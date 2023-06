iOS 17 wird das Leben von Android-Nutzern erschweren - hier ist der Grund

Die Funktionalität und Exklusivität von iMessage wird als einer der Hauptgründe genannt, warum Android-Fans in Rekordzahlen auf iPhones umsteigen, und es sieht so aus, als ob iOS 17 die Kluft zwischen Apples eigenem Messaging-Dienst und SMS/RCS weiter vergrößern wird.

Apple hat auf der WWDC 2023 sein nächstes großes Software-Update - iOS 17 - vorgestellt. Zu den 10 besten Funktionen von iOS 17, die im September auf die iPhones kommen, gehören eine Reihe von iMessage-bezogenen Verbesserungen, die die Kommunikation mit iPhone-Benutzern von Android-Smartphones aus erheblich verschlechtern werden.

Wie XDA Developers zuerst entdeckte, können iPhone-Nutzer mit der iOS 17-Beta in Gruppenchats mit iPhone- und Android-Nutzern Texte bearbeiten, in Threads antworten und Videos in iMessage-Qualität verschicken - aber diese verbesserte Funktionalität könnte dazu führen, dass letztere den Sinn des Gesagten nicht verstehen.

Während iMessage-Chats bisher in herkömmliche SMS-Chats umgewandelt wurden, wenn ein Android-Nutzer an der Konversation teilnahm, können iPhone-Nutzer in der ersten Beta von iOS 17 weiterhin Texte bearbeiten, auch wenn Android-Nutzer im Gruppenchat anwesend sind. Diese Android-Nutzer können zwar immer noch keine Texte bearbeiten, aber schockierenderweise können sie auch nicht die Änderungen sehen, die iPhone-Nutzer vornehmen, was bedeutet, dass beide Parteien im selben Gruppenchat unterschiedliche Nachrichten sehen könnten.

In iOS 16 werden Gruppenchats mit Android-Nutzern (links) standardmäßig als SMS formatiert. (Image credit: Future / Apple)

Wir gehen davon aus, dass Apple in gutem Glauben handelt und diese Änderung in iOS 17 rückgängig macht - wobei die Bearbeitungsrechte zwar weiterhin iPhone-Nutzern vorbehalten sind, die Änderungen aber von allen Gruppenmitgliedern eingesehen werden können -, obwohl es auch möglich ist, dass das Unternehmen ein Beispiel an Google nimmt und den Nutzern des konkurrierenden Messaging-Dienstes absichtlich das Leben schwer macht.

Wie bereits erwähnt, können iPhone-Nutzer in der ersten Beta von iOS 17 auch in Nachrichten-Threads antworten, selbst wenn Android-Nutzer im Gruppenchat anwesend sind. Android-Nutzer sehen diese Threads jedoch nicht als Threads, sondern in Form der traditionellen Stapelansicht (was zu noch mehr Verwirrung führt).

Und schließlich: Während unter iOS 16 alle Mitglieder des Gruppenchats gezwungen waren, dieselben komprimierten Bild- und Videodateien zu sehen, können iPhone-Nutzer unter iOS 17 unkomprimierte (sprich: höherwertige) Bild- und Videodateien öffnen. Android-Nutzer - du hast es erraten! - bleiben bei den bisherigen Beschränkungen der Dateigröße.

Mit anderen Worten: iOS 17 wird das Gruppenchat-Erlebnis für iPhone-Nutzer verbessern, indem es die iMessage-Funktionen in mehr Situationen verfügbar macht - eine Änderung, die im Gegenzug die Nutzung von Gruppenchats für Nutzer von Android-Smartphones verschlechtern wird.

Es wird erwartet, dass Apple iOS 17 zusammen mit der iPhone 15-Reihe im September auf den Markt bringt, aber wir werden mit jeder neuen Beta-Version des Updates, die bis dahin veröffentlicht wird, über die neuen Funktionen berichten.