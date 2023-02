Netflix produziert eine Stop-Motion-Pokémon-Fernsehserie

Netflix kooperiert mit The Pokémon Company, um eine brandneue Pokémon-Fernsehserie zu produzieren. Anlässlich des Pokémon Day, der jedes Jahr am 27. Februar gefeiert wird, kündigt der Streamingdienst "Die Pokémon Concierge" an – eine Stop-Motion-Animationsserie, die irgendwann auf seiner Plattform erscheinen wird.

Die Ankündigung wurde von einem 30-sekündigen Teaser-Trailer begleitet, der das bei den Fans beliebte Pokémon Enton zeigt, wie es an einem sonnenbeschienenen Strand entlangwatschelt, während eine Stimme – von Serienprotagonist Haru – auf das Thema der Serie hinweist. Wir wissen nicht, was du von der Ankündigung hältst, aber wir haben uns bereits in die einzigartige Ästhetik von Pokémon Concierge verliebt, die von Knetfiguren inspiriert zu sein scheint. Hier kannst du dir den Trailer

Die Pokémon Concierge: Das steckt hinter der Netflix-Serie

In einer Pressemitteilung beschreibt Netflix kurz, worum es in der Serie gehen wird. "Die Geschichte folgt Haru, einer Hausmeisterin im Pokémon Resort, und ihren Interaktionen mit Pokémon und ihren Besitzern, die als Gäste kommen.

Okay, das ist nicht viel, aber es klingt so, als wäre Die Pokémon Concierge die perfekte Sommerfrische für alle Pokémon-Fans, egal wo auf der Welt sie leben. Mit seinem schönen Animationsstil und dem beruhigenden Ton würde es uns nicht wundern, wenn es am Ende als Ersatz für die Meditationsübungen und/oder die Vorliebe für ASMR verwendet wird. Wenn wir auch den beliebten Charakter wie Ash Ketchum und sein Pikachu wiedersehen – die beiden werden nämlich nicht mehr in der Pokémon-Hauptserie zu sehen sein, nachdem Ash endlich seinen Traum vom Pokémon-Meister verwirklicht hat – würde uns Die Pokémon Concierge noch mehr begeistern.

Über die Serie ist noch nicht viel bekannt, aber dwarf studios – ein japanisches Animationsstudio, das unter anderem Stop-Motion-Shows zu Domo-Kun und Komaneko produziert – leitet die Entwicklung der TV-Serie.

Is that Psyduck standing on the beach with Haru, the concierge!? Pokémon Concierge is coming... pic.twitter.com/Ttzdyc69V9February 27, 2023 See more

Es überrascht nicht, dass noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde. Der Teaser sagt lediglich, dass die Serie "bald" erscheint. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange warten, bis wir das Resort besuchen können, wenn auch bequem von zu Hause aus. Es wäre auch nicht verwunderlich, wenn die Serie nach ihrer Veröffentlichung auf unserer Liste der besten Netflix-Serien landet.

In einer Erklärung, die im Rahmen der Netflix-Pressemitteilung veröffentlicht wurde, sagt Minyoung Kim, Vizepräsidentin für Netflix-Inhalte in Asien: "Netflix freut sich darauf, die Fans in Japan und auf der ganzen Welt mit Die Pokémon Concierge zu begeistern, einer völlig neuen visuellen und erzählerischen Erfahrung mit bahnbrechenden Stop-Motion-Animationen, die in der Pokémon-Welt spielen und in enger Zusammenarbeit mit der Pokémon Company entstanden sind. Wir freuen uns, diese neue Serie am Pokémon Day vorzustellen und den Fans an diesem besonderen Feiertag, an dem die beliebte Serie gefeiert wird, noch mehr zu bieten."

Du hast die Pokémon Presents verpasst? Kein Problem! Wie jede Präsentation kannst du diese auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal nachholen. Alternativ kannst du dir auch gerne unsere Highlights anschauen.