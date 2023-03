Microsoft lässt KI auf Windows 11-PCs los und ignoriert Bing-Fehler

Windows 11 scheint die Hilfe von KI zu nutzen, um den Desktop etwas attraktiver zu gestalten - obwohl die Weisheit, diesen Weg einzuschlagen, in Frage gestellt werden könnte.

Diese Information stammt von Albacore, einer bekannten Quelle für Microsoft-Leaks auf Twitter (aufgedeckt von Betanews (Öffnet sich in einem neuen Tab)), der in der neuesten Windows 11 Preview-Build einen "Tiefeneffekte"-Schalter in den Personalisierungsoptionen (unter Einstellungen) entdeckt hat.

"When available, use AI to add depth effects to background images" 🤔 pic.twitter.com/1EJnvuy81GMarch 4, 2023 See more

Wie der Screenshot in dem obigen Tweet zeigt, ermöglicht die neue Einstellung die Verwendung von KI, um "Tiefeneffekte zu Hintergrundbildern hinzuzufügen". Wir können vermuten, dass dies dem Desktop-Hintergrund einige 3D-Tiefenwirkung verleiht und die KI herausfindet, wie dies auf die effektivste Weise möglich ist.

Der Schieberegler ist in der Preview-Build vorhanden, ist aber nicht funktionsfähig und tut derzeit nichts. Das wird sich vermutlich in den nächsten Builds ändern, da es in der neuesten Preview tatsächlich in der Benutzeroberfläche sichtbar ist.

Analyse: Ein Vorgeschmack auf das, was kommt?

Klar, momentan ist KI ja das große Ding - bei Windows und auch anderswo. Microsoft hat kürzlich ein großes Projekt mit dem Bing-Chatbot gestartet, der gerade erst in die Taskleiste von Windows 11 gebracht wurde.

Im Bereich der Computer haben wir nicht nur Chatbots und KI-Autoren gesehen, sondern auch künstliche Intelligenz-gestützte Kunstwerke, daher ist es vielleicht ein logischer nächster Schritt, KI in die Benutzeroberfläche eines Betriebssystems zu bringen.

Zugegeben, einen 3D-Effekt (vermutlich) zum Desktop-Hintergrund hinzuzufügen, ist ein sehr kleiner Schritt, aber dennoch ein erkennbarer Fortschritt. Es ist leicht vorstellbar, dass KI in Zukunft nicht nur das auf dem Desktop angezeigte Bild aufpeppt, sondern vielleicht auch vorhersagt, was Sie in Bezug auf Funktionalität benötigen könnten.

Microsoft experimentiert derzeit zum Beispiel damit, wie lange es dauert, bis das "Snap Layouts"-Flyout erscheint, und vielleicht könnte das intelligent angepasst werden, um besonders schnell für diejenigen zu erscheinen, die diese Funktion häufig nutzen.

Microsoft spielt ohnehin mit maßgeschneiderten Empfehlungen und Vorschlägen in der Benutzeroberfläche herum, aber das Problem dabei ist, dass es eine feine Linie zwischen einer Empfehlung und einer Werbung gibt.

Ähnlich verhält es sich beim Aufhübschen der Benutzeroberfläche: Was die Benutzer nicht wollen, ist eine bessere Ästhetik auf Kosten von Leistung und Reaktionsfähigkeit auf dem Desktop. Aber diese Funktionen sind optional, so dass du sie nicht nutzen musst, wenn du etwas nicht magst.

Es ist jedoch schwer, sich keine Sorgen darüber zu machen, was passieren wird, wenn KI auf diese Weise stärker in Windows eingebunden wird. Insbesondere wenn wir uns ansehen, was bei der Einführung des Bing AI passiert ist, der schnell auf allen möglichen Ebenen in Schwierigkeiten geraten ist - obwohl es zugegebenermaßen noch sehr frühe Phasen für den Chatbot sind.

Dennoch ist KI von ihrer Natur her unberechenbar - wie sie lernen, reagieren und Dinge implementieren wird -, so dass es möglicherweise nicht allzu klug ist, zu schnell voranzuschreiten und künstliche Intelligenz über die Windows-Benutzeroberfläche zu verteilen. Die Lektionen, die uns der Bing-Bot bereits sehr deutlich gelehrt hat...

