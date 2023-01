Wer weiß denn sowas? – Das Spiel erscheint für Mac (inkl. Gewinnspiel)

Das offizielle Spiel zur Wissens-Show "Wer weiß denn Sowas?" erscheint nun auch endlich für den Mac (Öffnet sich in einem neuen Tab). Wenn du also ein Ratekünstler oder Hobby-Quizzer sein solltest, kannst du dich – passend zur 8. Staffel – jetzt auch auf Apple-PC-Systemen an der Seite von Bernhard Hoëcker oder Elton in einen riesigen Rätselspaß stürzen.



Klingt das nach etwas für dich? Mit ein wenig Glück kannst du bei uns einen Promo-Code gewinnen, mit dem "Wer weiß denn Sowas? – Das Spiel" komplett kostenlos im Apple App Store erhältlich ist. Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findest du weiter unten. Zusätzlich musst du dich im Formular dafür entscheiden, auf wessen Seite du dich im Publikum setzen würdest. Bist du Team Bernhard oder Team Elton? Wir freuen uns über deine Teilnahme!

Wer weiß denn sowas? Noch nie gehört!

Was ist denn überhaupt "Wer weiß denn sowas?"? Es handelt sich dabei um eine Wissens-Show, die erstmals 2015 im Ersten ausgestrahlt wurde. Zwei Teams – bestehend aus je einem prominenten Gast sowie einem der beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton – treten in einer Reihe von kniffligen Quizfragen gegeneinander an. Moderiert wird die Sendung von Kai Pflaume.



Ein wichtiger Bestandteil der Sendung ist das Publikum. Dieses darf sich vor Beginn frei entscheiden, hinter welches Team es sich setzen möchte. Das Team, mit der größeren Menge an Zuschauern, darf anfangen, sich die Kategorie der ersten Frage auszusuchen. Danach geht es im Wechsel weiter. Mit jeder richtig beantworteten Frage gewinnt das jeweilige Team 500 Euro für sein Publikum.



Sind alle 12 Fragen beantwortet, geht es in das Finale, in welchem die Teams eine Masterfrage gestellt bekommen. Innerhalb von 20 Sekunden muss diese beantwortet und ein Teil des gewonnenen Geldes gesetzt werden. Sieger ist das Team, das nach der Auflösung mehr von seinem Gewinn übrig hat. Das Preisgeld wird schließlich fair unter dem jeweiligen Publikum aufgeteilt.

Wer weiß denn sowas? – Das Spiel: Das erwartet dich

Bei "Wer weiß denn Sowas? – Das Spiel" (Öffnet sich in einem neuen Tab) erwarten dich insgesamt 60 Sendungen mit mehr als 700 Fragen. Nicht vergessen sollte man dabei die bekannten Antwortvideos, die es nach der Auflösung jeder Frage zu sehen gibt. Die Rolle des prominenten Gastes übernimmst du, nachdem du dir deinen ganz eigenen Avatar im umfangreichen Charakter-Editor erstellt hast. Neben des Singleplayers, in welchem du entweder an der Seite von Bernhard Hoëcker oder Elton gegen das andere Team antrittst, gibt es außerdem einen Multiplayer-Modus, in welchem sich bis zu vier Spieler den Wissens-Kampf ansagen können.



Ohne die Teamkapitäne und den Moderator wäre Wer weiß denn sowas – Das Spiel aber nur halb so toll. Schließlich reicht es nicht, wenn eine Figur im Spiel nur wie ihr Vorbild aussieht... sie muss auch so klingen! Deswegen haben Bernhard Hoëcker, Elton und auch Kai Pflaume ihrem In-Game-Pendant die Stimmen geliehen, um so ein möglichst echtes Erlebnis zu erzielen. In dieser spielbaren Quiz-Show erwarten dich und deine Liebsten außerdem bis zu 45 Stunden Spielspaß. Vorausgesetzt, du kannst dir die Antworten aller Fragen merken!

Teilnahmebedingungen

Passend zum Mac-Release haben wir gleich 20 Keys, die wir unter unseren Lesern verlosen möchten!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du hierbei einfach auf das Banner unterhalb klicken, im Formular deine Daten angeben und wählen, ob du dich zu Bernhard Hoëckers oder Eltons Publikum setzen würdest.

Die Teilnahmefrist endet am 29. Januar 2023 um 23:59 Uhr. Im Anschluss daran losen wir die Gewinner aus und benachrichtigen sie umgehend. Diese haben dann bis zum 05. Februar 2023 Zeit, auf unsere E-Mail zu antworten. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich außerdem einverstanden, dass wir deinen Namen sowie Wohnort auf dieser Seite in anonymisierter Form ("Max M. aus Musterhausen") veröffentlichen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der Gewinner wird aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung des Gewinners verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Zum Gewinnspiel

