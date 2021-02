Bill Gates ist kein Fan von Bitcoin

Im Gegensatz zu einigen seiner "Big-Tech"-Zeitgenossen bleibt Microsoft-Gründer Bill Gates immun gegen den Charme von Bitcoin.

In einem Gespräch mit Andrew Sorkin auf dem sozialen Netzwerk Clubhouse, verriet Gates, einer der dienstältesten Tech-Milliardäre, dass er nicht in die Kryptowährung investiert, die die ganze Welt in ihren Bann gezogen hat.

Trotz der jüngsten rekordverdächtigen Wertentwicklung von Bitcoin, die einigen seiner jüngeren Kollegen, vor allem Tesla-CEO Elon Musk, einen ordentlichen Batzen Geld eingebracht hat, ist Gates weiterhin gegen den Charme der digitalen Währung gefeit.

Reale Gefahren

Gates' Geringschätzung für Bitcoin ist nicht neu. In einem früheren Interview mit Bloomberg, riet er den Leuten, vorsichtig zu sein, wenn sie ihre Ersparnisse in Bitcoin investieren.

"Elon hat tonnenweise Geld und er ist sehr erfahren, also mache ich mir keine Sorgen, dass seine Bitcoin irgendwie willkürlich nach oben oder unten gehen", sagte Gates und fügte hinzu: "Ich denke, dass Leute in diese Manien hineingezogen werden, die vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, also bin ich nicht positiv auf Bitcoin eingestellt, und mein allgemeiner Gedanke wäre, dass, wenn du weniger Geld als Elon hast, du wahrscheinlich aufpassen solltest."

Wenn es um sein Geld geht, erzählte Gates Sorkin in seinem Clubhouse-Chat, dass er es vorzieht, in Unternehmen zu investieren, "die Produkte herstellen", und fuhr fort, als Beispiele Malaria- und Masern-Impfstoffe anzuführen.

Die Bill & Melinda Gates Foundation hat bereits mehr als 2,9 Milliarden Dollar für die Bekämpfung der Infektionskrankheit vor allem in Afrika südlich der Sahara und Südasien zur Verfügung gestellt.

Im Gegensatz zu Tesla's Musk und Jack Dorsey*, CEO von Twitter und Square, die lautstarke Bitcoin-Befürworter sind, stehen Gates, zusammen mit Berkshire Hathaway's Warren Buffett der Kryptowährung skeptisch gegenüber.

Via: BBC

* Link englischsprachig