem Turnier verabschieden, doch der deutsche Trainer wird alles daran setzen, den Lauf seiner Mannschaft in einem Wettbewerb fortzusetzen, der ihm in seiner siebenjährigen Amtszeit bisher versagt geblieben ist.

Wir erklären dir, wie du das Spiel England gegen Deutschland im Live-Stream verfolgen kannst, egal wo du dich gerade befindest, und das kostenlos.

Noch mehr Sport gefällig? Die Formel 1 Saison ist ebenfalls in vollem Gange

So kannst du England gegen Deutschland aus dem Ausland live streamen

Du befindest dich gerade im Urlaub und möchtest trotzdem mitfiebern, wie es weitergeht? Und das ganz ohne Sprachunterschiede?

Aufgrund von Geoblocking wäre das normalerweise nicht möglich, du kannst dies jedoch umgehen, indem du ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzt. Es ist völlig legal, sehr erschwinglich und einfach zu benutzen - und es verschlüsselt auch dein Surfen und bietet Schutz vor Cyberkriminellen und staatlichen Schnüffeleien.

Verwende ein VPN, um die EM 2021 von überall aus live zu streamen

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Die Nutzung eines VPNs ist so einfach wie eins, zwei, drei...

1. Lade ein VPN herunter und installiere es - wie gesagt, unsere erste Wahl ist ExpressVPN

2. Verbinde dich mit dem passenden Serverstandort - öffne die VPN-App, klicke auf "Standort wählen" und wähle den passenden Standort aus

3. Gehe zum Live-Stream des Senders - wenn du also aus Deutschland kommst, gehe einfach zu ARD.

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.