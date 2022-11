God of War Ragnarök ist die größte PlayStation-Spieleinführung der Geschichte

God of War Ragnarok ist offiziell das am schnellsten verkaufte PlayStation-Exklusivspiel der Geschichte.

Das hat Sony heute, am 23. November, mit dem unten stehenden Tweet bekannt gegeben. God of War Ragnarok hat sich in der ersten Woche nach der Veröffentlichung 5,1 Millionen Mal verkauft und ist damit offiziell das am schnellsten verkaufte PlayStation-First-Party-Spiel aller Zeiten.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQNovember 23, 2022 See more

Diese Nachricht kommt eine Woche, nachdem Ragnarok der größte Verkaufsstart der God of War-Serie in Großbritannien war. Obwohl die Verkaufszahlen nach drei Tagen für Ragnarok nie genau angegeben wurden, wurde berichtet, dass es auf dem besten Weg war, der größte Verkaufsstart für die Serie in Großbritannien zu werden.

Die Vorfreude auf God of War Ragnarok war in den letzten 12 Monaten unglaublich groß, und es war wohl eines der am meisten erwarteten Spiele der letzten Zeit. Wenn man bedenkt, wie fieberhaft die Vorfreude auf die Ankündigung des Erscheinungstermins Anfang des Jahres war, ist es vielleicht keine große Überraschung, dass Ragnarok zum Start einen historischen Erfolg erzielt hat.

Mit Blick auf die Zukunft ist sich Entwickler Sony Santa Monica nicht ganz sicher, wie es weitergehen soll. Letzte Woche wurde berichtet, dass sich das Studio derzeit "auf viele verschiedene Dinge verteilt", aber da Ragnarok die aktuelle nordische Saga der Franchise abschließt, bleibt abzuwarten, wie es mit God of War weitergeht, wenn überhaupt.

