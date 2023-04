Murder Mystery 2 hätte beinahe einen neuen Netflix-Komödien-Rekord aufgestellt

Netflix' originale Comedy-Filme – zu denen auch Murder Mystery gehört – haben es oft nicht geschafft, bei den Zuschauern zu punkten. Doch Murder Mystery, der Film aus dem Jahr 2019 mit Adam Sandler und Jennifer Aniston in den Hauptrollen, hat sich dem Trend widersetzt – und die Fortsetzung Murder Mystery 2, die erst am 31. März auf Netflix gestartet ist, hat das gleiche geschafft. Murder Mystery 2 ist auf dem weltbesten Streamingdienst sogar so beliebt, dass er fast einen neuen Rekord für eine Netflix-Komödie aufgestellt hätte.

Laut einer Pressemitteilung von Netflix war das Debüt von Murder Mystery 2 das zweitgrößte Eröffnungswochenende für einen Komödienfilm auf der Plattform. Der Film, der kürzlich in unsere Liste der neuen Netflix-Filme aufgenommen wurde, wurde in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung von 42 Millionen Haushalten gesehen. Laut Netflix wurde Murder Mystery 2 an seinem Eröffnungswochenende 64,4 Millionen Stunden gestreamt – eine Zahl, die den Film in 91 Ländern in die Top 10 der Filme des Streaminganbieters katapultierte. In der Woche vom 27. März bis zum 2. April war er außerdem der meistgesehene englischsprachige Netflix-Film des Dienstes.

Die Veröffentlichung von Murder Mystery 2 hat auch seinem Vorgänger neues Leben eingehaucht. Murder Mystery war der zweitmeistgesehene Netflix-Film im gleichen Zeitraum und wurde von den Netflix-Nutzern 24,7 Millionen Mal angesehen. Nicht schlecht für einen vier Jahre alten Film, oder?

Netflix hat nicht verraten, welcher Film zwischen Murder Mystery 2 und dem Titel der meistgestreamten Netflix-Komödie aller Zeiten steht. Wahrscheinlich ist jedoch You People, die Komödie mit Jonah Hill und Eddie Murphy in den Hauptrollen, die am 27. Januar diesen Jahres auf den Markt kam. Der Film wurde in seiner ersten Woche auf der Plattform 55,6 Millionen Mal angesehen. Wir haben Netflix um eine Klarstellung gebeten und werden berichten, wenn wir eine Antwort erhalten.

Murder Mystery 2: Ein Erfolgsrezept für Netflix

Warum hat sich Murder Mystery 2 als so beliebt erwiesen? (Image credit: Scott Yamano/Netflix)

Warum also ist Murder Mystery 2 bei den Netflix-Nutzern so beliebt? Zum einen hat der Film zwei bei den Fans beliebte, starke Schauspieler in den Hauptrollen. Aniston und Sandler sind bei den Filmfans sehr beliebt, und die Starpower des Duos reicht aus, um die Zuschauer anzulocken, selbst wenn der Film oder die Fernsehserie, in der sie mitspielen, nicht viel hergibt.

Hinzu kommt, dass Murder Mystery 2 ein einfaches Vergnügen ist. Der Film erfindet weder das Krimi- noch das Komödiengenre neu, aber die Kombination aus schrägem und albernem Humor und einem Geheimnis, das spannender und ausgeklügelter ist als das seines Vorgängers, passt gut zusammen. Er ist auch nicht übermäßig intellektuell, so dass Zuschauer, die einen unkomplizierten Film zum Entspannen am Wochenende suchen, nicht wirklich etwas falsch machen können.

Hinzu kommt, dass der Film mit 90 Minuten Laufzeit im Vergleich zu den meisten aktuellen Filmen recht kurz ist und man sich nicht allzu lange mit der simplen Handlung beschäftigen muss. Die Tatsache, dass es sich bei Murder Mystery 2 um die Fortsetzung eines der beliebtesten Netflix-Filme handelt, hat sicher auch geholfen. Es wird dich nicht überraschen, wenn du einen oder beide Filme bald auf unserer Liste der besten Netflix-Filme siehst.

Murder Mystery 2 ist nicht der einzige große Hit, den Netflix in letzter Zeit zu verzeichnen hatte. Der Spionage-Actionthriller The Night Agent hat sich seit seiner Veröffentlichung am 23. März zum neuen Liebling von Netflix entwickelt: In der ersten Woche wurden 168,7 Millionen Stunden gestreamt und in den letzten sechs Tagen weitere 216,4 Millionen Stunden. Es überrascht daher nicht, dass The Night Agent Staffel 2 bereits grünes Licht bekommen hat. Wenn du auf der Suche nach weiteren Filmen bist, kannst du dir unseren Leitfaden für die 25 besten Netflix-Filme durchlesen.