Sand Land: Ikonische Manga-Serie bekommt eigenes Videospiel

Auf dem Summer Game Fest wurde ein Sand Land-Spiel angekündigt, was für Fans der erfolgreichen Manga-Serie sicher eine erfreuliche Nachricht sein dürfte. Der Trailer gibt einen Blick auf die riesigen Wüsten, für die die Serie bekannt sind, sowie auf Fahrzeuge, die langjährige Leser wiedererkennen werden. Das Spiel wurde bereits vor einigen Monaten angeteasert, aber jetzt ist offiziell bestätigt, dass es sich in Entwicklung befindet.

Der Trailer zeigt einige Ego-Shooter-Einlagen und Fahrmechaniken, die Ähnlichkeiten mit der Rage-Serie und Borderlands aufweisen. Es gibt viel Farbe, die sich von dem sonst so tristen Sand abhebt, was dazu beiträgt, den Kunststil zu vermitteln, der den Manga vor über 20 Jahren so erfolgreich gemacht hat.

An exzellenten Anime-Spielen hat es in den letzten Jahren nicht gemangelt, also hoffen wir, dass Sand Land den Schwung beibehalten kann. Der ursprüngliche Manga wurde von Akira Toriyama geschrieben und gezeichnet, der wohl am besten für seine Arbeit an der Dragon Ball-Reihe bekannt ist – eine der größten und erfolgreichsten Anime-Serien aller Zeiten. Sand Land wird auch als Anime-Film verfilmt, der im August 2023 erscheinen soll. Es ist möglich, dass dieses Spiel direkt an die Serie anknüpft oder auf eine andere Art und Weise abzweigt.

Was das das gezeigte Material im Trailer zeigt, scheint den Geist des Originals gut einzufangen. Wenn alles gut geht, wird das kommende Spiel den langjährigen Fans die Erfahrung bieten, auf die sie gewartet haben.

Wir bringen dir alles, was du über die kommenden Spiele wissen musst, die im Sommer auf dem Weg sind. Die E3 2023 ist dieses Jahr zwar abgesagt worden, aber das hat Entwickler und Publisher nicht davon abgehalten, ihre neuesten Spiele vorzustellen.