Moss: Book 2 Entwickler kündigt Veröffentlichungstermin im Frühjahr 2022 an

Moss: Book 2, die Fortsetzung des VR-Puzzlespiels Moss aus dem Jahr 2018, wird im Frühjahr 2022 erscheinen.

Ursprünglich wurde Moss: Book 2 auf der PlayStation State of Play im Juli enthüllt und knüpft an die Geschichte des ersten Spiels an. In der Fortsetzung setzt Quill, die im vorherigen Spiel ihren Onkel Argus gerettet hat, ihre Reise fort, nachdem sie entdeckt hat, dass sie von einem geflügelten Tyrannen aus dem verhexten Schloss gejagt wird, in dem ihr Onkel zuvor gefangen gehalten wurde.

Alles, was wir bisher von Moss: Book 2 gesehen haben, ist der Trailer, der auf der PlayStation State of Play gezeigt wurde. Darin sieht man die süße Maus Quill, wie sie mit ihrem winzigen, mausgroßen Schwert Käfer und etwas, das wie ein Roboter aussieht, erschlägt. Genau wie das erste Spiel wird auch die Fortsetzung garantiert eine Menge herausfordernder Rätsel bieten, die Quill in einer Mischung aus Third-Person- und First-Person-Perspektive mit Hilfe eines PSVR-Headsets lösen muss.

Die Kollegen von GamesRadar+ haben mit dem Moss-Entwickler Polyarc gesprochen und laut Design Director Josh Stiksma wird Quill im Nachfolgespiel 2018 mehr Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Stiksma: "Wir haben von den Spielern gehört, dass sie die Idee des Fortschritts und die Möglichkeit, Quill stärker zu machen, sehr mögen: "Es ist ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich, dass eine kleine, winzige Maus einen riesigen Hammer halten kann. Und unsere Animatoren haben großartige Arbeit geleistet. Es ist wirklich inspirierend, das zu sehen. Die Art und Weise, wie das Gewicht übertragen wird, ist einfach so cool."

Auch wenn wir noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für diesen mit Spannung erwarteten Titel haben, ist es doch aufregend zu wissen, dass wir vielleicht nur noch ein paar Monate warten müssen, um im Frühjahr 2022 wieder in die Welt von Quill und Argus einzutauchen.