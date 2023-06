6 Upgrades für deine Apple Watch mit watchOS 10

Es ist offiziell: watchOS 10 kommt dieses Jahr auf die besten Apple Watch Modelle. Es wurde auf der WWDC 2023 angekündigt und ist ein großes Update, das dir sofortigen Zugriff auf viele deiner am häufigsten genutzten Tools bietet, ohne dass du dich durch das Wimmelbild von Apps und Komplikationen des alten watchOS wühlen musst. Hilfreich ist, dass nicht angegeben wurde, welche Apple Watch-Modelle von dem Update ausgeschlossen sind. Wir müssen also davon ausgehen, dass watchOS 10 auf der Apple Watch 4 und jünger verfügbar sein wird, genau wie watchOS 9.

Hier sind die sechs wichtigsten Neuerungen von watchOS 10.

1. Widgets

Apple hat sein altes Glances-System überarbeitet und verbessert, um ganz neue Widgets zu schaffen, die im Mittelpunkt des watchOS 10-Design-Ethos stehen. Das Ziel ist, dass du deine Uhr öffnen und sofort benutzen kannst, indem du mit der Digital Crown durch deine Lieblingswidgets scrollst, anstatt dich durch das Wimmelbild von Apps zu wühlen, das dich an "Wo ist Walter?" erinnert.

Mit den Widgets kannst du auf einige deiner häufigsten Funktionen zugreifen, wie z. B. das Wetter (das ein großes Redesign erfahren hat), Trainingsdaten, Börsenticker, Timer und mehr. Der Timer kann zum Beispiel über das Complications-Widget mit einem einfachen Druck auf die Krone aktiviert werden, und dann kannst du den Timer ganz einfach überprüfen, indem du auf deinem Zifferblatt nach oben scrollst.

2. Überarbeiteter Home- und Sperrbildschirm

Wenn du all diese personalisierten Widgets siehst, sobald du die Uhr öffnest, sieht der Startbildschirm natürlich ganz anders aus. Du kannst das Portraits-Zifferblatt laden und einfach die Digital Crown drehen, um direkt zu den Widgets zu gelangen.

Der Startbildschirm nutzt maschinelles Lernen, um dir relevante Informationen zur richtigen Tageszeit zu zeigen. Frühmorgens? Du bekommst Termine und Wetterinformationen, während du später andere (nicht näher spezifizierte) Informationen erhältst, wahrscheinlich einen Verkehrsbericht oder etwas Ähnliches. So etwas wie ein Timer springt an den Anfang der Liste, wenn er aktiv ist.

(Image credit: Apple)

3. Zwei neue Zifferblätter

watchOS 10 wurde um ein paar neue Zifferblätter erweitert. Die Palate-Zifferblätter bieten wunderschöne Pastelltöne, die sich im Laufe des Tages verändern. Am meisten freuen wir uns jedoch auf das zweite neue Design - Snoopy und Woodstock!

Die beiden berühmten Zeichentrickfiguren sind animiert und geben an, was um dich herum passiert, indem sie Informationen aus den Wetter- und Aktivitäts-Apps sammeln. Wenn du zum Beispiel trainierst, werden Snoopy und Woodstock so animiert, dass sie mit dir trainieren, und wenn es regnet, tragen sie einen Regenschirm.

4. Neue Workout-Funktionen

Die neu gestaltete Aktivitäts-App bietet eine Reihe neuer Funktionen, darunter eine neu gestaltete Trophäenkiste und Vollbildansichten für verschiedene Aspekte der Bewegungsringe.

Radfahren ist die Aktivität, die wohl am stärksten überarbeitet wurde. Dank der Bluetooth-Eingabe von Radcomputern kannst du deine Trittfrequenz und Leistung zu deinen Messwerten hinzufügen. Wenn du dies tust, schätzt die Apple Watch deine Funktionsschwellenleistung (FTP) und erstellt fünf Leistungszonen, die wie Herzfrequenzzonen funktionieren. Die Apple Watch kann außerdem ein gekoppeltes iPhone in ein Live-Aktivitäts-Display verwandeln, so dass du die Uhr am Rahmen oder Lenker deines Fahrrads befestigen kannst und auf einen Blick sehen kannst, wie es dir geht.

Auch das Wandern wurde überarbeitet: Der Kompass generiert jetzt automatisch Notfall-Wegpunkte, einschließlich des letzten Ortes, an dem du Empfang hattest - ein Cellular Waypoint. Eine dreidimensionale Ansicht des Kompasses zeigt dir auch die Höhenlage an, und in den USA kann eine neue topografische Karte - scheinbar ohne GPX-Dateien - mit der Wander-App verwendet werden. In Kombination mit der Apple Watch Ultra wird das ein echtes Outdoor-Biest.

(Image credit: Apple)

5. Mentale Gesundheit

Die neue Funktion in der Achtsamkeits-App soll dir helfen, deine Gefühle zu erkennen und deine Gedanken zu protokollieren, indem du eine einfache Skala von Unbehagen bis Freude anlegst und zusätzliche Notizen und Tags hinzufügst, um genau festzuhalten, was dich so fühlen lässt - du kannst sie mit anderen Daten in der Gesundheits-App vergleichen, um zu sehen, wie sich zu wenig Schlaf oder zu wenig Bewegung auf deine psychische Gesundheit auswirken.

Standardisierte Bewertungen, die in Kliniken verwendet werden, können weitere Informationen liefern und zeigen dir, ob du mit jemandem sprechen solltest. Hilfreiche Artikel und Features runden diese "Screening-Tools und Ressourcen" ab.

6. Tageslicht-Empfindlichkeit

Apple ist besorgt über die Entwicklung von Kurzsichtigkeit bei Kindern und sagt, dass diese weniger wahrscheinlich ist, wenn Kinder mindestens 80 Minuten oder mehr im Tageslicht verbringen. Die Apple Watch kann jetzt mit dem Umgebungslichtsensor die Zeit messen, die die Kinder im Freien verbracht haben, und die Eltern können dies in der Health-App überwachen. Gleichzeitig wird Screen Distance auch auf anderen Geräten eingesetzt, um zu verhindern, dass iPhones und iPads zu nah an den Bildschirm gehalten werden, was eine weitere Ursache für Entwicklungsprobleme bei Kindern sein kann.