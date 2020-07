PS5: Jüngstes Gerücht besagt, die Playstation 5 sei besser als die Xbox Series X - doch das können wir nicht glauben

Wir wissen noch nicht ganz genau, was die PS5 unter ihrer Haube versteckt, aber ein neues Gerücht deutet bereits an, dass Sonys Konsole der nächsten Generation eine bessere Gesamtleistung als die Xbox Series X* haben wird.

Das Gerücht kommt vom Brancheninsider Tidux auf Twitter, der behauptet, dass die PS5 und die Series X zwar die gleiche CPU haben werden, die PS5 aber mehr RAM und eine bessere SSD haben wird. Und dies macht ihre Leistung besser.

Diese Behauptung ist jedoch nicht ganz stimmig, da die Series X offenbar über eine bessere GPU verfügt - und dies ist der Schlüsselfaktor für die Leistung jeder Hardware.

CPU PS5 = XSX GPU PS5 XSX (BW and size)SSD PS5 > XSX (Speed and size)Performance PS5 > XSXThis is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out.January 29, 2020