Apple Maps wird in iOS 17 endlich diese nützliche Google Maps-Funktion bekommen

Vor kurzem haben wir über eine Reihe von Gerüchten berichtet, die besagen, dass du dank des iOS 17 Apple Maps-Updates endlich von Google Maps wegkommen könntest.

Mit iOS 17, das im Laufe des Jahres erscheint, wird das Update zum ersten Mal eine Offline-Funktion in Apple Maps einführen. In der Beschreibung von Apple heißt es: "Nutzer können ganz einfach ein Gebiet auf ihrem Gerät auswählen und es mit nur einem Fingertipp herunterladen. Wenn sie offline sind, können sie auf die Turn-by-Turn-Navigation für das Auto, zu Fuß, mit der Bahn oder dem Fahrrad zugreifen, ihre voraussichtliche Ankunftszeit sehen, Orte in Maps finden und vieles mehr."

Mit anderen Worten: Du kannst bald Wegbeschreibungen und Informationen für ganze Landstriche herunterladen, bevor du dich auf den Weg machst, damit du unterwegs nicht mehr die Verbindung verlierst und ratlos im Nirgendwo stehst oder wertvolle Mobilfunkdaten verbrauchst.

(Image credit: Apple)

Mit iOS 17 wird es außerdem möglich sein, die Verfügbarkeit von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Echtzeit in Maps anzuzeigen (siehe oben). Laut Apple wird die App nach Ladenetzwerk und Steckertyp filtern, und Nutzer mit kompatiblen Fahrzeugen können ihre bevorzugten Optionen angeben.

Apple macht es auch einfacher, Wanderwege in den USA zu entdecken. Mit iOS 17 werden Ortskarten in Maps eingeführt, die Details wie Länge und Art des Weges, Schwierigkeit und Höhenunterschied enthalten. Es ist davon auszugehen, dass diese Funktion kurz nach ihrer Einführung in der US-Version der App auch in anderen Regionen verfügbar gemacht wird.

Durchgesickerte Bilder von Apple Maps' "Live Activity" Interface Upgrade (Image credit: Future / @analyst941)

Die Funktion "Live-Aktivität" für den Sperrbildschirm, die der Apple-Informant @analyst941 bereits im Mai angedeutet hat (siehe oben), wurde von Apple noch nicht bestätigt.

In Anbetracht der zahlreichen bestätigten Upgrades, die noch in diesem Jahr für Apples Navigationssoftware erscheinen werden, wird sich die Debatte zwischen Apple Maps und Google Maps wohl bald ändern.

Wir werden Apple Maps ausprobieren, sobald wir die Beta-Version von iOS 17 in die Finger bekommen.