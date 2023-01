Gothic Remake: So sehen die Molerats aus

Nach einer Informationspause rund um das Remake von Gothic, haben wir endlich wieder einen kleinen Teaser vom Entwicklerteam bekommen.

Der neueste Bildteaser zeigt die bekannten Molerats, die im Vergleich zum Original echt eklig aussehen. Ein Remake von Gothic wird in besonders hier Deutschland sehnsüchtig erwartet, da die Fangemeinde nach wie vor riesig ist. Der RPG-Klassiker, ist nur noch für eingefleischte Fans spielbar, aber eine neue Zielgruppe erreicht man damit wohl nicht mehr.

Wir haben neben dem Bild außerdem einen kleinen Text zum Bild von Alkimia Interactive bekommen:

"Hattest du jemals das Gefühl, nach einigen Quests in Gothic mit unbeantworteten Fragen zurückgelassen zu werden? Wie die Quest mit dem vermissten Nek aus dem Alten Lager? Wie konnte ein kampferprobter Wächter nicht mit drei Molerats fertig werden? Klingt ein bisschen seltsam und verdächtig, nicht wahr? Aber dennoch ist alles möglich, und wir sollten diese Möglichkeit nicht leugnen. Diese rosahäutigen Kreaturen, die sich in Höhlen vor dem grellen Sonnenlicht verstecken, leben normalerweise in Gruppen von 3-4 Individuen, und zusammen können sie immer noch eine Bedrohung darstellen!"

Wer Gothic nie gespielt hat, sollte sich zunächst einmal schämen und dem Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg bitten. Danach sollte man sein Wissen im Gothic-Almanach (Öffnet sich in einem neuen Tab) auffrischen.