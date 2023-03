Apples VR-Headset könnte Brillenträgern Probleme bereiten

Das gerüchteweise angekündigte VR-Headset von Apple wurde Berichten zufolge auf einem geheimen Preview-Event den Top-Führungskräften von Apple vorgeführt, aber enttäuschende Leaks deuten darauf hin, dass dieses Gadget der nächsten Generation in die gleichen Fallen tappen könnte wie die erste VR-Hardware.

Bei einem privaten Treffen in Apples Steve Jobs Theater in Kalifornien wurde rund 100 der wichtigsten Apple-Mitarbeiterinnen gezeigt, wozu das Apple VR-Headset in der Lage ist (via The New York Times (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Laut Personen, die mit dem Headset vertraut sind, das wie eine Skibrille aus Kohlefaser aussieht, verfügt das Gerät über zwei 4K-Displays, Kameras, die die reale Welt für Mixed Reality aufzeichnen, und einen externen Akku, den du an deiner Hüfte tragen kannst. Was die Software angeht, so soll das Headset Künstlern die Möglichkeit geben, Bilder und Videos in VR zu erstellen und zu bearbeiten, und es soll die perfekte Möglichkeit sein, VR-Inhalte von bekannten Filmemachern wie Jon Favreau zu sehen.

Wie bei allen Gerüchten solltest du auch diese neuesten Details mit Vorsicht genießen - das externe Akkupack ist ein Detail, dessen Existenz von Gerüchten sowohl bestätigt als auch widerlegt wurde. Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange, bis wir herausfinden, was das Headset wirklich kann, denn es wird erwartet, dass es auf der WWDC 2023 vorgestellt wird.

Mach dir nur keine großen Hoffnungen, dass Apples VR-Headset die VR revolutionieren wird. Trotz der erwarteten Sprünge nach vorne in Bezug auf seine Fähigkeiten und sein Design scheint das Apple-Headset auch ein paar Schritte zurück in die Anfänge der VR zu gehen.

VR-Probleme, die bekannt sind

Der erste ist, dass wieder einmal ein Preis von 3.000 Dollar (ca. 2.450 £ / 4.500 AU$) für das Produkt genannt wird. Wenn das stimmt, wäre Apples VR-Headset damit teurer als ein Oculus Quest 2, Meta Quest Pro, Pico 4, PS5 und PSVR 2 Headset zusammen.

Die hohen Kosten haben die Attraktivität der ersten VR-Headsets für den Massenmarkt deutlich geschmälert - wohingegen preisgünstigere Angebote wie das Meta Quest 2 (zum Preis von $400 / £400 / AU$630) die Welt im Sturm erobert haben. Das Quest 2 hat sich in den ersten sechs Monaten besser verkauft als alle bisherigen Oculus-Headsets zusammen.

Das Apple-Headset könnte dem Quest Pro einen Schritt voraus sein, aber auch hinter ihm zurückbleiben (Image credit: Future)

Eine weitere Enttäuschung könnte die Zugänglichkeit des Headsets sein (oder das Fehlen einer solchen). Berichten zufolge wirst du mit dem Apple Headset keine Brille tragen können. Stattdessen müssen Menschen, die auf Korrekturgläser angewiesen sind, Kontaktlinsen verwenden oder ein optionales Add-on für Apples VR-Brille kaufen - wenn man bedenkt, dass das Gerät ohnehin schon teuer genug ist, klingt die letzte Option nicht besonders günstig.

VR ist nicht die zugänglichste Technologie, die es gibt - Menschen mit Behinderungen, die ihre grobmotorischen Fähigkeiten beeinträchtigen, sind von VR so gut wie ausgeschlossen - aber eine der wenigen Verbesserungen in diesem Bereich war die bessere Unterstützung für Brillenträgerinnen. Wenn Apple die Zugänglichkeit seines Headsets in dieser Hinsicht tatsächlich einschränkt, wird es sich im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Meta Quest Pro, das du ohne Probleme mit deiner Brille tragen kannst, wahrscheinlich nur schwer verkaufen lassen.

Da es sich nur um Gerüchte handelt, besteht die Möglichkeit, dass Apples Headset zugänglicher ist wie behauptet wird. Da das Headset in den nächsten Monaten vorgestellt werden soll, hat Apple auch keine Zeit, größere Designänderungen vorzunehmen.