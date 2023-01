So könnte das Nemesis System die Spiele von Warner Bros. neu gestalten

Mittelerde: Mordors Schatten und seine Fortsetzung haben meine Erwartungen an einen Herr-der-Ringe-Titel neu definiert. Es hatte zwar eine Geschichte, die Tolkien-Fans begeisterte, und ein hervorragendes Kampfsystem, aber seine größte Stärke war die Neuerfindung des emergenten Storytellings. Das inzwischen patentierte Nemesis-System versetzte dich mitten in die Hierarchie der Orks und ermöglichte es dir, ihre Geschichte so zu gestalten, wie sie deine Geschichte gestaltet haben.

Das bedeutet zusammengefasst, dass besiegte Gegner sich an dich oder andere Feinde erinnern, sich diese untereinander bekämpfen, dich hintergehen und sich so die Welt um dich herum entwickelt. Auch wenn das Patent bedeutet, dass Entwickler ähnliche Systeme nur unter großen Schwierigkeiten übernehmen können, gilt diese Hürde nicht unbedingt für Warner Bros.

Das Nemesis-System mit Kampfspielen wie MultiVersus und Mortal Kombat zu kombinieren, würde das Gleichgewicht aus dem Fenster werfen und mir einen Kinnhaken von den jeweiligen Fanbasen verpassen. Und während Gotham Knights und die kommenden Wonder Woman-Titel perfekt für Nemesis-Faustkämpfe geeignet sind, besitzt Warner Bros andere Franchises, die sich genauso gut für ihre Story-bildenden Konflikte eignen. Hier sind einige Spiele von Warner Bros, die ihr jeweiliges Genre mit Hilfe des Nemesis-Systems neu erfinden könnten.

Stell dir Hitman-Games mit Zielen vor, die lernen, dich zu kontern

Agent 47 versteht es, das Beste aus seiner Umgebung zu machen. In den Hitman-Titeln wurden die Schauplätze immer wieder mit prächtigen Kulissen voller interaktiver Objekte ausgestattet. Aber was wäre, wenn die Umgebung aus ihren Fehlern lernen würde? Wenn du auf Explosionen und Vergiftungen stehst, könntest du im Laufe des Spiels weniger solcher Gelegenheiten finden. Die Wachen könnten darauf vorbereitet sein, Taktiken zu kontern, die dir zu lieb geworden sind.

Wenn sie von früheren Missionen zurückkehren, werden sie mehr als begierig darauf sein, dich auszuschalten. Wenn du ihnen ein ordentliches Trinkgeld gibst oder eine Verkleidung erwischst, um ihre Hierarchie zu beeinflussen, kann jede Mission mit einer schwindelerregenden Vielfalt von Ergebnissen enden.

Ein Gegen-Attentäter ist eine weitere verlockende Option. Denk an Julianna aus Deathloop, die dem Protagonisten Colt das ganze Spiel über auf den Fersen ist. Aber diesmal würde dieser KI-gesteuerte Bösewicht jeden deiner Schritte überwachen, deine Schwächen lernen und die richtige Feuerkraft an den Tisch bringen. Mit jeder Mission wächst ihre Macht, während sie dir dabei zusieht, wie du ein Ziel nach dem anderen ausschaltest. Das ist eine verlockende Möglichkeit, die den Einfallsreichtum der sich ständig weiterentwickelnden Hitman-Reihe noch verstärken könnte.

Kombiniere LEGO Titel mit dem Nemesis System, um Franchises aufzurütteln

LEGOs Spaß ist nicht mehr nur etwas für Kinder. Das neueste Abenteuer auf der gelben Ziegelsteinstraße führte dich nicht nur auf einen einzigen Pfad, sondern auch durch die bekannten und beliebten Franchises. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bot eine atemberaubende Open World mit kultigen Charakteren und einem Schatz an Sammelobjekten. Es gab sogar ein anständiges Kampfsystem, sowohl in Bezug auf das Schießen als auch auf das Lichtschwertschwingen. Feinde, die mit dem Protagonisten mitwuchsen, dienten als knackige Herausforderung zwischen den Rätseln und bedeutsamen Ereignissen.

Deine Gegner könnten gegen bestimmte Angriffe immun werden, so dass du die Waffe oder den Charakter wechseln musst, um sie auszuschalten. Und da die fröhliche Unvorhersehbarkeit in LEGO Titeln bereits die Norm ist, würde das Nemesis-System die Action nur noch weiter ankurbeln. Da es bereits Spiele zu Der Herr der Ringe, DC-Superhelden und Star Wars gibt, ist nicht abzusehen, welches Chaos eine systematische Feindhierarchie auslösen könnte. Das Nemesis-System könnte auch dazu genutzt werden, die Abenteuer deiner Verbündeten zu inszenieren und dir einen Grund zu geben, sie in deiner Nähe zu behalten.

Die Monster von Back 4 Blood können mit deinem Team aufsteigen.

Die DNA von Left 4 Dead ist lebendig und die geistigen Nachfolger wie Back 4 Blood und Warhammer 40.000: Darktide versuchen, das Bedürfnis nach dem Mob-Slaying zu befriedigen. In all diesen Spielen gibt es Minibosse, die deine Bande betäuben oder ernsthaft verletzen können. Left 4 Dead 2 ist nach wie vor der Spitzenreiter unter den Mob-Spielen, mit einem dynamischen KI-"Regisseur", der für ein straffes Tempo und erbarmungslose Feinde sorgt. Ein Nemesis-Regisseur, der seine Bestien auf der Grundlage der effektivsten Strategien deines Teams mutieren lässt? Ich bin dabei.

Back 4 Blood verfügt über ein kartenbasiertes Perk-System, das die Kreaturen mit zufälligen Verstärkungen versorgt. Das Nemesis-System würde diese Effekte noch verstärken, indem es dir deine Lieblingsverstärker wegnimmt, während es deine Feinde gerade so stark macht, dass die Sache interessant bleibt. Feinde könnten sogar schwächere Spieler angreifen oder koordinierte Angriffe gegen stärkere Spieler mit verheerender Wirkung starten. Die Umgebung könnte von sich aus reagieren und Barrieren zwischen den Spielern bilden, bevor sie individuelle Bedrohungen auf sie abwirft. Gefährliche Chancen machen Rache zu einem noch süßeren Gericht.

Ein "Herr der Ringe"-Strategiespiel mit Zufallshelden? Ja bitte

Ein Echtzeit-Strategiespiel mag für das Nemesis-System unwahrscheinlich klingen. Aber Indie-Perlen wie Age of Darkness: Last Stand und Against The Storm nutzen Roguelike-Elemente mit großer Wirkung, da sie die Risiken und Chancen des Genres aufwerten. Nicht zu vergessen die neutralen Gegner in WarCraft 3, die das MOBA-Genre begründen sollten. Die namenlosen Soldaten, denen du begegnest oder die du ausbildest, haben nur selten ein besonderes Aussehen oder besondere Eigenschaften.

Command and Conquer hatte Truppen, die mit der Kampferfahrung aufstiegen, aber genau dieses System konnte mit Stärken und Schwächen erweitert werden, die sich mit der Zeit ansammelten. Deine elfischen Waldläufer sind zu Beginn vielleicht flink auf den Beinen, aber ständige Hinterhalte können sie misstrauisch machen. Umgekehrt könnten deine Truppen kampfmüde werden. Zufällige Modifikatoren können sich auch auf die Truppen auswirken, je nach ihrer Vergangenheit. Wenn du sie zu sehr bedrängst, können sie die Seiten wechseln und zu den Gliedern deiner gescheiterten Strategie werden, um dich zu verfolgen. NPC-Fraktionen können ohne deinen Einfluss wachsen und konkurrieren, ähnlich wie in Titeln wie Total War und Crusader Kings.

Das Nemesis-System anderen Entwicklern vorzuenthalten ist unpraktisch, doch zumindest hoffe ich, dass Warner Bros das Patent sinnvoll einsetzt. Es ist zwar der Schlüssel zum Erfolg von Shadow of Mordor, aber wenn es richtig gemacht wird, könnte es auch andere Genres aufrütteln. Wenn du von der Personifizierung deiner Fehler angestarrt wirst, ist das immer ein beunruhigendes Erlebnis. Und da Warner Bros. bereits mehrere Projekte auf den Weg gebracht hat, könnte das Nemesis-System die Silberkugel sein, die Warner Bros. in die Nähe von Studios wie CD Projekt Red und Sony Santa Monica bringt.