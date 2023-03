Counter-Strike 2: Wir verraten dir, wie du in die limitierte Beta kommst

Wie ich dir bereits kürzlich berichtet (Öffnet sich in einem neuen Tab) habe, hat Valve am Abend des 22.03. nach reichlich Spekulation offiziell den Nachfolger von CS:GO (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Form von Counter-Strike 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) angekündigt.

Seither ist ein Großteil der Fans ganz aus dem Häuschen und die allermeisten freuen sich bereits auf den diesjährigen Sommer, wo der Titel offiziell erscheinen wird. Bis dahin sind es allerdings noch ein paar Monate, die es zu überbrücken gilt. Und falls du ähnlich ungeduldig bist wie ich, dann könnte dir womöglich die limitierte Beta von Counter-Strike 2 die Wartezeit versüßen.

Wann die Beta startet, was du tun musst, um hier Zugang zu erhalten und was dich inhaltlich erwartet, verrate ich dir im Folgenden.

Zu diesem Zeitpunkt beginnt die limitierte Beta

Nach der offiziellen Ankündigung von Counter-Strike 2 wurde auch direkt die erste Welle an Einladungen zur limitierten Beta versandt. Entsprechend wurde seit dem Abend des 22. März immer häufiger von bekannten CS:GO-Spielern der Zugang thematisiert, eine erste Info zum Erhalt des Beta-Zugangs bereitgestellt und auch sonst jede Menge über die Beta diskutiert.

Und ja, auch du kannst an der limitierten Beta teilnehmen... also zumindest, wenn du etwas Glück hast und die nachfolgenden Kriterien erfüllst.

(Image credit: Valve)

So erhältst auch du Zugang

Zunächst einmal musst du Wissen, dass Valve angekündigt hat, dass die Beta-Teilnehmer entlang mehrerer Wellen eingeladen werden.

Um zu dieser Menge zu gehören, sind mitunter die folgenden Faktoren ausschlaggebend:

(Kürzliche) Spielzeit auf den Valve-Servern

Status und Vertrauensfaktor des Steam-Accounts

Keine aktuelle/ vergangene Sperrung für CS:GO

Weitere Infos hierzu erhältst du im offiziellen FAQ zu Counter-Strike 2.

Außerdem solltest du laut Entwickler in aller Regelmäßigkeit den Login in CS:GO wagen. Denn die Einladung zur limitierten Beta erfolgt über den Vorgänger. Und mit etwas Glück hast du ja vielleicht auch bald eine erfreuliche Nachricht, die dir im Hauptmenü entgegenspringt und dich mit einer Einladung beglückt.

Das sind die Inhalte der limitierten Beta

Nachdem die limitierte Beta inzwischen läuft, haben wir auch schon erste Einblicke in das erhalten, was dich als Teilnehmer erwarten dürfte.

Hierzu zählen neben Gameplay-Anpassungen wie der Änderung der Rauchgranaten und des "Tick-Systems" auch optische Anpassungen, die insbesondere die Beleuchtung der einzelnen Karten überarbeitet. Der Titel dürfte aber auch eine Reihe von Texturanpassungen erhalten, um Karten wie Mirage ins Jahr 2023 zu hieven.

Zunächst wird die limitierte Testphase allerdings nur die Spielmodi Deathmatch sowie ungewertete Wettkämpfe auf Dust II beinhalten. Weitere Modi und Karten könnten aber in naher Zukunft noch nachgereicht werden.

Beta über Beta prägt den Spiele-März. Und auch die nächste Diablo IV-Beta steht schon in den Startlöchern. Diesmal dürfen allerdings wirklich alle Interessenten ran. Alle Infos zum Pre-Load verrät dir Kollege William im folgenden Artikel (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Und während uns hier schon viele Dinge begeisterten, gelobte Blizzard kürzlich, dass auch einige, kleinere Ungereimtheiten in naher Zukunft noch ausgebessert werden. (Öffnet sich in einem neuen Tab) Hiermit könnte also auch Diablo IV ein ernsthafter Kandidat für den GOTY-Award werden.