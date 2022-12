Die heißesten TV-Geräte 2023, von OLED bis microLED

Lust auf einen Spitzenfernseher im Jahr 2023? So gut die Fernsehgeräte in diesem Jahr auch waren, es gibt immer noch Raum für Verbesserungen, und potenzielle Käufer werden viele interessante Optionen zur Auswahl haben - egal, ob dir ein 98-Zoll-Display oder ein transparenter Bildschirm ins Auge sticht.

OLED-Fernseher werden immer besser und du kannst sowohl mit neuen Versionen bestehender Modelle als auch mit neuen Technologien rechnen - Samsung und Sony haben dieses Jahr die ersten QD-OLED-Fernseher vorgestellt, und es wird sicher noch weitere Überraschungen geben.

Die nächste Flotte von TV-Bildschirmen wird sicher auch Premium-Spezifikationen zu niedrigeren Preisen als je zuvor bieten, sei es die Verfügbarkeit von Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung oder die Anzahl der HDMI 2.1 Anschlüsse bei Mittelklasse-Fernsehern. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Wenn du dir einen Fernseher aus dem Jahr 2022 gekauft hast, wirst du wahrscheinlich noch eine Weile kein Upgrade brauchen - aber alle, die neugierig auf die nächste Generation von Fernsehern und auf die Bestseller-Bildschirme sind, können sich unsere Prognose für bemerkenswerte Fernseher ansehen, die wir für 2023 erwarten.

1. LG C3 OLED

Die C-Serie OLED von LG ist häufig in unserem Guide für die besten Fernseher zu finden, und das aus gutem Grund - die LG C1 und LG C2 der vergangenen Jahre haben es geschafft, erstklassige Bildqualität und Leistung zu einem sehr fairen Preis zu bieten und vielen Menschen auf der ganzen Welt das 4K OLED-Erlebnis zu ermöglichen. Die smarte webOS-Plattform und die Magic Remote von LG machen diese Bildschirme leicht bedienbar, mit hervorragender App-Unterstützung und Top-Spezifikationen rund um VRR, HDMI 2.1 und dergleichen.

Es ist also keine Überraschung, dass LG im Jahr 2023 einen Nachfolger auf den Markt bringen wird. Das südkoreanische Unternehmen hat bereits einen LG C3 OLED in einer Größe von 65 Zoll angemeldet (Öffnet sich in einem neuen Tab) und wir werden mit Sicherheit die übliche Auswahl an 42-88 Zoll Modellen bekommen. Die Verbesserungen der OLEDs der C-Serie sind eher schrittweise, aber du kannst mit einem noch helleren Bildschirm rechnen. Das liegt an der immer besser werdenden OLED.EX-Technologie von LG, die ein Wasserstoffisotop verwendet, um die Leuchtkraft der selbstemittierenden OLED-Panels zu erhöhen, und die im nächsten Jahr für alle OLED-Fernseher von LG (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügbar sein wird. Wir gehen davon aus, dass der LG C3 ein Bestseller wird, also halte Ausschau nach ihm - neue Bildschirme der C-Serie kommen normalerweise im zweiten Quartal des Jahres auf den Markt.

2. Wireless Displace TV

Das US-amerikanische Start-up-Unternehmen Displace hat einen kabellosen 55-Zoll-OLED-Fernseher angekündigt. Dieser soll, statt eines Kabels, mit wiederaufladbaren Batterien betrieben werden, die zwischen den Aufladungen jeweils einen Monat lang durchhalten. Es kommt nicht oft vor, dass uns das Design eines Fernsehers aktiv überrascht - in der Regel liegen sie ziemlich dicht beieinander - und so sind wir gespannt, wie sich ein kabelloses OLED-Display durchsetzen wird.

Displace behauptet, dass die Vakuumbefestigungstechnologie ihres Fernsehers ohne Wandhalterung auskommt und du den Bildschirm einfach mit einem Druck an die Wand kleben kannst. Das ist vielleicht etwas nervenaufreibend, aber weit weniger störend als das Bohren einer Halterung, und wir sind gespannt, wie gut das Konzept in der Praxis funktioniert, wenn es Ende 2023 auf den Markt kommt (vorerst nur in den USA). Angeblich kannst du sogar vier dieser Bildschirme zu einem riesigen 110-Zoll-Display kombinieren.

3. Samsung und Sony QD-OLED

Nach jahrelangen Spekulationen haben wir endlich das lang erwartete QD-OLED-Hybrid-Panel in kommerziellen Fernsehern gesehen. Der diesjährige Samsung S95B und der Sony XR-A95K läuteten das Zeitalter von QD-OLED mit Bravour ein. Beide TV-Hersteller boten brillante Bildschirme an, die das Beste von OLED und Quantum-Dot vereinen - die selbstemittierenden Eigenschaften von OLED und den Helligkeitsschub durch Quantum-Dot.

Es war keine perfekte Verbindung, denn es gab einige kleinere Beschwerden über Grautöne anstelle der tiefen Schwarztöne, die man normalerweise von OLED erwartet, aber diese Fernseher sind immer noch eine enorme technische Errungenschaft mit einer erstklassigen Bildqualität, und die Nachfolgemodelle, die wir im Jahr 2023 sehen werden, dürften die Technologie noch weiter verbessern.

Genaue Modelle sind noch nicht bekannt, aber ein Samsung S95C scheint wahrscheinlich, ebenso wie ein Sony A95L, der dieses QD-OLED-Experiment hoffentlich seiner idealen Vollendung näher bringt. Wir wissen, dass Samsung für das Jahr 2023 1,5 Millionen dieser Bildschirme plant (Öffnet sich in einem neuen Tab), und die erweiterten Größenoptionen werden sicherlich dazu beitragen, QD-OLED zu verbreiten, da Samsung nächstes Jahr auch ein 77-Zoll-Modell auf den Markt bringen will.

4. Samsung 89-Zoll micro-LED TV

Wenn du einen 89-Zoll-Bildschirm in deine Wohnung einbauen kannst, ist das deine Chance. Samsungs Hightech-Mikro-LED-Bildschirme funktionieren, indem sie LEDs (die normalerweise als Hintergrundbeleuchtung verwendet werden) auf die Größe einzelner Pixel verkleinern, sodass sie farbiges Licht direkt mit einer Steuerung pro Pixel aussenden. Das sorgt für eine unglaubliche Helligkeit, aber auch für Kontrast und Pixelkontrolle, wie man sie sonst nur bei OLED-Bildschirmen findet, sowie für eine lange Lebensdauer und einen geringen Stromverbrauch. Leider sind sie in der Regel sehr teuer und die Bildschirme sehr groß.

Seit Jahren schrumpfen sie stetig auf ein fast vernünftiges Maß, von den 292-Zoll-Displays der vergangenen Jahre auf das 110-Zoll-Display, das wir letztes Jahr gesehen haben. Wir warten immer noch auf das lange versprochene 76-Zoll-Modell, das tatsächlich in einige Wohnzimmer passen könnte. Jüngsten Berichten zufolge soll 2023 ein 88-Zoll-Mikro-LED-Bildschirm auf den Markt kommen, der wahrscheinlich um die 80.000$ kosten wird.

(Image credit: LG)

5. LG 55-Zoll Transparent OLED

Könnte es endlich so weit sein? TV-Hersteller zeigen schon seit Jahren transparente OLED-Prototypen, aber laut Quellen, die mit TWM (Öffnet sich in einem neuen Tab)gesprochen haben, könnte LG seine transparente OLED-Technologie im Jahr 2023 auf den Markt bringen.

LG verkauft bereits transparente OLED-Displays für den Transport und den Einzelhandel, die als digitale Beschilderung verwendet werden, aber wir haben noch keinen durchsichtigen LG OLED-Bildschirm für zu Hause gesehen. Der transparente Hintergrund wirkt sich auf den Kontrast aus, d. h. du bekommst nicht so tiefe Schwarztöne wie bei herkömmlichen OLED-Bildschirmen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sich diese Technologie bei Heimkino-Enthusiasten durchsetzen wird, die den perfekten Filmabend erleben wollen; sie könnte jedoch auch in Privathaushalten eingesetzt werden, da sie die Sicht auf beide Seiten des Bildschirms ermöglicht und bei Nichtgebrauch zu einem Fenster wird.

Wir werden auch die Augen offen halten, wenn es Neuigkeiten zu dem Prototyp mit dem schwebenden Rahmen gibt, den LG und das Designstudio Jei Design Works im November vorgestellt haben. Er ist sicherlich beeindruckend, aber da LG seine "schwebenden" Glasbildschirme nach dem LG E9 OLED eingestellt hat, erwarten wir in dieser Hinsicht nicht viel.

(Image credit: TinyCircuits)

6. TinyTV Mini

Was schenkst du dem Cineasten, der schon alles hat? Dieses winzige Gerät, das über Kickstarter finanziert wurde, hat einen 64x64 Pixel großen Bildschirm und kann Videos auf seinem eingebauten 8 GB Speicher abspielen.

Wir würden nicht empfehlen, einen Nolan-Blockbuster auf diesem Miniaturbildschirm anzuschauen, aber für einen lustigen Partytrick oder fürs Schlafzimmer ist der TinyTV Mini ein sehr einzigartiges Gerät. Das TinyTV Mini wird von einem Raspberry Pi angetrieben, verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen und Übertragen von Daten, einen einzelnen Lautsprecher an der Vorderseite und eine Akkulaufzeit von einer Stunde - mit einigen grundlegenden Funktionen zum Loopen von Videos oder Anwenden von statischen Effekten.

Das Unternehmen TinyCircuits, das hinter dem TinyTV steht, hofft, die Modelle im März 2023 an die Unterstützer ausliefern zu können - mehr dazu erfährst du auf ihrer Kickstarter-Seite. (Öffnet sich in einem neuen Tab)