Portugal gegen Deutschland Live-Stream: So kannst du das heutige Spiel der EM 2021 kostenlos und von überall sehen

(Image credit: Nick England - UEFA/UEFA via Getty Images & Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

In der Todesgruppe kommt es zu einem echten Kracher: Titelverteidiger Portugal trifft auf Deutschland. Es ist ein weiteres Schwergewicht, also lies unseren Leitfaden, um das Spiel Portugal gegen Deutschland im Live-Stream zu sehen und verfolge das Spiel der Euro 2020 Gruppe F von überall.

Cristiano Ronaldo und seine Mannschaftskameraden haben in der Auftaktpartie lange gehadert, bis sie durch einen späten Gegentreffer in Rückstand gerieten, und Portugal wird versuchen, Jogi Löw, dessen Männer bei der Niederlage gegen Frankreich ziemlich ratlos waren, weiter in Bedrängnis zu bringen.

Portugal - Deutschland EM 2021 Livestream Datum: Samstag, 19. Juni Anstoß: 18 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München Kostenloser Livestream: ARD / ARD Mediathek Sei dabei, egal wo du bist: Teste das beste VPN 100% risikofrei

Ein Ronaldo-Doppelpack sorgte für einen glanzvollen 3:0-Sieg Portugals gegen Ungarn. Während drei oder vier Punkte ausreichen, um die Qualifikation für die K.O.-Phase zu sichern, würde ein Sieg gegen Deutschland den Einzug in die Europameisterschaft bedeuten.

Deutschlands glanzlose Leistung am Dienstag hat Erinnerungen an die katastrophale Weltmeisterschaft wachgerufen und die Dinge drohen für Löw, der von einem glanzvollen Ausscheiden geträumt hatte, hässlich zu werden.

Es lohnt sich jedoch, daran zu denken, dass seine Teams schon früher bei Turnieren schwach gestartet sind, um dann auf spektakuläre Art und Weise gut abzuschneiden. Wenn er die richtige Formel für sein Team aus Seriensiegern und Superstars finden kann, ist der Himmel wirklich die Grenze.

Aber im Moment würde ein Punkt schon ausreichen. Wir erklären dir, wie du das Spiel Portugal gegen Deutschland im Live-Stream verfolgen kannst, egal wo du dich gerade befindest und das kostenlos.

Kostenlose EM 2021 Live-Streams

Das Beste an der EM 2020 ist, dass jedes einzelne Spiel kostenlos in einigen Ländern gezeigt wird. So beispielsweise in Großbritannien, Österreich und der Schweiz. In Deutschland kannst du dich darauf verlassen, dass zumindest alle Partien unserer Nationalelf bei ARD bzw. ZDF und deren jeweiligen Mediatheken gestreamt werden.

Deutschland - ARD and ZDF

Großbritannien - ITV und ITV Hub

Frankreich - TF1

Spanien - Mediaset

Italien - RAI

So kannst du Portugal gegen Deutschland aus dem Ausland live streamen

Du befindest dich gerade im Urlaub und möchtest trotzdem mitfiebern, wie es weitergeht? Und das ganz ohne Sprachunterschiede?

Aufgrund von Geoblocking wäre das normalerweise nicht möglich, du kannst dies jedoch umgehen, indem du ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzt. Es ist völlig legal, sehr erschwinglich und einfach zu benutzen - und es verschlüsselt auch dein Surfen und bietet Schutz vor Cyberkriminellen und staatlichen Schnüffeleien.

Verwende ein VPN, um die EM 2021 von überall aus live zu streamen

ExpressVPN - hol dir das beste VPN der Welt Wir haben alle großen VPNs auf Herz und Nieren geprüft und küren ExpressVPN dank seiner Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und starken Sicherheitsfunktionen zu unserem Testsieger. Außerdem ist ExpressVPN mit so ziemlich jedem Streaming-Gerät kompatibel, darunter Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox und PlayStation sowie Android- und Apple-Smartphones. Wenn du dich jetzt für ein Jahresabonnement entscheidest, bekommst du 3 zusätzliche Monate GRATIS. Und wenn du es dir innerhalb der ersten 30 Tage anders überlegst, melde dich einfach und du bekommst dein Geld ohne Wenn und Aber zurück. - Teste ExpressVPN 100% risikofrei für 30 Tage

Sobald du ExpressVPN heruntergeladen und installiert hast, musst du nur noch einen Server in deinem Heimatland auswählen, um von überall aus auf deine EM 2021-Übertragung zuzugreifen. So einfach ist das.

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Hast du gewusst, dass nicht alle Spiele der EM 2021 im FreeTV in Deutschland übertragen werden? Welche das sind, und wie du diese trotzdem streamen kannst, erfährst du hier.

Wir testen und rezensieren VPN-Dienste im Rahmen der legalen Unterhaltungsnutzung. Zum Beispiel:

1. Zugriff auf einen Dienst aus einem anderen Land (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen dieses Dienstes).

2. Schutz deiner Online-Sicherheit und Stärkung deiner Online-Privatsphäre im Ausland.

Wir unterstützen oder dulden nicht die illegale oder böswillige Nutzung von VPN-Diensten.

Der Konsum von raubkopierten, kostenpflichtigen Inhalten wird von Future Publishing weder befürwortet noch gebilligt.