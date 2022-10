Werewolf by Night: So schaust du das Marvel Halloween-Special

Happy Halloween! – also fast...

Wir können es aber kaum noch erwarten und freuen uns auch dieses Jahr wieder auf hervorragende Kost für Fans von Grusel und allerlei Abscheulichkeit. Überraschend gehört zum Releaseensemble aber dieses Jahr auch ein Marvel-Vertreter. Mit dem Monsterfilm Werewolf by Night traut sich Disney nämlich endlich die Figur des Jack Russell in das MCU einzuführen.

Im Folgenden verraten wir dir deshalb, wie du bereits zum Start, am 7. Oktober 2022, in den Genuss des einstündigen Specials zum zähnefletschenden Jäger kommst.

So schaust du Werewolf by Night direkt zum Release Veröffentlichungstermin: Freitag, 7. Oktober, 9:00 Uhr Wo kann ich das Spektakel verfolgen?: Streamen kannst du Werewolf by Night mit aktivem Disney Plus-Abonnement schon ab 8,99 Euro im Monat (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Gael García Bernal (Coco, OLD) schlüpft in die Rolle des namensgebenden Werwolfs, einem Monsterjäger, der 1972 erstmals von Marvel ins Rampenlicht gerückt wurde.

Jack Russell gehört dabei zu einem geheimen Trupp von Jägern, die sich nach dem Ableben des einstigen Anführers in Bloodstone Manor versammeln. Hier äußert die exzentrische Witwe Verusa (Harriet Sansom Harris) schließlich den kühnen Verdacht, dass einer der Anwesenden ein falsche Spiel spielt. Ob hieran etwas dran ist, erfährst du allerdings erst ab dem kommenden Freitag.

Unter der Regie von Michael Giacchino ist mit Werewolf by Night hierbei eine vergnügliche Hommage an Oldschool-Horrorfilme der 30er- und 40er-Jahre entstanden. Bereits der Trailer machte keinen Hehl hieraus und auch das finale Produkt verzückt mit Melodrama, Spannungsaufbau der alten Schule und der klassischen Nebelmaschine. Zuschauer erwartet hiermit ein entsprechend vergnügliches, durchaus gruseliges Halloween-Special, welches uns eine gänzlich neue Facette des MCU vor Augen führt.

