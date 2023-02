Die MAG-C Erfurt 2023 war ein voller Erfolg! – Unser Erfahrungsbericht

Recht kurzfristig ging es für unsere Chefredakteurin Franziska und mich am vergangenen Samstag ins schöne Thüringen, um der MAG-C Erfurt (Öffnet sich in einem neuen Tab) beizuwohnen. Die Manga, Anime, Gaming und Cosplay-Convention feierte nämlich nach zweijähriger Pause ihr großes Comeback im Jahr 2023. Und ob das auch geglückt ist, wollen wir dir jetzt entlang unserer Erfahrungen verraten.

Starker Auftakt

Samstagmorgen, 10 Uhr: Wir befinden uns auf dem Weg zum Erfurter Messegelände. Die Erwartungshaltungen sind eher verhalten, da wir zwar durchaus neugierig auf die Eindrücke sind, aber inzwischen kaum noch Berührungspunkte zu Anime- und Mangainhalten haben. Außerdem beläuft sich meine Cosplay-Erfahrung auf die wenigen Male, die ich mich zu Halloween verkleidet habe (insofern das überhaupt dazuzählen sollte) ...

Bereits entlang der Ankunft schlug die Stimmung aber schlagartig ins Positive um. Grund hierfür waren die hunderten von Besucher, die schon auf dem ersten Blick durch ihre lockeren Gespräche und die gute Laune einen fantastischen Vibe versprühten, der sich rund um den Eingangsbereich verbreitete.

Bereits am Vormittag war die Messehalle gut besucht und zog tausende Besucher zu sich. (Image credit: Future)

Sobald sich die Messepforten schließlich öffneten, fanden auch wir unseren Weg in den Pressebereich und schließlich in Halle 2 der Messeanlage, dem Herzstück der MAG-C.

Hier wurden wir zugleich vom kunterbunten Mix aus Merchandise-Ständen, leckeren Imbiss-Shops sowie zahlreichen Künstlern und umherstreifenden Cosplayern empfangen. Und auch wenn das vielleicht nicht Jedermanns Geschmack sein dürfte, so war doch direkt klar, dass zumindest die Fans von Anime, Comic und Manga sich hier pudelwohl fühlen würden.

Beim Durchstreifen der Gänge offenbarten sich dann auch noch weitere kleine und große Highlights. So gab es beispielsweise eine Streamer-Lounge, Fotowände für etwaige Schnappschüsse mit den Favorit-Cosplayern, eine große Bühne für das Tagesprogramm oder eine Gaming-Area.

Und gerade letztere hat es mir durch ihren bunten Mix aus klassischen, aktuellen und künftigen Inhalten so richtig angetan!

Die Messe lockt auch mit diversen Verkaufsständen, die eine Vielzahl an Merchandise wie Figuren oder Shirts zum Verkauf anbieten. (Image credit: Future)

Für Jedermann etwas dabei

So dauerte es auch nicht lange, bis mich eben dieser Bereich zu sich rief. In der Zwischenzeit nutzte Franziska aber den angebotenen Presserundgang aus, der in Begleitung vom SPD-Minister Wolfgang Tiefensee erfolgte, um sich ein besseres Bild von der Messevielfalt zu machen.

Denn auch der Wirtschafts- und Wissenschaftsminister von Thüringen ließ es sich nicht nehmen, den Facettenreichtum der MAG-C zu missen und durchstreifte so die Gänge oder kam ins Gespräch mit Cosplayern und Streamern. Und ein kleiner Abstecher ins Maid-Café durfte natürlich auch nicht fehlen!

Image 1 of 3 Auch SPD-Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ließ den Besuch auf der MAG-C nicht aus und bestaunte so Cosplay... (Image credit: Future) ... kam ins Gespräch mit Streamern... (Image credit: Future) ... oder entspannte einen kurzen Moment mit Kaffee und Törtchen im Maid Café (Image credit: Future)

Dieser Rundgang untermauerte das, was wir uns schon im Vorfeld gedacht haben: Hier ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Klar ist es bunt, laut und etwas überdreht. Aber insofern man sich darauf einlässt, dürfte hier so ziemlich jeder eine gute (Aus-)Zeit vom Alltag haben.

Plötzlich Tech auf dem Radar

Mit meiner Vorliebe für Gaming-Inhalte war die Messe aber vor allem entlang des Gaming-Segments eine wahre Fundgrube. So zum Beispiel in Form von Games und XR Mitteldeutschland e.V. (Öffnet sich in einem neuen Tab), die eine Fläche für spannende (Spiel-)Projekte aus dem eigenen Land boten.

Hervorheben möchte ich hier zunächst 3DQR (Öffnet sich in einem neuen Tab). Die haben zwar weniger mit Gaming zutun, aber dafür umso mehr mit spannenden Augmented-Reality-Lösungen. Und so hat sich das Team beispielsweise auf Inhalte spezifiziert, die nicht nur Unterhaltungswerte bieten, sondern auch im beruflichen Alltag hohen Mehrwert offerieren.

Image 1 of 2 3DQR präsentiert unterhaltsame... (Image credit: Future) ...und praktische Umsetzungsmöglichkeiten von AR-Technologie (Image credit: Future)

Im Austausch erfahre ich so also beispielsweise, dass mithilfe von AR Produktteile projiziert und analysiert werden können. Das kann mitunter für die Optimierung von Schwachstellen oder das Aufdecken von Fehlerquellen bei der Produktion hilfreich sein.

Auf interaktiver Ebene bietet AR aber auch für Unterhaltungsstätten wie Museen einen Mehrwert, der mir sogleich veranschaulicht wird, während ich auf Tuchfühlung mit einem Tyrannosaurus gegangen bin.

Image 1 of 2 Neue Projekte wie Germinal antesten... (Image credit: Future) ...oder sich in alte Spielperlen neu verlieben. Auf der MAG-C ist beides möglich! (Image credit: Future)

Wie bereits erwähnt, gab es aber auch Spielprojekte aus der deutschen Szene zu bestaunen. So beispielsweise vom Team rund um Moonlit Monitors (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mit "Germinal" (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf der MAG-C einen Puzzle-Plattformer präsentierten, der wie ein gelungener Mix aus Inspirationsquellen wie Super Mario Sunshine oder Celeste (Öffnet sich in einem neuen Tab) anmutet. Und das muss ja keinesfalls etwas schlimmes sein...

Vor allem dann nicht, wenn der Titel in puncto Qualität so sehr zu überzeugen weiß. Und auch storytechnisch scheint es sich hier um eine spannende Erzählung zu handeln, von der ich spätestens zum Release am 9. März noch mehr erleben möchte.

Hersteller LC Power überzeugt mit Hardware, Rennsimulation und schickem Rennwagen als Eye-Catcher! (Image credit: Future)

Der MAG-C konnte ich aber auch durch die vielen weiteren Bekanntschaften etwas abgewinnen. Egal, ob es der kleine Plausch bei Hardware-Hersteller LC Power (Öffnet sich in einem neuen Tab) war oder die kurzen Tekken-Sessions in der Gaming-Area mit wildfremden Mitmenschen – die Messe lud zweifelsfrei auch Casual- und Hardcore-Gamer für eine gute Zeit ein!

Aber für wen ist die MAG-C jetzt eigentlich etwas?

Abschließend ist die MAG-C natürlich laut, schrill, überdreht, bunt und manchmal auch etwas chaotisch anmutend. Allerdings ist sie auch ein Ort, der Modernität und Offenheit ausstrahlt und sich keineswegs dafür scheut, aktuelle Popkultur im bunten Mix zu präsentieren.

Und sie ist zweifelsfrei der richtige Ort für alle, denen nach einem unterhaltsamen Wochenende oder etwas gänzlich Neuem der Sinn steht. Oder aber für alle, die ohnehin schon längst Zuhause sind in dieser Szene...

Denn auch wenn jeder hier Spaß haben kann, ist die MAG-C zweifelsfrei eine Veranstaltung, die vor allem von und für Fans von Manga, Anime, Gaming und Cosplay gemacht ist.

Und genau deswegen gibt es hier zum Abschluss noch einen kleinen Zusammenschnitt von der MAG-C 2023 (Quelle: SitzmannFilm (Öffnet sich in einem neuen Tab))

Insofern auch du jetzt heiß bist auf die MAG-C, haben wir gute Nachrichten für dich. Denn dank eines grandiosen Zulaufs und 11.500 Besucher*Innen im Jahr 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab), wird die Messe natürlich auch 2024 wieder an den Start gehen. Wer sich also ein eigenes Bild von der Veranstaltung machen will, der sollte den 10. und 11. Februar 2024 dick im Kalender markieren!