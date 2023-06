Overwatch 2: Einer der ersten Helden hat sich geoutet, aber reicht das aus?

Overwatch 2 feiert endlich den Pride Month und versorgt die Fans mit neuen Icons, einer aktualisierten Karte und einem neuen Comic, der einige spannende Geschichten für einige der ersten Helden des FPS enthält.

"Wir wollen, dass es sich so anfühlt, als würde das Spiel das widerspiegeln, was in der realen Welt passiert", erklärte Aaron Keller, Director von Overwatch 2, in einem Interview mit TechRadar Gaming. In diesem Sinne wird Pride wie viele der anderen Events im Kalender von Overwatch 2 gefeiert werden. Allerdings wird dieses Event etwas kleiner ausfallen.

Seit dem 1. Juni können die Spieler kostenlose Kosmetika wie Namenskarten und Spielersymbole erhalten. Einige davon werden bestimmten Helden gewidmet sein. So gibt es zum Beispiel "eine Lesbisch-Karte für Tracer und Pharah, eine Schwule-Karte für Soldier: 76, eine Pansexuelle-Karte für Lifeweaver sowie eine Bisexuell-Karte für Baptiste", heißt es in Blizzards Blogpost. Midtown wird außerdem ein Update erhalten, in dem es für eine Pride-Parade geschmückt wird. Außerdem erscheint eine neue Kurzgeschichte, die die sexuelle Orientierung von Pharah und Baptiste bestätigt.

"Es gibt Menschen, die diese Identitäten ablehnen, und das wird uns nicht davon abhalten, sie zu zeigen oder Charaktere zu erschaffen, die sie repräsentieren", sagt die Vorsitzende von Blizzards LGBTQ+ Netzwerk, Senior Game Producer Brandy Stiles. Für Fans in Ländern, in denen Homosexualität nicht legal oder verpönt ist, werden diese Inhalte jedoch nicht verfügbar sein, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten.

Overwatch 2: Rückwirkende Gerechtigkeit

(Image credit: Blizzard)

Zuerst dachte ich, dass die rückwirkende Aktualisierung der sexuellen Orientierung einiger älterer Overwatch-Helden eine faule Methode ist, um die Repräsentation sicherzustellen. Nach einem Gespräch mit Brandy Stiles und der Senior Narrative Designerin Jen Stacey sehe ich darin jedoch mehr, als ich zunächst dachte.

"Ich denke, es ist wichtig, dass wir ältere Charaktere wieder aufgreifen, um zu zeigen, dass die Helden, die du kennst und liebst, noch andere Seiten haben und einige dieser Teile könnten diese Identitäten sein", sagt Stiles. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht so viel über Pharah. Obwohl ich sie seit Jahren durch die Lüfte fliegen sehe, kenne ich sie immer noch nur als Anas Tochter, also ist es eigentlich ganz nett, einen Helden kennenzulernen, dem ich schon so oft begegnet bin.

"In der größeren Geschichte von Overwatch sind Pharah und Baptiste ziemlich neu; sie wurden beide in unseren New Blood Comics vorgestellt, also nehmen wir uns einen Moment Zeit, um sie ins Rampenlicht zu stellen und tiefer in ihre Charaktere einzutauchen", sagt Stacey.

Auch wenn es hilfreich ist, mehr über die Helden in Overwatch 2 zu wissen, ist es für eine angemessene Repräsentation wichtig, neue Helden vorzustellen, die vollständig ausgearbeitet sind und deren Sexualität nicht nur ein Nebengedanke ist. Die Einführung von Lifeweaver war ein Schritt in die richtige Richtung für Blizzard und ein Trend, der sich hoffentlich für den Ego-Shooter fortsetzt.

Reicht das aus?

(Image credit: Blizzard)

Es ist zwar schön zu sehen, dass Overwatch 2 nach sieben Jahren den Pride Month mit ein paar vielfältigeren Helden einläutet, aber die Fans fragen sich zu Recht, ob diese Darstellung ausreicht. Lange Zeit fühlte sich die LGBTQ+-Vertretung wie ein nachträglicher Einfall an, mit Helden wie Tracer und Soldier: 76, die wenig bis gar keine Anerkennung erhielten.

Niemand will ein großes Spektakel, aber ist eine Kurzgeschichte, ein paar kostenlose Kosmetika und ein Foto von Tracer mit ihrer Freundin in der Ecke der Kaserne in Watchpoint: Gibraltar genug, um Blizzard auf die Schulter zu klopfen? Es ist zwar schön zu sehen, dass dies das absolute Minimum für einen Entwickler ist, der den Eindruck erweckt, ein vielfältiges und inklusives Spiel zu entwickeln.

Hoffentlich ist dies der Beginn einer neuen Ära für Overwatch 2, die alle Bereiche der Repräsentation abdeckt. "Wir denken immer darüber nach, wie wir unser Spiel repräsentieren können. Dazu gehört auch die Darstellung von Transsexuellen. Das sind definitiv Gespräche, die wir in diesem Team führen. Und das ist uns wichtig", sagt Stacey.

Wie sich die Zukunft der LGBTQ+-Darstellung und des Pride Month in Overwatch 2 entwickeln wird, ist ungewiss. Ich hoffe, dass die leidenschaftlichen Entwickler das Tempo bei allen Aspekten der Inklusion beibehalten. Aber gleichzeitig haben wir inzwischen gelernt, dass man nicht den Atem anhalten sollte, wenn es um die Repräsentation von Unternehmen geht.