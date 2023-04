Mit dem Super Mario Film will Nintendo seine filmischen Dämonen zur Ruhe bringen

Lange Zeit basierte Nintendos legendäre Mario-Spielserie auf einem einfachen Grundprinzip: Der titelgebende Klempner rettet Prinzessin Peach vor dem monströsen, mit Stacheln besetzten und feuerspeienden Bowser.

In den letzten vier Jahrzehnten hat sich die Serie zu einem Unterhaltungsriesen entwickelt und neue Feinde hervorgebracht, die Mario in den Boden stampfen, mit Feuerbällen bewerfen und mit einem Super Star wegfegt. Von seinen zahlreichen Gegnern gab es jedoch einen, den Mario nicht besiegen konnte: Super Mario Bros. – der Live-Action-Film von 1993, der als einer der schlechtesten Videospielfilme aller Zeiten gilt.

Jetzt hat Nintendo – zusammen mit Universal Pictures und Illumination, dem Animationsstudio hinter den erfolgreichen Filmen Ich, einfach unverbesserlich und Minions – die Chance, Marios Namen auf filmische Weise reinzuwaschen. Der Super Mario Bros. Film soll die Dämonen aus dem Film zu Grabe tragen, und für die Synchronsprecher hat sich diese Wiedergutmachung im Kino wie eine Ewigkeit angefühlt.

"Der Film [Super Mario Bros.] war schrecklich", sagt Seth Rogen, der Donkey Kong in dem neuen Anbimationsfilm seine Stimme leiht. "Das war eine der enttäuschendsten Filmerfahrungen meines Lebens. Aber der neue Film ist wirklich super. Er wurde von großartigen Autoren geschrieben und von fantastischen Regisseuren gedreht, und es fühlt sich persönlich gut an, die Mario-Brüder filmisch zu erlösen."

Der Super Mario Bros. Film: Ein Aufbruch in eine neue Welt

In dem Super Mario Bros. Film spielen unter anderem Chris Pratt, Anya Taylor-Joy und Keegan Michael Key mit. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

In dem Super Mario Bros. Movie spielen Christ Pratt (Guardians of the Galaxy) und Charlie Day (It's Always Sunny in Philadelphia) die unzertrennlichen Brüder Mario und Luigi, die in Brooklyn leben und darum kämpfen, ihr neues Klempnerunternehmen zum Laufen zu bringen.

Als Mario und Luigi einen besonders großen Auftrag in Angriff nehmen, werden sie auf mysteriöse Weise durch eine grüne Warp-Röhre transportiert und dabei getrennt. Als er ohne sein jüngeres Geschwisterchen im magischen Pilzkönigreich landet, schwört Mario, Luigi zu finden. Mit Hilfe der resoluten Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy aus The Menu) und dem abenteuerlustigen Toad (Keegan-Michael Key aus Toy Story 4) begibt sich Mario auf eine epische Suche, die ihn unweigerlich mit dem machthungrigen Bowser (Jack Black aus Kung Fu Panda) konfrontiert, der die Herrschaft über das Pilzkönigreich und die anderen Nationen anstrebt.

Anders als bei Super Mario Bros. sind Nintendos Fingerabdrücke überall im Super Mario Bros. Film zu sehen. Die mangelnde Bereitschaft des Unterhaltungsriesen, die kreative Kontrolle über die Produktion von Super Mario Bros. zu übernehmen, wird als einer der Hauptgründe dafür angesehen, dass der Film ein kritischer und kommerzieller Misserfolg war. Das ist auch der Grund, warum Nintendo seit fast 30 Jahren keine Lizenzen für die Mario-Reihe – oder andere Spieleserien – vergibt.

Jack Black spielt den Hauptbösewicht Bowser im Super Mario Bros. Film. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

In letzter Zeit hat jedoch Nintendos aufkeimende Beziehung zu Universal – das Duo hat eng an Mario-Attraktionen für die Themenparks von Universal gearbeitet – das japanische Unternehmen für eine Mario-Filmreihe empfänglicher gemacht. So gab Nintendo im Januar 2018 bekannt, dass es sich mit Universal und Illumination zusammenschließt, um einen neuen Mario-Film zu drehen. Entscheidend ist, dass der Film der Vorlage gerecht wird und die Mario-Fans zufrieden sein können.

Das fertige Produkt ist genau das: ein meisterhaft gemachter Film, der Marios Erbe gerecht wird. Von der bezaubernden, atemberaubenden Optik bis hin zu den scheinbar unendlich vielen Easter Eggs und Anspielungen, der Super Mario Bros. Film wurde sorgfältig mit Blick auf die weltweite Fangemeinde der Spieleserie entwickelt, einschließlich der Darsteller des Films.

"In diesem Film gibt es eine Menge Sentimentalität", erklärt Pratt. "Mein Bruder und ich haben als Kinder viel Nintendo gespielt, was es noch spannender macht, diese Figur zu spielen. Die Themen Bruderliebe und "niemals aufgeben" haben mich ebenfalls angesprochen. Mario war der Soundtrack meiner Kindheit und ich bin dankbar für die Gelegenheit, ihn spielen zu dürfen."

"Ich erinnere mich noch daran, wie ich [1981] Donkey Kong in den Spielhallen gespielt habe und von der Magie des Spiels mitgerissen wurde", fügt Black hinzu. "Seitdem habe ich eine sehr enge Beziehung zu Spielen und Bowser ist zu meiner Lieblingsfigur von Mario geworden. Ich war überglücklich, ihm meine Stimme geben zu dürfen. Er ist der Darth Vader des Mario-Universums, es macht unglaublich viel Spaß, ihn zu spielen, und wie wir im Film erfahren, hat er auch eine weichere, feminine Seite, die es zu erkunden galt. Und er spuckt Feuer. Was gibt es Cooleres als das?"

Die Wahl der Stimme

Selbst Mario Kart kommt im neuen Kinofilm nicht zu kurz. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

So erfolgreich Marios Spieleserie auch ist, sie ist in mancher Hinsicht nicht so erzählerisch dicht wie andere beliebte Videospiel-Franchises. Dazu gehört auch The Last of Us Part 1, die Action-Adventure-Survival-Horror-Serie von Naughty Dog, die kürzlich auch für das Fernsehen adaptiert wurde und unbestreitbar eine der besten Videospiel-Serien überhaupt ist.

Zum einen sprechen die Charaktere, die in Marios Spielwelt leben, nicht. In der Serie gibt es zwar Synchronsprecher, und der Schauspieler Charles Martinet "spricht" Mario und Luigi seit 1991. Der Großteil von Martinets Arbeit im Aufnahmestudio (und die seiner Kollegen aus den Videospielen) bestand jedoch aus wenig mehr als dem Aussprechen von Schlagwörtern wie "Let's-a go!" und "Wahoo!" und allgemeinen Soundeffekten wie dem "Oof!"-Geräusch, das Mario macht, wenn er von Feinden getroffen wird.

Wie haben die Darsteller von The Super Mario Bros. Movie also den richtigen Tonfall, die richtige Kadenz und die richtigen Akzente gefunden, um ihre Figuren zum Leben zu erwecken? Für Pratt, dessen Mario-Stimme von den Fans als lausig, schrill und einfach als "seine normale Sprechstimme" bezeichnet wurde, als der erste Trailer zum Film online ging, war es am schwierigsten, Marios Stimme zu finden.

"[Es war] Trial und Error. Meine Maskenbildnerin Jane [Galli] kommt eigentlich aus Brooklyn, also habe ich mir von ihr Ideen abgeschaut. Es war auch sehr hilfreich, dass die Regisseure [Aaron Horvath und Michael Jelenic] mir sagten, was sie wollten, und mir erlaubten, mir Aufnahmen anzuhören, die ich zuvor gemacht hatte. Da es sich um einen Animationsfilm handelt, ist es ein sehr mechanischer Prozess, bei dem jede Zeile einzeln bearbeitet wird. Du kannst die Dinge, die du gemacht hast, wirklich analysieren, bevor du sie verfeinerst, korrigierst und wiederholst, bis sie richtig sind", sagt Pratt

"Ich bin mit Leuten aufgewachsen, die in Rhode Island und der Bronx gelebt haben, das hat mir geholfen", fügt Day hinzu. "Aber das Ausprobieren und die Zusammenarbeit mit den Regisseuren war der Schlüssel. Ich vertraute darauf, dass sie etwas im Sinn hatten, auf das sie mich lenken konnten, damit ich Luigi eine Stimme geben konnte, die er jetzt und in Zukunft haben wird."

Bei der Stimme von Toad war Key in einer ähnlichen Situation. Der Schauspieler und Comedian kann auf einen umfangreichen Stimmkatalog zurückblicken, aber es war eine Herausforderung, den richtigen Tonfall und die richtige Tonhöhe für den kleinen Kerl zu finden.

Der Super Mario Bros. Film ist mit lustigen Actionsequenzen und Anspielungen auf die Spiele vollgepackt. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

"Die Stimmen von Zeichentrickfiguren sind übertriebener als die von Realfilmen", sagt Key. "Du musst ein Element deiner eigenen Persönlichkeit finden, das zu der Figur passt, aber du musst alles geben. Es gibt keinen Platz für Subtilität. Ich habe gelernt, dass man alles ausreizen und so weit wie möglich gehen muss, um es in etwas Sinnvolles zu verwandeln. Ich musste auch an einigen technischen Dingen arbeiten, da Toads Stimme in einer höheren Tonlage liegt als meine. Ich dachte: "Wie würde es klingen, wenn ich die ganze Zeit an einem Heliumballon nuckeln würde? Diesen Klang nachzubilden und viel Tee zu trinken [um meine Stimmbänder zu schmieren] hat geholfen."

Andere Darsteller haben sich nicht so viel Mühe gegeben, um die Stimmen ihrer Charaktere zu kreieren. Wie Rogen verrät, klingt Donkey Kong genau so, wie der The Fablemans-Star es jeden Tag in seinem Leben tut.

"Ich bin kein Schauspieler, der für jede Rolle eine neue Stimme kreiert", gibt er humorvoll zu. "Bei Animationsprojekten bin ich den Leuten gegenüber sehr deutlich. Ich sage: "Ich bin nicht wie Keegan. Ich habe nicht 1000 Stimmen im Kopf", also bin ich froh, wenn die eine, die ich habe, funktioniert! Das Einzige, was ich mitgebracht habe, war die Idee, dass Donkey Kong Mario hasst. Zu verstehen, wie deine Figur in einen Film passt, ist genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als ihre Stimme zu finden. Donkey Kong als jemanden darzustellen, der Mario nicht leiden kann, ist ein guter Ansatz für Komik und hat mir erlaubt, viel zu improvisieren."

Wiedergutmachung

Keine Sorge, Mario. Dieser Film wird besser sein als dein letzter. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

Trotz Nintendos Beteiligung gibt es immer noch eine gewisse Skepsis gegenüber des Super Mario Bros. Films. Und das aus gutem Grund. Videospielverfilmungen sind an den Kinokassen größtenteils gescheitert, darunter der von Dwayne Johnson inszenierte Doom-Film, die Resident Evil-Filmreihe und der bereits erwähnte Super Mario Bros. Für Black gehört die Möglichkeit, dass der Super Mario Bros. Film floppt, in der "furchteinflößenden Welt der Unterhaltungsindustrie" zum "Alltag".

Jüngste Videospielverfilmungen, insbesondere solche, die mit der nötigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit entwickelt wurden, haben jedoch gezeigt, dass Spieleverfilmungen funktionieren können. Pokémon Detective Pikachu, Sonic the Hedgehog 1 und 2 und sogar The Angry Birds Movie 1 und 2 haben das Publikum mit ihrem Humor, ihrem Herz und ihren Anspielungen auf die Spiele, auf denen sie basieren, begeistert.

Der Super Mario Bros. Film könnte es diesen Verfilmungen gleichtun und eine kultige Hommage an Nintendos kultiges Franchise und einen der besten neuen Filme des Jahres 2023 liefern. Auch wenn die Darsteller voreingenommen sind, glauben sie, dass er das auch sein wird.

Für Luigi sieht es wohl nicht so gut aus, oder? (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

"Sobald die Leute etwas von diesem Film sahen – den Ton, den visuellen Stil, die Versatzstücke und ein Gefühl für die Geschichte – schien es, als würde er gut oder besser sein, als sie gehofft hatten", sagt Rogen. "Dieser Film schafft eine sehr gute Balance. Wenn Videospielverfilmungen nicht funktionieren, haben sie meiner Meinung nach versucht, zu clever, subversiv oder meta zu sein, wie der Assassin's Creed Film. Oder sie werden nur von der Gier des Studios nach Geld angetrieben und es gibt keine kreativen Überlegungen."

"Dieser Film kann sehr einflussreich [auf das Genre] sein", fügt Key hinzu. "Für kleine Kinder, die Mario zum ersten Mal sehen, oder für Jugendliche und Erwachsene, die mit den Spielen aufgewachsen sind, wird jeder die Möglichkeit haben, diese Figuren auf eine Art und Weise zu sehen, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben. Aber auch all die kultigen Mario-Elemente bleiben erhalten. Die Geräusche, Gesten, Bilder. Sie sind alle da. Solange wir das beibehalten, können wir nichts falsch machen."

Wenn der Super Mario Bros. Film ein Erfolg wird, gibt es dank der umfangreichen Spielgeschichte der Figur eine Fülle von Material, aus dem sich zukünftige Filme inspirieren lassen können. Day hat bereits sein Interesse bekundet, in einem Luigi's Mansion-Spin-off mitzuspielen. Auch Rogen ist "definitiv offen" dafür, Donkey Kong noch einmal zu spielen. Er nennt das "grenzenlose Potenzial" der Mario-Reihe als eine Möglichkeit, sie "auf eine lustige, zufriedenstellende und kreativ aufregende Weise zu erkunden". Black scherzt: "Stellt einfach sicher, dass sie animiert sind. Ich könnte auf keinen Fall in ein Live-Action-Bowser-Kostüm schlüpfen."

Pratt und Day sind der gleichen Meinung. Im Moment konzentriert sich das Duo aber einfach darauf, zu sehen, wie der Super Mario Bros. Film ankommt. Wir haben lange auf eine fantastische Mario-Verfilmung gewartet, und wenn sie so beliebt ist, wie viele hoffen, wird sie die Erlösung sein, auf die die Fans so lange gewartet haben.

"Der größte Teil meiner Karriere war eine Art erwachsene, nicht jugendfreie, sehr kantige Komödie. Es macht immer Spaß, etwas zu machen, dem man die Schärfe nimmt und das familienfreundlicher ist, und ich hoffe, wir sind Mario gerecht geworden", sagt Day.

"Es ist ein großartiger Animationsfilm, der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet ist", fügt Pratt hinzu. "Die Tatsache, dass er von allen gesehen werden kann, ist ein großes Plus, aber die Art und Weise, wie er den Mario-Spielen Tribut zollt, ist unglaublich erfreulich. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet und ich hoffe, das Publikum sieht das genauso."

The Super Mario Bros. Movie kommt am Mittwoch, den 5. April, weltweit in die Kinos.