Nintendo Switch Online bietet jetzt Harvest Moon, Kirby Tilt 'n' Tumble und mehr

Nintendo veröffentlicht auf seinem offiziellen YouTube-Kanal einen Trailer zu vier Retro-Spielen, die der stetig wachsenden Auswahl von Nintendo Switch Online hinzugefügt werden. Bei den Neuzugängen handelt es sich um Kirby Tilt 'n' Tumble sowie Master Blaster: Enemy Below für den Gameboy Color, Harvest Moon für den SNES und Mystery Tower, welches 1986 ausschließlich in Japan für den Famicom erschien und erst 2014 durch die Virtual Console der Wii U seinen Weg in den Westen fand. Die vier Titel sind ab sofort für alle Spieler zugänglich, die über eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online verfügen.

Im weiteren Artikel haben wir die vier Spiele für dich zusammengefasst. Wenn du bisher mit dem Gedanken gespielt hast, deine eigene Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zu erwerben, sind diese Neuzugänge vielleicht der Grund, es endlich zu tun. Ein Blick lohnt sich, schließlich wird die Bibliothek des Services stetig mit weiteren Spielen für SNES, N64, GBA und Co. ausgebaut.

Kirby Tilt 'n' Tumble

(Image credit: Nintendo)

Erstmals erschien das Action-Puzzle-Spiel Kirby Tilt 'n' Tumble im Jahre 2000 für den Gameboy Color und bot für die damalige Zeit ein fast schon hochmodernes Gimmick. Um Kirby fortzubewegen, mussten die Spieler ihren Gameboy in die jeweilige Richtung neigen. Möglich wurde dies durch mehrere Beschleunigungsmesser. Zwar sind solche Sensoren aus heutiger Sicht selbstverständlich, aber damals gab es wirklich wenige Spiele, die diese Art von Interaktion boten. Übrigens plante Nintendo zwei Jahre später eine Fortsetzung für den Nintendo GameCube, aber daraus wurde leider nie etwas.

Blaster Master: Enemy Below

(Image credit: Nintendo)

In diesem Action-Shooter schlüpfst du in die Rolle von Jason, der mit der Hilfe seines treuen Gefährts "Sophia die Dritte" die Welt vor einer schrecklichen Gefahr retten muss. Action, Erkundung und jede Menge Geballer stehen hier im Vordergrund. Bis zu acht weitläufige Level, fiese Endgegner und mächtige Upgrades für Sophia erwarten dich.

Harvest Moon

(Image credit: Nintendo)

Neben Stardew Valley und Animal Crossing reiht sich die Serie Harvest Moon definitiv in die Liste der Farmsimulatoren ein, die eine massive Fanbase besitzen. Im SNES-Teil der Serie trittst du in die Fußstapfen deines Großvaters und versuchst, ein genauso erstklassiger Landwirt zu werden wie er. Du baust Feldfrüchte an, züchtest Tiere und tätigst Einkäufe für deinen landwirtschaftlichen Betrieb. Und je härter du arbeitest, desto größer und besser wird dein Bauernhof.

Mystery Tower

(Image credit: Nintendo)

Ursprünglich unter dem Namen Tower Of Babel erschien der Puzzle Plattformer 1986 ausschließlich in Japan für den Famicom. Erst 28 Jahre später veröffentlichte Nintendo das Retro-Spiel für die Virtual Console der Wii U. In Mystery Tower übernimmst du die Kontrolle von Indy Borgnine und hilfst ihm dabei, die Spitze des Turms zu erklimmen. Dabei stehen euch jede Menge Rätsel mit L-förmigen Steinen, Ranken und vielen anderen Hindernissen im Weg.