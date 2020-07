PS Now braucht für die PS5 ein ernsthaftes Upgrade, um Xbox Game Pass zu schlagen

PS Now*, oder auch PlayStation Now, war ein faszinierendes Experiment, als Sony 2014 den Spiel-Streaming-Dienst einführte. Kein anderer Dienst war so richtig in Gang gekommen - OnLive* ist der bemerkenswerteste - und es ist ein Beweis für die Arbeit von Sony, dass PS Now auch heute noch vor sich hin trottet.

Aber wenn Sony will, dass PS Now wirklich ernst genommen wird, insbesondere nach der Einführung einer next-gen PS5-Konsole, die die technischen Möglichkeiten der PlayStation-Plattform in Gang setzen wird, muss sich etwas ändern.

Und warum? Im Grunde genommen gibt es Konkurrenz. Google Stadia* wurde 2019 eingeführt und bietet eine eigenen Stream an, mit dem wir nahezu überall auf verschiedenen Geräten spielen können, mit "negativer Latenz". Wir hätten nie gedacht, dass wir AAA-Titel auf akzeptablen Geräten wie Tablets, Laptops und sogar Smartphones sehen würden.

Ein weiterer Konkurrent ist Project xCloud* Streaming von Microsoft, das möglicherweise zeitgleich mit der Xbox Series X* Ende 2020 veröffentlicht wird. Sony muss also sicherstellen, dass sein eigener Streaming-Dienst auf dem neuesten Stand ist.

Was hat es mit der PS5 auf sich?

Die PS5 wird im Vergleich zur aktuellen Konsolengeneration einen enormen Sprung in der Rechenleistung markieren, mit Unterstützung für 8K-Auflösung, einer SSD-Festplatte, partiellen Spiele-Downloads und mehr. Unabhängig von den fummeligen internen Spezifikationen - von denen nur einige bestätigt wurden - werden die Spieler Games erwarten, die besser aussehen, sich flüssiger anfühlen und beeindruckendere und umfangreichere Welten bieten - und Abonnementdienste wie PlayStation Plus oder PS Now müssen dem entsprechen.

Sony hat bestätigt, dass PS Now eine Rolle für die PS5-Konsole spielen wird, aber die Schwierigkeit besteht darin, sicherzustellen, dass sich der Dienst aktuell anfühlt - und nicht wie ein veraltetes Überbleibsel der PS4- und PS4 Pro-Generation.

Die Preise sind gesunken: Das sollte auch so bleiben.

Wir sehen den Beginn der notwendigen Veränderungen: Die Preissenkung von PS Now im Jahr 2019 war äußerst willkommen - nun bekommst du es zum selben monatlichen Preis von 9,99 € wie Xbox Game Pass.

PS muss jetzt zugänglich bleiben, und es wäre wirklich kein guter Ansatz für die PS5-Version dieser Plattform, wenn die Preissenkung rückgängig gemacht würde.

PS3-Downloads nach Markteinführung - und einige PS5-Titel auch

Während PS Now als reiner Spiel-Streaming-Dienst begann, wurde das Offline-Spielen mit Downloads für PS2- oder PS4-Spiele eingeführt - eine Lektion, die man von Xbox Game Pass lernte, das nur Spiele-Downloads anbietet. Die Aufnahme von PS3-Spielen in das Netz scheint nur aus Gründen der Konsistenz notwendig zu sein, vor allem angesichts der Tatsache, wie viele der 800 Spiele aus dem Katalog dieser Konsolengeneration stammen.

Aber der wahre Weg, um PS Now in die Welt der nächsten Generation zu bringen: Spiele der nächsten Generation. Microsoft hatte die Zuversicht, sein First-Party Gears 5*-Game am ersten Tag seiner Veröffentlichung auf Game Pass fallen zu lassen - und tat dasselbe für Obsidians Sci-Fi-RPG The Outer Worlds*, wobei Halo Infinite im Laufe dieses Jahres die gleiche Behandlung erhalten sollte.

Damit Sony die Spieler davon überzeugen kann, dass PS Now ein lohnenswerter Service ist, werden schon früh einige namhafte PS5-Spiele benötigt. Godfall scheint ein guter Wetteinsatz zu sein, während die kommenden Götter und Monster und das PlayStation-exklusive The Last of Us Part 2* wirklich dazu beitragen würden, PS Now attraktiver zu machen.

Smartphone-Spiele

Google Stadia macht es; Projekt xCloud macht es; PS Now macht es nicht.

Wir erhielten eine offizielle Nachricht vom Software-Ingenieur Yasuhiro Osaki, der bei Sony Interactive Entertainment arbeitet, und erklärte, dass die PS5 zwar weiterhin PS Now unterstützen würde, es aber keine Pläne gäbe, den Dienst auf Mobiltelefone zu übertragen.

Das ist zwar eher eine Unannehmlichkeit als ein Hindernis, aber da die Konkurrenz das Feature anbietet, wird PS Now mit der Zeit nur noch mehr Seitenblicke erhalten - und es ist eindeutig etwas, das zumindest technisch möglich ist, zu implementieren.

Kann PS Now langfristig Xbox und Stadia schlagen?

PS Now ist derzeit zwischen seinen Streaming- und Download-Angeboten gefangen - insbesondere angesichts der uneinheitlichen Umsetzung des letzteren. Aber mit seiner im Vergleich zu Xbox Game Pass weitaus größeren Bibliothek von Titeln ist sein Potenzial als zentrale Plattform mit doppeltem Verwendungszweck enorm - und könnte einen massiven Vorteil gegenüber der Trennung zwischen Xbox Game Pass und Project xCloud haben, wenn diese auch in Zukunft voneinander getrennt bleiben.

PS Now muss Stadia oder Xbox nicht unbedingt schlagen; es muss nur sicherstellen, dass es die Spieler beim Wechsel zu einer anderen Konsolengeneration nicht an konkurrierende Dienste verliert. Im Moment scheint das nicht sicher zu sein.