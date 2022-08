BROK the InvestiGator erscheint diesen Winter für Konsolen

Indie-Entwickler COWCAT gibt den Release-Termin von BROK the InvestiGator bekannt. Der Point-and-Clich Brawler erscheint am 26. August für PC via Steam und GOG (opens in new tab). Konsolen-Spieler müssen sich leider bis Winter gedulden. Ein genaues Release-Datum der Konsolen-Version gibt es noch nicht, dafür ist aber bestätigt, dass es für alle Plattformen verfügbar sein wird.



In BROK the InvestiGator schlüpfst du in die Rolle des titelgebenden anthropomorphen Alligators Brok, der seinen Lebensunterhalt als Privatdetektiv verdient. Gemeinsam mit seinem Sohn versucht er herauszufinden, was wirklich hinter dem Unfall seiner Frau steckt. Im Laufe seines Abenteuers muss Brok nicht nur Rätsel á la Point-and-Click lösen, sondern sich auch fiesen Halunken in klassischen Beat 'em Up-Kämpfen stellen.

Den Trailer kannst du dir hier ansehen: