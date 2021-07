Der Cover-Star von FIFA 22 wurde bereits vor der Enthüllung des Trailers bestätigt

EA hat bestätigt, dass der französische Fußballstar Kylian Mbappé als Coverstar von FIFA 22 zurückkehren wird, nachdem er letztes Jahr auf dem Cover von FIFA 21 zu sehen war.

Mbappé wurde vom offiziellen EA Sports FIFA-Twitter-Account als Cover-Star von FIFA 22 bestätigt, der ein Bild des Covers der FIFA 22 Ultimate Edition postete. Das Cover zeigt Mbappé in der Mitte mit dem Rücken zur Kamera und deutet auf seinen Namen auf der Rückseite seines Paris Saint-Germain Trikots.

Honoured to welcome back @KMbappeThe #FIFA22 cover star 🌟Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6FjjJuly 9, 2021 See more

Das ist aber nicht die einzige Information zu FIFA 22, die EA für dieses Wochenende in petto hat. Laut dem Tweet zur Cover-Enthüllung plant EA, am 11. Juli um 4.30PM BST/ 8.30AM PT/ 11.30AM ET einen "spielverändernden Enthüllungstrailer" auszustrahlen, nur ein paar Stunden vor dem Finale der Europameisterschaft 2020. Wenn du auf den Link für den Trailer klickst, gelangst du auf eine YouTube-Seite mit einem Countdown bis zur Veröffentlichung.

Es ist erwähnenswert, dass "Dual Entitlement" auf den neu enthüllten Covern zu sehen ist. Es scheint also, dass FIFA 22 FIFA 21 folgen wird, indem es ein Cross-Gen Release mit Upgrade-Möglichkeiten innerhalb der gleichen Konsolenfamilie sein wird.

Auf dem neuen Cover wird auch die "Hypermotion Technology" erwähnt, was im Gegensatz zum Dual Entitlement etwas ist, das EA bisher noch nicht wirklich erwähnt hat. Glücklicherweise sieht es so aus, als würde EA dies am 20. Juli im Rahmen der EA Play Live Spotlight Series näher erläutern.

EA hielt sich zunächst bedeckt, um welchen Titel es sich bei dem Spotlight am 20. Juli handeln würde, und versprach lediglich, dass es sich um "eine aufregende neue Ergänzung zu einem beliebten und lang laufenden EA Sports-Franchise" handeln würde. Gegen Ende des "Future of FPS"-Streams am 8. Juli wurde jedoch bestätigt, dass FIFA 22 der Hauptdarsteller sein wird.

(Image credit: EA)

Mehr wird kommen

Basierend auf dem Zeitplan, in dem es heißt "FIFA Next Gen Gameplay powered by Hypermotion Technology", sieht es so aus, als ob die Hypermotion Technology ein Feature nur für Microsofts und Sonys neueste Xbox Series X/S und PS5 Konsolen sein wird.

Der Name deutet darauf hin, dass EA die Leistung dieser neuen Konsolen nutzen wird, um den Spielern noch realistischere, flüssigere Animationen und Bewegungen zu bieten, aber wir müssen bis zum 20. Juli warten, um es genau zu wissen. Zumindest wissen wir, dass EA Anfang des Jahres ein "massives Jahr der Innovation" in seiner Reihe von Sporttiteln versprochen hat, wobei das FIFA-Franchise ein Teil dieser Reihe ist, was die Möglichkeit interessanter Veränderungen in einer Serie andeutet, die eher zur Evolution als zur Revolution neigt.

Es genügt zu sagen, dass FIFA-Fans ein paar aufregende Wochen vor sich haben - mit dem Enthüllungstrailer des Spiels am 11. Juli und einem weiteren Fokus auf das Next-Gen-Gameplay am 20. Juli könnten viele unserer drängendsten Fragen zu FIFA 22 bald beantwortet werden.

EA wird seine Spotlight-Reihe mit dem EA Play Live-Stream am 22. Juli um 10 Uhr PDT / 13 Uhr EDT / 18 Uhr BST (3 Uhr AEST am 23. Juli) abschließen, in dem es verspricht, "Spiele in den Mittelpunkt zu stellen" und "Spiele, die bald und nicht erst in ferner Zukunft erscheinen", während der 40-minütigen Laufzeit zu beleuchten.