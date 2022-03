Das neue Horrorspiel der Until Dawn-Entwickler heißt The Quarry

Nach dem Erfolg von Until Dawn ist Supermassive Games mit einem weiteren Teenie-Horror-Roman zurück, der diesen Sommer erscheint. The Quarry ist vollgepackt mit prominenten Stimmen, von denen einige ein Synonym für das Horrorgenre sind. Das Spiel ist sehr zugänglich und bietet eine Vielzahl von Spiel- und Interaktionsmöglichkeiten.

Der Entwickler hat einen Teaser für The Quarry auf Twitter veröffentlicht, aber die offizielle Enthüllung ist gerade live gegangen und du kannst sie dir unten ansehen. Fans klassischer Slasher-Filme werden das Spielprinzip mit Sicherheit lieben: Camp-Ratsmitglieder werden in einer lauen Sommernacht ermordet und ihr Schicksal liegt in deinen Händen. Und die schauspielerische Leistung der Beteiligten wird dich noch mehr begeistern.

Vielleicht hast du schon ein paar bekannte Gesichter gesehen: David Arquette aus Scream, Lin Shaye aus A Nightmare on Elm Street, Justice Smith aus Jurassic World und Lance Henriksen aus Aliens, um nur einige zu nennen.

Was das Gameplay angeht, werden Until Dawn-Spieler mit der Formel vertraut sein. Deine Entscheidungen prägen die Geschichte und entscheiden darüber, ob dein Charakter am Ende lebt oder stirbt.

Hast du Angst, dass sich deine schlechten Entscheidungen aus dem echten Leben auf das Spiel übertragen könnten? Keine Sorge! Du kannst mit bis zu sieben deiner Freunde online spielen und sie bei wichtigen Entscheidungen mit abstimmen lassen. Oder du entscheidest dich für den klassischen Couch-Koop und steuerst die Geschicke deines eigenen Ratsmitglieds.

Um das Spiel für alle unterhaltsam zu machen, können die Spieler in The Quarry den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Und wenn du zu feige bist, selbst zu spielen, kannst du dir die Action im Filmmodus ansehen. Wenn du also einen filmischen Thriller genießen willst, kannst du genau das tun und gleichzeitig entscheiden, wie die Geschichte weitergeht.

"The Quarry betritt Neuland in Sachen interaktives Storytelling und Technologie, um ein wahrhaft fesselndes Teenie-Horror-Erlebnis zu schaffen", sagt Regisseur Will Byles. "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Entscheidungen du triffst, wen du rettest und wen du bereit bist zu opfern!"

The Quarry kommt am 10. Juni 2022 auf den Markt. Du kannst das Spiel jetzt vorbestellen und dich für die Standard oder Deluxe Edition entscheiden. Als Vorbesteller-Bonus erhältst du Zugang zu drei filmischen Filtern. Sie sind eine Hommage an den Indie-Horror (Filmkorn im 8-mm-Stil), den 80er-Jahre-Horror (Retro-VHS-Stil) und den klassischen Horror (schwarz-weiß)