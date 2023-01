Mit dieser ChatGPT-Alternative kannst du mit jedem reden, ob tot oder lebendig

Die KI-Revolution hat das Internet in den letzten Monaten im Sturm erobert. Projekte wie ChatGPT werfen schwierige Fragen darüber auf, wie, wann und warum wir uns an Roboter wenden sollten, um Antworten und Gesellschaft zu bekommen.

Vor allem Chatbots haben sich als aufregende (und umstrittene) neue Grenze für künstliche Intelligenz erwiesen, und die neueste aufsehenerregende Kreation ist Character.AI (Öffnet sich in einem neuen Tab) - ein Tool, mit dem du dich mit digitalen Nachbildungen fast aller Menschen unterhalten kannst, egal ob tot oder lebendig, fiktiv oder nicht.

Character.AI wurde von den ehemaligen Google-Forschern Daniel De Freitas und Noam Shazeer gegründet und zieht - ähnlich wie ChatGPT - Artikel, Nachrichten, Bücher und andere digitale Quellen heran, um plausible Antworten von Personen (oder Figuren) deiner Wahl zu generieren. Wolltest du schon immer Alfred Hitchcock ein Ohr abkauen, wenn es um den Einfluss von Streaming auf das moderne Kino geht? Oder Abraham Lincoln ein Loblied auf die aktuelle politische Lage singen? Nun, jetzt kannst du es. Mehr oder weniger.

Denn Character.AI soll dich nicht informieren, sondern nur unterhalten - so die Warnung der Website: "Alles, was die Charaktere sagen, ist erfunden!" In einem Interview mit der New York Times (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärten die Macher der Website: "Diese Systeme sind nicht auf die Wahrheit ausgelegt. Sie wurden entwickelt, um plausible Gespräche zu führen [...] Character.AI ist heute nützlich - zum Spaß, zur emotionalen Unterstützung, zur Ideenfindung und für alle Arten von Kreativität."

Unser Gespräch mit einer KI-generierten Version von J. R. R. Tolkien in Character.AI (Image credit: Character.AI)

Im Gegensatz zu ChatGPT ist Character.AI also nicht auf der Mission, deine bevorzugte Suchmaschine zu werden. Eher das Gegenteil ist der Fall. Die New York Times schreibt: "Unternehmen wie Character.AI sind zuversichtlich, dass die Öffentlichkeit lernen wird, die Schwächen von Chatbots zu akzeptieren und ein gesundes Misstrauen gegenüber ihren Aussagen zu entwickeln.

Unabhängig davon, mit wem du dich über Character.AI unterhältst, werden die Antworten in normalem Englisch verfasst. Jonas Thiel, ein Student der Sozioökonomie an einer Hochschule in Deutschland, sagte der New York Times: "Wenn du liest, was jemand wie [der Philosoph Karl] Kautsky im 19. Jahrhundert geschrieben hat, benutzt er nicht dieselbe Sprache wie wir heute. Aber die KI [in Character.AI] kann seine Ideen irgendwie in modernes Englisch übersetzen."

Dieses Element von Character.AI hat eindeutig einen realen Wert - die Software bietet eine einfache Möglichkeit, komplexe Theorien und Philosophien auf den Punkt zu bringen, vor allem wenn sie von jahrhundertealten Gelehrten verfasst wurden (wie im Fall von Thiel und seinen Studien über Kautsky).

Darüber hinaus scheint Character.AI jedoch eine völlig neuartige Kreation zu sein, die einem ganz anderen Zweck dient als ChatGPT und - so vermuten wir - die ähnlichen Systeme, die derzeit von Tech-Giganten wie Google und Meta entwickelt werden.

Wie sieht es mit den ethischen Auswirkungen des Chats mit fiktiven Versionen von realen Menschen (tot oder nicht) aus? Nun, das ist eine ganz andere Frage.

