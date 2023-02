Mit dem Rode NT1 kannst du schreien ohne je zu übersteuern

Die Audiomarke Rode hat die fünfte Generation ihres Flaggschiff-Kondensatormikrofons, das NT1, vorgestellt. Das Mikrofon ist nach Angaben des Unternehmens "unklippbar".



Der Audiospezialist verweist auf den neuen "32-Bit-Float-Digitalausgang" des Mikrofons, der Podcastern, Sängern und Autoren von Inhalten genügend Headroom für eine verzerrungsfreie Aufnahme mit bis zu 192 kHz bietet. Rode sagt, dass "Nutzer alles aufnehmen können, vom Flüstern bis zum Schreien, ohne dass das Signal übersteuert wird". Du musst lediglich den Pegel in einer DAW (Digital Audio Workstation) auf einen optimalen Wert einstellen und schon kann es losgehen. Außerdem verfügt das NDT1 über den neuen Dual-Connect-Ausgang des Unternehmens, der sowohl XLR- als auch USB-C-Anschlüsse ermöglicht. So kannst du das Mikrofon über XLR an ein Mischpult oder eine andere professionelle Audioausrüstung oder über USB direkt an deinen Computer anschließen.

Ein USB-Mikrofon mit dem 32-Bit-Float ist eine ziemlich große Sache. Der Dynamikbereich der meisten USB-Mikrofone liegt bei 16 Bit, manchmal sogar bei 24 Bit, was den Headroom einschränkt und zu einem verrauschten Klangbild führt. Das ist auch für diejenigen hilfreich, die mit einem neuen Podcast beginnen, denn so haben sie etwas mehr Spielraum, da sie nicht zu viel an der Audioverstärkung herumschrauben müssen. Der größte Nachteil eines 32-Bit-Floats ist, dass er größere Dateien erzeugt, was du beim NT1 berücksichtigen solltest.

Mit Rode in ein professionelles Umfeld

Neben diesen beiden Funktionen verfügt das NT1 über eine Menge anderer Audiotools, die den Nutzern helfen, eine professionelle Aufnahmeumgebung zu schaffen. Rode hat dieses Mikrofon wirklich bis zum Rand vollgepackt.

Es ist mit der firmeneigenen Revolution-Preamp-Technologie ausgestattet, die einen "leistungsstarken On-Board-DSP für fortschrittliche APHEX-Audioverarbeitung" enthält, mit dem Plugins verwendet werden können. Tools wie Kompressoren, Noise Gates oder ein zweistufiger Hochpassfilter können hinzugefügt werden, um eine Aufnahme weiter zu verbessern. Du kannst sogar bis zu acht separate NT1-Mikrofone über USB an einen einzigen Computer für Mehrspuraufnahmen" anschließen. Das ist dank Rodes eigenem ASIO-Treiber möglich.

Zu den weiteren bemerkenswerten Merkmalen gehören eine HF6-Kapsel mit Goldsputter, die "detaillierte Mitten und satte Bässe" liefert, sowie ein unglaublich niedriger Eigengeräuschpegel von 4 dBA. Zum Vergleich: Das Geräusch, das ein normaler Mensch beim Atmen erzeugt, liegt nach Angaben der CDC bei 10 dB.

Das NT1 kann derzeit für 299 Euro vorbestellt werden und wird im März 2023 ausgeliefert. Du hast die Wahl zwischen Schwarz und Silber in einem "robusten Aluminiumgehäuse [mit] hochwertigem Finish", das unempfindlich gegen Kratzer ist. Zusätzlich zum Mikrofon erhältst du eine Stoßdämpferhalterung, einen Pop-Filter und Kabel für die XLR- und USB-Anschlüsse. In Anbetracht dessen, was du bekommst, sind rund 300 Euro ein wirklich guter Preis.

Wenn du dich vor dem Kauf eines NT1 umsehen möchtest, solltest du dir unsere Testberichte zu USB-Mikrofonen ansehen. Zum Beispiel schnitten erschwingliche Modelle wie das HyperX SoloCast insgesamt ganz gut bei uns ab.