Battlefield 2042 Season One verzögert sich, um Bugs zu beheben

Die erste Saison des Battlefield 2042 DLCs wurde auf den Frühsommer verschoben, während die Entwickler die Fehler im Spiel beheben, neue Features einführen und verschiedene Verbesserungen der Lebensqualität als Reaktion auf das Feedback der Spieler einführen, so ein offizieller Blogpost.

Die Fehlerbehebungen und Gameplay-Verbesserungen sollen in den nächsten Monaten in einer Reihe von Updates veröffentlicht werden. Dazu gehören eine überarbeitete Anzeigetafel in der Runde, die mehr an frühere Battlefield-Spiele erinnert, Spielerprofile, die dir einen besseren Überblick über deine Statistiken und den Fortschritt beim Freischalten geben, sowie ein Voice-Chat (VOIP) im Spiel und andere Verbesserungen, um "das Teamspiel und die Kommunikation zu verbessern".

Im Blogpost wird auch erwähnt, dass es Änderungen an den grundlegenden Spielabläufen von Battlefield 2042 geben wird. Das Gunplay wird überarbeitet, der Squad-Loop wird "straffer" und das Belohnungssystem wird geändert, um die Spieler zu ermutigen, das Ziel zu erreichen. Auch an den flexiblen Spezialistenklassen wird es Änderungen geben, während der Portal-Editor neue Werkzeuge, Modi und Änderungen am Erfahrungsgewinn der Spieler erhält.

Der Beitrag geht ausführlich darauf ein, wie in Zukunft auf das Feedback der Spieler reagiert und es in das Spiel integriert werden soll. DICE sagt, dass es seine Entwicklungsentscheidungen transparenter machen, neue Ideen vorstellen und auf das Feedback der Spieler hören wird, bevor es darlegt, wie die Bedenken der Spieler in seine Entwürfe eingeflossen sind.

"Heute bekräftigen wir das Engagement unseres Teams, das Spiel auf die höchsten Standards zu bringen, die wir alle für die Franchise halten", so Senior Producer Ryan McArthur in dem Posting.

"Wir haben euch gehört. Wir arbeiten an mehreren Fronten, um auf euer Feedback einzugehen und umfangreiche Korrekturen am Spiel vorzunehmen, wichtige Features, die euch wichtig sind, zu implementieren und das Teamplay dorthin zu bringen, wo es sein soll."

Was die verzögerte erste Staffel von Battlefield 2042 angeht, ist DICE weniger zuversichtlich. Sie wird im Frühsommer erscheinen und den Startschuss für ein Jahr DLC geben, das vier neue Spezialisten, neue Orte und zusätzliche Inhalte enthält.

Spieler, die bereits einen Year 1 Pass gekauft haben, erhalten als Entschädigung im nächsten Update ein Bündel von Ingame-Goodies, darunter mehrere Skins und eine Nahkampfwaffe.

Today we’re sharing the latest #Battlefield 2042 details, our new player feedback loop, and a status update for Season One. Learn full details: https://t.co/6y8368gebO pic.twitter.com/WrueRz2ICmFebruary 1, 2022 See more

Analyse: Gut investierte Zeit

Der Start von Battlefield 2042 verlief nicht reibungslos. Was als Blockbuster-Veröffentlichung für EA das neue Jahr hätte einläuten sollen, entpuppte sich als enttäuschendes Durcheinander, denn die Spieler beschweren sich immer noch über die Flut von Bugs und Spielabbrüchen, die das Spiel durchziehen. Die Nachricht, dass DICE einen Schritt zurücktritt, um bestehende Probleme zu beheben, anstatt neue Inhalte für das Spiel zu erstellen und zu verkaufen, wird die Spielerfreuen. Denn sind wir ehrlich, die letzten Monate waren eher enttäuschend.

Die Erklärung räumt nicht nur den schlechten Zustand des Spiels ein, sie zeigt auch, dass DICE sich bemühen wird, die Richtung des Spiels gegenüber den eifrigen, wenn auch misstrauischen Fans transparenter zu machen.

"Wir verpflichten uns, die Gründe für unsere zukünftigen Entscheidungen zu erläutern und sicherzustellen, dass ihr versteht, wie wir zu eurem Feedback stehen", sagt McArthur in dem Blogpost.

"Wir wollen, dass ihr mehr von dem großen Ganzen seht, wohin wir gehen, und dass wir mehr von dem einbeziehen, was wir bereits hören, um sicherzustellen, dass unsere Arbeit für euch sinnvoll ist.

"Wir werden diesen Prozess noch vor der Veröffentlichung unseres nächsten Updates beginnen. Du wirst hier auf unserer Website darüber lesen, wenn wir mit diesen Gesprächen beginnen, und wenn du Battlefield bereits in den sozialen Medien verfolgst, wirst du es nicht verpassen, wenn wir es tun."

Dieser Versuch, die Community besser in die Entwicklung des Spiels einzubinden, könnte die drängenden Sorgen der Spieler lindern, die sich bisher über die Unfähigkeit des Entwicklers geärgert haben, den schlechten Zustand des Spiels vollständig anzuerkennen. Wenn DICE seine Zusagen nicht einhält, um sicherzustellen, dass das Spiel bis zum Sommer auf dem neuesten Stand ist, könnte es sich in ein paar Monaten denselben Vorwürfen ausgesetzt sehen.