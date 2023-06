Keine Sorge, WhatsApp benutzt nicht das Mikrofon deines Smartphones, um mitzuhören.

Google hat endlich einen Android-Fehler bestätigt und behoben, durch den WhatsApp unbefugt auf das Mikrofon eines Smartphones zugreifen konnte.

Falls du nicht weißt, worum es geht: Anfang April haben einige Nutzer bemerkt und online berichtet, dass die Software das Mikrofon ihres Geräts ohne ihre Zustimmung benutzt hat. Das Problem spitzte sich am 6. Mai zu, als der Twitter-Ingenieur Foad Dabiri feststellte, dass WhatsApp an einem Morgen mindestens neun Mal auf das Mikrofon seines Pixel 7 Pro zugegriffen hatte. Jedes Mal, wenn der Fehler auftrat, erschien eine Benachrichtigung, die ihn darüber informierte, was passiert war. Auf dem offiziellen Twitter-Account von WhatsApp wurde behauptet, dass das Problem durch einen Android-Bug verursacht wurde, der Informationen im Datenschutz-Dashboard des Smartphones falsch zuordnet. Es hat fast zwei Monate gedauert, bis der Tech-Riese das Problem erkannt hat, aber zum Glück ist dieser Tag nun gekommen.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Android Developers hieß es kürzlich, dass der Fehler nur eine "begrenzte Anzahl von WhatsApp-Nutzern" betraf, was erklärt, warum es sich nicht um ein weit verbreitetes Problem handelt. Um den Sicherheitsfehler zu beheben und die Benachrichtigungen zu stoppen, musst du laut Google nur die neueste Version von WhatsApp installieren, was wir dir auch dringend empfehlen.

Falsch zugeordnete Panik

Bis heute weiß niemand, was den Mikrofonfehler überhaupt verursacht hat. Technische Details zu dem Fehler gibt es so gut wie gar nicht, da weder Google noch Meta (die Muttergesellschaft von WhatsApp) irgendwelche Details preisgegeben haben. Nicht einmal im Changelog von Android 13 auf der Android Developer Website ist etwas darüber zu finden.

Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass tatsächlich nichts aufgezeichnet wurde. Wie WABetaInfo klarstellte, hat WhatsApp keinen Zugriff auf das Mikrofon eines Mobilgeräts erhalten. Es hat lediglich die Benachrichtigungen ausgelöst, was dazu führte, dass sie ein wenig durchgedreht sind. Das wiederum führte dazu, dass einige Leute im Internet dachten, sie würden ausspioniert oder ihre Privatsphäre würde verletzt, aber in Wirklichkeit ist nichts dergleichen passiert. Wir haben Google kontaktiert, um zu erfahren, ob das Unternehmen bereit ist, weitere Informationen über die Fehlerbehebung preiszugeben. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten.