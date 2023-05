Phantasy Star Online: Ein Dreamcast-Klassiker, der einflussreicher ist, als du denkst

Es ist das Ende des Jahres 2000. Mit der Einführung der PlayStation 2 ist die sechste Konsolengeneration eingeläutet worden. Und damit ist Sony dabei, einen seiner größten Konkurrenten endgültig aus der Konsolenbranche zu verdrängen. Sega hat mit der Dreamcast, einer Konsole, die ihrer Zeit weit voraus war, mit einer Reihe von exklusiven Spielen und perfekten Arcade-Ports eine starke Front aufgebaut.

Was der Dreamcast an kommerzieller Macht fehlte, machte sie mit ihrer Sammlung von Exklusivspielen mehr als wett. Segas gurkencooles Maskottchen bahnte sich mit Sonic Adventure einen Weg in 3D. Smilebit warf mit Jet Set Radio ein Schlaglicht auf die japanische und amerikanische Gegenkultur. Und Fans von Kampfspielen kamen mit den makellosen Portierungen von Soul Calibur und Street Fighter 3: Third Strike voll auf ihre Kosten.

Doch das ehrgeizigste Spiel der Dreamcast kam vielleicht ein bisschen zu spät auf den Markt. Gerade als die Konsole mit einem Fuß im Grab stand, brachte Sega Phantasy Star Online auf den Markt, ein Dungeon Crawler mit Multiplayer-Fokus, der vielleicht viel einflussreicher war, als sein Entwickler Sonic Team es sich hätte vorstellen können.

War Phantasy Star Online ein MMO?

(Image credit: SEGA)

Phantasy Star Online (PSO) wird oft als MMORPG und als das erste seiner Art auf Konsole bezeichnet. Aber das ist nicht ganz richtig. PSO startete zwar mit MMO-ähnlichen Funktionen wie dem Abonnementmodell der Hunter's License und bevölkerten Lobbys, aber die tatsächliche Spielerzahl während des Spiels liegt bei maximal vier.

Stattdessen können die Online-Funktionen von PSO als experimentell betrachtet werden. Es war nicht das einzige Dreamcast-Spiel, das einen Online-Multiplayer bot. Spiele wie Quake 3 Arena und das Puzzlespiel ChuChu Rocket ermöglichten es Leuten, online gegeneinander anzutreten. PSOs Implementierung des Online-Multiplayers war jedoch vielleicht die erfolgreichste auf Dreamcast, und die Funktionalität wurde in den Xbox- und Gamecube-Portierungen des Spiels sowie in der endgültigen Blue Burst-Version auf dem PC fortgesetzt.

Man könnte Phantasy Star Online eher als Segas Version der Diablo-Reihe bezeichnen: Instanzierte Dungeons, in denen die Spieler durch den Kampf gegen Mobs und Bosse vorankommen, mächtige Beute erhalten und ihre Charaktere durch Level-Ups und ein Mag-Haustier stärken, das sich durch das Füttern mit bestimmten Gegenständen weiterentwickeln kann.

Nach einer erfolgreichen Reise durch eine der vielen monsterverseuchten Karten kehrst du zu deinem Raumschiff Pioneer 2 zurück, verkaufst unerwünschte Beute, legst dein Meseta (die Spielwährung) auf die Bank, um es nicht zu verlieren, wenn du stirbst, und machst dich erneut auf den Weg zu noch schwierigeren Herausforderungen.

Das Gameplay von Phantasy Star Online ähnelt zwar dem dämonischen Dungeon Crawler von Blizzard, könnte aber auch die späteren Diablo-Titel beeinflusst haben. Das liegt daran, dass die Schwierigkeitsgrade von PSO denen von Diablos "Qual" verblüffend ähnlich sind. Es wird nicht erwartet, dass du die schwierigeren Schwierigkeitsgrade von PSO mit einem neuen Charakter in Angriff nimmst. Wenn du das tust, landest du ganz schnell im medizinischen Flügel von Pioneer 2. Stattdessen musst du dich erst durch Plündern und Aufleveln in der Standardstufe zu ihnen hocharbeiten.

Die Reise nach Ragol Ragol

(Image credit: SEGA)

So entsteht eine Spielschleife, die heute noch genauso süchtig macht wie um die Jahrhundertwende. Das Erreichen des Level-Caps von 200 geschieht nicht über Nacht – der EXP-Zuwachs in PSO ist auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden ziemlich langsam, aber bei fast jedem Durchlauf kehrst du mit einer stärkeren Ausrüstung zurück.

Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto größer ist die Chance, seltenen Loot zu finden, der dich massiv verbessert. Es gibt nichts Schöneres als das kribbelnde Gefühl, wenn du einen Gegner mit einer alternativen Farbvariante entdeckst. Noch besser ist das haarsträubende Klingeln, das auf eine seltene Beute hinweist, die dein Kampfpotenzial - und deinen Coolness-Faktor - exponentiell verbessern kann.

Zu Beginn deiner Reise bekämpfst du relativ schwache Mobs mit Standardschwertern, Handfeuerwaffen, Gewehren, Stäben oder was auch immer am besten zu deiner gewählten Klasse passt. Wenn du dich bis zum ultimativen Schwierigkeitsgrad hochgearbeitet hast – und mit ein bisschen Glück auf dem Beutetisch – wirst du mit Kettensägen, Granatwerfern, Doppelschwertern, Railguns und allen möglichen Sci-Fi-Massenvernichtungswaffen ausgerüstet sein. Es ist so befriedigend zu sehen, wie sich dein Charakter auf diese Weise weiterentwickelt; zwar ändert sich sein Aussehen nicht, aber immerhin sein Waffenarsenal.

Phantasy Star Online ist auch heute noch auf PC und sogar Dreamcast und Gamecube über eine Reihe von Privatservern online spielbar, von denen einige eine beachtliche Anzahl von Spielern haben.

Und all das wird durch einen einfachen, reizvollen Gameplay-Loop ermöglicht, den Sonic Team gleich bei seinem ersten Versuch perfekt hinbekommen hat. Kein zukünftiger Phantasy Star-Titel konnte das wiederholen, was PSO so besonders machte. Phantasy Star Universe trübte das intime Dungeon-Crawling-Erlebnis mit einem langweiligen Story-Modus, und Fernkampfwaffen benötigten Munition. Phantasy Star Online 2 macht zwar Spaß, ist aber mit unzähligen Währungsformen, verwirrenden Fortschritten und einem ungeschickten Free-To-Play-Geschäftsmodell verworren.

Die neueste Version von PSO 2, New Genesis, führt das Format zu einer halboffenen Welt, dümpelt aber derzeit mit mittelmäßigen Kämpfen und einem relativen Mangel an Inhalten vor sich hin, was die Spielerzahlen schwinden lässt.

Ich würde sagen, es ist eine ziemlich schlimme Zeit für einen Phantasy Star-Fan, aber das stimmt nicht ganz. Phantasy Star Online ist auch heute noch auf PC und sogar Dreamcast und Gamecube über eine Reihe von Privatservern online spielbar, von denen einige eine beachtliche Anzahl von Spielern haben. Ich ertappe mich dabei, wie ich von Zeit zu Zeit in diese Server eintauche, und das nicht nur aus Nostalgiegründen, denn PSO macht auch heute noch sowohl alleine als auch mit Freunden Spaß.

Man sagt, dass wirklich gute Spiele zeitlos sind. Das gilt für die meisten First-Party-Spiele von Sega auf der Dreamcast, aber für keines so sehr wie für Phantasy Star Online. Wenn du noch nicht weißt, was es mit dem Spiel auf sich hat, solltest du es dir unbedingt besorgen und auf einen der Privatserver durchstarten. Die beste Version – Phantasy Star Online: Blue Burst für PC – ist völlig kostenlos spielbar. Und wer weiß, vielleicht will Sega mit einem Remaster der Serie ja doch noch die Kurve kriegen. Träumen kann man ja immer.