Kostenloser Borussia Dortmund gegen Manchester City Livestream: So kannst du die UEFA Champions League online live streamen

Haaland ist zurück auf altem Boden, wenn Borussia Dortmund - Manchester City heute Abend aufeinandertreffen. Das Auswärtsteam gewinnt die Gruppe, wenn es keine Niederlage einstecken muss, während Dortmund zwei weitere Punkte braucht, um sicher weiterzukommen. Ein Unentschieden reicht auch für das Heimteam, aber Sevilla muss den FC København schlagen.

Es wird spannend sein zu sehen, wie zaghaft Pep Guardiola von Anfang an spielt und ob Haaland auf der Bank sitzt. Der Fokus wird zweifelsohne auf seinem Ellbogen liegen, da er für den heutigen Gegner gespielt hat. Lies weiter, um herauszufinden, wie du das Spiel Bayern München gegen Barcelona im Live-Stream online sehen kannst.

Borussia Dortmund vs Manchester City Livestream Datum: Dienstag, 25. Oktober Anpfiff: 21 Uhr Austragungsort: Signal Iduna Park, Dortmund Livestream: Amazon Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Haaland steht sehr im Fokus, aber es gibt auch einen in Gelb, der heute Abend sehr beliebt ist. Jude Bellingham ist ein junger Brite, der etwas so "Radikales" getan hat und sich entschieden hat, seine Heimat zu verlassen. Und das hat er wirklich getan. Er ist nämlich im selben Club wie Kylian Mbappe und Haaland. Der Klub hat eine große Anzahl von Spielern, die bereits 4 Champions League-Spiele gewonnen haben. Bellingham überzeugte auf lange Sicht und wird mit England bei der Weltmeisterschaft im Herbst dabei sein.

Die Borussen haben in der Champions League bisher alles richtig gemacht und sind dem Einzug in die Endspiele sehr nahe. Wenn sie heute Abend gewinnen sollten, müssen sie den FC Kopenhagen in der nächsten Runde auswärts schlagen. Das ist durchaus möglich und es ist ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass Dortmund heute Abend Punkte holt. Also sei gespannt und verpasse das Spiel auf keinen Fall! Also folge unserem Leitfaden, um dir Borussia Dortmund gegen Manchester City im Live-Stream anzusehen und die Champions League von überall aus online zu streamen.

Um die UEFA Champions League live bei Amazon Prime Video streamen zu können, musst du Prime Kunde sein. Du hast bereits ein Abonnement und kannst dich neben kostenlosem Versand und 1-Tages-Lieferung an vielen weiteren Vorteilen erfreuen? Perfekt!

Du hast bisher gezögert? Dann nutze jetzt die Chance und sichere dir die besten Plätze in deinem Heim-Stadion und genieße die UEFA Champions League live und exklusiv - mit Prime Video und einem kostenlosen 30-Tage-Testzeitraum!