Nvidia DLSS erhöht jetzt die Frameraten in VR-Spielen

Nvidia hat DLSS-Unterstützung für eine Reihe neuer Spiele angekündigt, darunter auch das erste Mal, dass die Technologie zur Erhöhung der Framerate in VR-Titeln eingesetzt wird.

VR-Spiele sind natürlich ein guter Bereich, um DLSS einzusetzen, da diese Spiele super-glatte Frameraten benötigen, um realistisch auszusehen und sich auch so anzufühlen (und abgehackte Bewegungen können in VR besonders unangenehm sein und möglicherweise die gefürchteten Motion-Sickness-Effekte verschlimmern, die einige Spieler erleben könnten).

Die gute Nachricht für VR-Headset-Besitzer ist, dass No Man's Sky in einem kommenden Update für das Spiel DLSS-Unterstützung erhält. Im VR-Modus verdoppelt die Anwendung von DLSS die Leistung von No Man's Sky bei "Ultra"-Grafikeinstellungen, so Nvidia. Team Green behauptet weiter, dass dies bedeutet, dass du mit einer GeForce RTX 3080 Grafikkarte und einer Oculus Quest 2 90 Bilder pro Sekunde (fps) auf "Ultra"-Details halten kannst.

No Man's Sky erhält auch außerhalb von VR einen beeindruckenden Framerate-Boost, da DLSS die Leistung bei 4K-Auflösung um bis zu 70% steigert. Bei 4K erreicht eine RTX 3060 GPU (mit Ryzen 5900X CPU) mit DLSS im "Performance"-Modus durchschnittlich 71 fps, verglichen mit 41 fps ohne DLSS. Eine RTX 3070 erreicht 100 fps mit DLSS, im Vergleich zu 57 fps ohne.

(Image credit: Missing Digit / Valve)

Es wird immer mehr...

Andere VR-Titel, die DLSS-Unterstützung erhalten, sind Into The Radius, ein Survival-Shooter und Wrench, das heute in einem Update DLSS erhält, was laut Nvidia die Leistung um bis zu 80% steigert. Wrench, ein Motorsport-Mechanik-Simulator, der sich durch Realismus auszeichnet (noch im Early Access), erhält ebenfalls Raytracing (nicht nur für die VR-Version, sondern auch für das normale Spiel).

Abgesehen davon bekommen eine Reihe anderer Spiele DLSS, nämlich die folgenden: Amid Evil, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, und Scavengers. Nvidia weist außerdem darauf hin, dass die Metro Exodus PC Enhanced Edition Anfang Mai mit DLSS aktualisiert wurde, was bis zu einer Verdoppelung der Frameraten führt.

Insgesamt unterstützen nun über 50 Spiele DLSS (wir haben die besten DLSS-Spiele hier zusammengefasst). Nvidia ließ uns außerdem wissen, dass der neueste Game Ready-Treiber Unterstützung und Optimierung für Days Gone bietet, das gerade auf dem PC erschienen ist.