Dualsense PS5-Controller: Erscheinungsdatum, Design und bestätigte Funktionen

Der DualSense PS5-Controller ist das Gamepad, das wir mit der PlayStation 5 verwenden werden, wenn die Next-Gen-Konsole Ende 2020 auf den Markt kommt.

Der PS5-Controller, der Anfang des Jahres von Sony vorgestellt wurde, unterscheidet sich radikal von den bisherigen Gamepad-Designs des Unternehmens und bietet stattdessen ein neues futuristisches Aussehen, ein weiß-schwarzes Farbschema und eine Bumerang-ähnliche Form, worüber die Fans geteilter Meinung sind.

Aber unabhängig davon, ob Du er Dir gefällt oder nicht, verfügt der DualSense-Controller über einige interessante Funktionen, die wir kaum erwarten können – wie zum Beispiel adaptive Trigger für die Schultertasten mit haptischem Feedback, ein eingebautes Mikrofon und eine neue Create-Taste, die die PS4-Share-Taste ersetzt.

Lust, mehr darüber zu erfahren? Hier erfährst Du alles, was wir bisher über den DualSense-PS5-Controller wissen.

Am 7. April 2020 enthüllte Sony der Welt den DualSense-Controller endlich in einem PlayStation-Blog-Post* und gab uns damit einen ersten Eindruck vom neuen Gamepad.

Der Sony-PS5-Controller wird zusammen mit der PlayStation 5 „Holiday 2020“ – also irgendwann zwischen Oktober und Dezember – auf den Markt kommen.

Wir gehen davon aus, dass der DualSense-PS5-Controller, wie zuvor der DualShock 4, nicht nur mit der PlayStation 5, sondern auch mit dem PC funktionieren wird.

Ein Preis für den DualSense-PS5-Controller wurde noch nicht bestätigt, aber da der PS4-Controller im Einzelhandel für etwa 40 € erhältlich ist, gehen wir davon aus, dass der DualSense-Controller etwas teurer sein wird – wir rechnen mit etwa 50 bis 60 €.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das reine Spekulation, die allein auf den bestätigten Features und Sonys früherer Preisstrategie für Controller basiert. Es ist wahrscheinlich, dass Sony den Preis für den PS5-Controller in den Monaten vor der Markteinführung bestätigt.

Die offizielle Enthüllung des DualSense-Controllers bestätigte, was wir schon vor einiger Zeit über die Features des PS5-Controllers gehört haben. Hier sind alle Funktionen, die wir bisher kennen:

Haptisches Feedback

Das haptische Feedback wird die Rumble-Technologie des DualShock 4 ersetzen. Die Rumble-Technologie des PS4-Controllers vibriert zwar bei bestimmten Ereignissen im Spiel sehr stark, wurde aber nicht besonders fein auf das Spielerlebnis abgestimmt.

Haptisches Feedback simuliert Berührung, d. h. der Controller gibt Vibrationen oder Bewegungen wieder, um eine realistische Erfahrung zu simulieren. Dadurch soll das Feedback des Controllers und damit die Immersion verbessert werden.

In einem Interview mit Business Insider Japan (übersetzt von Gematsu) sagte SIE-CEO Jim Ryan:

„3-D-Audio und die haptische Feedback-Unterstützung des Controllers sind ebenfalls Dinge, bei denen Du, wenn Du sie ausprobierst, überrascht sein wirst, wie groß die Veränderung ist. Schon das bloße Spielen des Rennspiels Gran Turismo Sport mit einem PlayStation 5-Controller ist eine völlig andere Erfahrung.

Obwohl es mit dem vorherigen Controller gut läuft, willst Du nicht mehr zurück, nachdem Du die detaillierte Straßenoberfläche über die haptische Steuerung und das Spielen mit den adaptiven Auslösern erlebt hast.“

In einem Interview mit IGN lobte der Direktor von Ghostwire: Tokyo, Kenji Kimura von Tango: Gameworks das haptische Feedback: „Man muss es selbst erleben, denn es ist sehr schwer, es mündlich oder schriftlich zu erklären, aber die Haptik und die adaptiven Trigger des DualSense fühlen sich so gut an, dass wir Entwickler uns dachten: ‚Wow!’, weil sie es uns erlaubt haben, die verschiedenen Aktionen und Angriffe zu fühlen und zu erleben, wie nie zuvor.“

Wahrscheinlich liegt es am haptischen Feedback, dass der DualShock 4 nur über Abwärtskompatibilität mit der PS5, aber nicht mit PS5-Spielen funktionieren wird, denn das Unternehmen erklärt: „Nein, wir glauben, dass ihr für PS5-Spiele die neuen Funktionen und Features nutzen solltet, die wir auf der Plattform bereitstellen, einschließlich der Features des DualSense Wireless-Controllers.“

Adaptive Trigger

Der PS5-Controller wird über adaptive Trigger-Buttons verfügen, die laut Sony „in die Trigger-Buttons (L2 / R2) integriert wurden“. Diese adaptiven Trigger-Buttons werden es Entwicklern ermöglichen, den Widerstand dieser zu programmieren, um Aktionen genauer zu simulieren.

Neuer Create-Button

Auf dem DualSense-Controller gibt es keinen Share-Button, aber es gibt einen Create-Button, der die gleiche Funktion – und mehr – bietet. „Wir leisten wieder einmal Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Möglichkeiten für Spieler, epische Spielinhalte zu erstellen, die sie mit der ganzen Welt teilen oder einfach nur genießen können“, beschreibt Sony das Projekt. Je näher die Markteinführung rückt, desto mehr ist zu diesem Thema zu erwarten.

Audio-Buchse

Der PS5-Controller verfügt auch weiterhin über eine Audio-Buchse, sodass Du Deine eigenen Kopfhörer und Headsets anschließen kannst. Dies wurde als Antwort auf eine Benutzerfrage des PlayStation-Projektmanagers Toshimasa Aoki getwittert (auch wenn das Konto des PlayStation-Projektmanagers nicht verifiziert ist):

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4April 8, 2020